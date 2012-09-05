Zararlı yazılım saldırıları son 4 yılın zirvesinde

Bilgisayar sistemlerinin var olduğu günden bu yana varlığını devam ettiren zararlı yazılım türevleri, zaman içinde evrim geçirerek dönemin sistemlerine göre yapısını değiştirdi. Mobil cihazların yaygınlaşmaya başlamasıyla bu alana da el atan zararlı yazılımlar, araştırmalara göre son 4 yılın zirvesine çıkmış durumda.





McAfee tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde 23 artan yeni zararlı yazılım çeşitleri 8 milyon rakamına ulaştı. Toplamda ise 90 milyon zararlı yazılım sanal alemde kol geziyor.





Windows bilgisayarları, zararlı yazılımların en büyük hedefi konumunda. Ardından Mac bilgisayarları ve mobil cihazlar geliyor. Bir cihaz ne kadar popüler olursa o kadar çok hedef tahtası haline geliyor. İnternete bağlı olan cihazların mutlaka bir zararlı yazılım korumasına sahip olması gerekiyor.





ABD'de 3. en büyük PC satıcısı haline gelen Apple'ın Mac bilgisayarları artık en büyük hedeflerden birisi haline geldi. 400 milyon cihaz sayısını geçen Android platformu için de 13 000 farklı zararlı yazılım ortaya çıktı. Her geçen gün artan bu yazılımlar spam SMS'ler, zombi telefondan yapılan aramalar gibi farklı saldırı çeşitleri üretiyor.





Akıllı telefonlarda popüler olan bir saldırı çeşidi de fidyecilik. Kullanıcının farkında olmadan kurduğu fidye yazılımı telefondaki önemli bilgileri kilit altına alarak fidye karşılığı serbest bırakma tehdidinde bulunuyor. Yıllar önce kaybolan bu taktik şimdi yeniden ortaya çıktı.





Diğer bir saldırı türü bir siteye erişen tüm mobil cihazlara kanuni bir isim verilen uygulamanın indirilmesinin istenmesi. Kullanıcı farkında olmadan bu yazılımı indirip kurduğunda iş işten geçmiş oluyor.





Hackerlar özellikle Twitter üzerinden zararlı yazılım yayma taktikleri kullanmaya başladılar ve sunucu kullanmak yerine sosyal ağlardan gönderim yapmak neredeyse maliyetsiz bir yöntem haline geldi.