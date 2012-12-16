ZTE'nin 5-inç Full HD ekranlı yeni telefonu Nubia Z5'e ait yeni detaylar ortaya çıktı

Çin merkezli elektronik üreticisi ZTE'nin 5-inç Full HD ekrana sahip yeni telefonu Nubia Z5'e ait ilk detaylar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. HTC'nin Droid DNA ve Samsung'un Galaxy Note II modellerine rakip olarak pazara sürülecek telefonun kutusunu ve arka yüzüne ait yeni fotoğraflar gün ışığına çıktı. Dünya çapında pazara sunulması beklenen Nubia Z5, hem donanımı hem de tasarımıyla teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Şık bir görünüme sahip olan telefon, ihtiyaç duyduğu gücü Qualcomm'un Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisinden alıyor. Hali hazırda LG Optimus G, Google Nexus 4 ve HTC Droid DNA modellerinde de kullanılan 1.5GHz hızındaki dört çekirdekli işlemci, uzunca bir süre daha kendi işlemcisine sahip olmayan firmalar için en güçlü Android modellerindeki tercih olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda Adreno 320 grafik birimine sahip olan platform, 28nm üretim teknolojisiyle geliştirildi ve çekirdekler asenkron olarak görev yapabiliyorlar.

2GB bellek kapasitesi ile donatılan telefon, 7.6mm kalınlığında yekpare kasaya sahip. Çıkarılabilir pile sahip olmayan telefonun diğer özellikleri arasında 13MP çözünürlüğünde kamera, çift hoparlör ve Android 4.1.2 işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor. Kendi markasını taşıyan cihazlarla çok fazla tanınır olmasa da pek çok firma ve operatör için cihaz üreten ZTE, Huawei ile birlikte Çin'in uluslararası pazarlardaki yükselen markaları arasında yer alıyor. Yakın zamanda Çin hükümetinden 20 milyar dolarlık destek alacağı haber olan ZTE'nin cihaz yatırımlarına hız vermesi ve pazardaki varlığını arttırması bekleniyor. Merak edenler için son bir not olarak ZTE Nubia Z5'in 500$ etiket fiytatı ile yıl sona ermeden önce pazara giriş yapmasının beklendiğini de not düşelim.