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Zeiss, Sony NEX ve Fuji X destekli üç yeni lensini yakın bir zamanda duyurabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zeiss, Sony NEX ve Fuji X destekli üç yeni lensini yakın bir zamanda duyurabilir
Dünyanın en iyi ve kaliteli lenslerini üreten firmalardan olan Zeiss, son gelen bilgilere göre 3 yeni sabit odak uzaklığına sahip lensini yakın bir zamanda duyurulabilir.
Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre Zeiss, Sony'in Nex ve Fujifilm'in X sistemleri ile uyumlu üç yeni lensini yakın bir zaman içerisinde kullanıcılar karşısına çıkarabilir. Tanıtılması beklenen üç lens modelinin de elektronik netleme ve diyafram desteğine sahip olacağı ve lenslerin 1,000$'ın biraz altında bir fiyat etiketi satılacağı belirtiliyor.
Tahmini olarak 12mm F/2.8, 32mm F/1.8 ve 50mm F/2.8 sabit odak uzaklığına sahip olacağı düşünülen modellerin, Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu olmayacakları ve önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkacakları belirtiliyor.

http://www.mirrorlessrumors.com/three-new-prime-zeiss-for-nex-and-fuji-x-to-be-announced-soon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Nex için 50mm f2.8'e gerek yok, mevcut 50mm f1.8 OSS zaten çok iyi. 32mm ve özellikle 12mm ilginç. 12mm f2.8 çok istenen bir ürün ama Canikon bir türlü APSC uyumlu 12mm sabit odaklı çıkarmadılar.
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