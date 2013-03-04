Zeiss, Sony NEX ve Fuji X destekli üç yeni lensini yakın bir zamanda duyurabilir

Dünyanın en iyi ve kaliteli lenslerini üreten firmalardan olan Zeiss, son gelen bilgilere göre 3 yeni sabit odak uzaklığına sahip lensini yakın bir zamanda duyurulabilir.

Bugün ortaya çıkan yeni bilgilere göre Zeiss, Sony'in Nex ve Fujifilm'in X sistemleri ile uyumlu üç yeni lensini yakın bir zaman içerisinde kullanıcılar karşısına çıkarabilir. Tanıtılması beklenen üç lens modelinin de elektronik netleme ve diyafram desteğine sahip olacağı ve lenslerin 1,000$'ın biraz altında bir fiyat etiketi satılacağı belirtiliyor.

Tahmini olarak 12mm F/2.8, 32mm F/1.8 ve 50mm F/2.8 sabit odak uzaklığına sahip olacağı düşünülen modellerin, Micro Four Thirds sistemler ile uyumlu olmayacakları ve önümüzdeki yaz aylarında piyasaya çıkacakları belirtiliyor.

http://www.mirrorlessrumors.com/three-new-prime-zeiss-for-nex-and-fuji-x-to-be-announced-soon/