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Devasa bataryasıyla dikkat çeken ASUS ZenFone Max Pro M1'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Devasa bataryası, şık tasarımı ve göz dolduran teknik özelliklere sahip ZenFone Max Pro M1, Türkiye'de satışa çıkıyor. İşte türkiye lansmanı gerçekleştirilen telefonun özellikleri ve Türkiye fiyatı:
10 ay
9,8b
1
21
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Devasa bataryasıyla dikkat çeken ASUS ZenFone Max Pro M1'in Türkiye fiyatı belli oldu!
ASUS Türkiye tarafından düzenlenen lansmanda ZenFone 5Z'nin yanı sıra ZenFone Max Pro M1'in de tanıtımı gerçekleştirildi. Orta segmente konuşlanan ZenFone Max Pro M1, şık tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekerken fiyatıyla da göz dolduruyor. İşte ZenFone Max Pro M1 özellikleri ve Türkiye fiyatı:

ZenFone Max Pro M1 özellikleri

  • Ekran: 6 inç boyutunda 2160x1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip Super IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 159 x 76 x 8.45 mm ~ 180
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (8x 1.8 GHz)
  • RAM: 4 GB
  • Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 13 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)
  • Ön kamera: 8 MP (f/2.2)
  • Batarya: 5000 mAh (Hızlı şarj destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo 
  • Bağlantı seçenekleri: Micro-USB 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, FM radyo
  • Renk seçenekleri: Mavi ve siyah
Not: Telefonun özellikleri bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Ülkemizde satışa sunulacak ZenFone Max Pro M1 yukarıda yer alan teknik özelliklere sahip olacak.

ZenFone Max Pro M1 Türkiye fiyatı ne kadar?

ZenFone Max Pro M1'in 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan modeli, Ağustos ayı itibariyle 1.799 TL'den satışta olacak.
 

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TearsForFears 10 ay en beğenilen
Telefon 6 inç ekranda uzun batarya süresi isteyenlere hitap ediyor. Sene olmuş 2018 f2.2 diyaframmı kaldı. Bunun 6 gb ramli versiyonu var onun kamerası daha iyi fakat gidip dandik olanı getirmişler fiyatta 1800 lira. 2000’e nokia 8 var.
Telefon 6 inç ekranda uzun batarya süresi isteyenlere hitap ediyor. Sene olmuş 2018 f2.2 diyaframmı kaldı. Bunun 6 gb ramli versiyonu var onun kamerası daha iy...
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ekduyan 10 ay
Çöp
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ALBAY 10 ay
CAT4 var bilginize. İşlemci çok iyi değil. Vasat. O paraya öküz alırız.
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Revenge® 9 ay
Malesef özellikle sar değerinden dolayı onu eledim. Ayrıca 1000 Mah daha yüksek Asus. Kamerayla pek işim yok. Ama bataryası 3 saatte falan sarj oluyormus bu modelin, bunu hızlandırmanın yolunu bulsam iyi olurdu.
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__Nikolaus__ 9 ay Revenge®
Sar değeri bildiğim kadarıyla çift sim i esas alıyor ama emin değilim , max 3 de bekleyebilirsiniz.
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__Nikolaus__ 9 ay
Aynı işlemci, 4000 Mah ve cok daha iyi kamera özelliklerine sahip redmi note 5 Ai var 1500 civarına.
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Revenge® 9 ay
Ben bunu almak için bekliyorum, 7 ağustos oldu hala haber yok.
Bilgisi olan var mı arkadaşlar buradaki satış tarihiyle ilgili?
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astegon 10 ay
Diyafram değerlerine bak ya.

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muammer816 10 ay
pahalı görünüyor ilk etapta.eski max cihazlarına göre bence bir atılım,gelişme,güncelleme söz konusu.3-4 ay sonra fiyat düşmeleriyle beraber yüksek batarya beklentisi olan kullanıcılar için iyi bir alternatif olacaktır.bence cihaz arızalanmansa iki-iki buçuk yıl kullanıcısa rahatlıkla hizmet edecektir diye düşünüyorum.
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Johan Elmander 10 ay
Saf androidli versiyonu geliyorsa oldukça iyi bence.
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Grkwnxs 10 ay Johan Elmander
Siz yazınca haberim oldu saf android ile geleceğinden, yurtdışı incelemelerde hep stok arayüz var yani buraya da kesin öyle gelir fark olmaz, nexus 5 kullanıcısı olarak telefon bozulursa geçebileceğim bir cihaz geldi sonunda ve Asus un saf android kullanan ilk cihazı herhalde şaşırdım biraz android one kapsamında da değil asus niye böyle bir karar almış anlamadım
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High Sierra 10 ay
Zenfone 5 ile yaklaşık benzer donanım özellikleri sergilemesine rağmen fiyat konusunda şaşırttı desem yeridir. Zenfone 5'e göre daha pahalı bir cihaz çıkacak sanmıştım. Tabi ederi 1549 TL'den fazla olamaz. Çünkü Mi Note 3, Mi 6 ile Nokia 8 üçlüsü göz kırpıyor bu fiyat bandında.
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deoks 10 ay
asus çok sağlam geldi bu sefer.
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ALBAY 10 ay
CAT4 var bilginize. İşlemci çok iyi değil. Vasat. O paraya öküz alırız.
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TearsForFears 10 ay en beğenilen
Telefon 6 inç ekranda uzun batarya süresi isteyenlere hitap ediyor. Sene olmuş 2018 f2.2 diyaframmı kaldı. Bunun 6 gb ramli versiyonu var onun kamerası daha iyi fakat gidip dandik olanı getirmişler fiyatta 1800 lira. 2000’e nokia 8 var.
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