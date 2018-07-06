Devasa bataryasıyla dikkat çeken ASUS ZenFone Max Pro M1'in Türkiye fiyatı belli oldu!

ASUS Türkiye tarafından düzenlenen lansmanda ZenFone 5Z'nin yanı sıra ZenFone Max Pro M1'in de tanıtımı gerçekleştirildi. Orta segmente konuşlanan ZenFone Max Pro M1, şık tasarımı ve teknik özellikleriyle dikkat çekerken fiyatıyla da göz dolduruyor. İşte ZenFone Max Pro M1 özellikleri ve Türkiye fiyatı:

ZenFone Max Pro M1 özellikleri

Ekran: 6 inç boyutunda 2160x1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip Super IPS LCD ekran

6 inç boyutunda 2160x1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip Super IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 159 x 76 x 8.45 mm ~ 180

159 x 76 x 8.45 mm ~ 180 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636 (8x 1.8 GHz)

Qualcomm Snapdragon 636 (8x 1.8 GHz) RAM: 4 GB

4 GB Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği

64 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 13 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)

13 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Ön kamera: 8 MP (f/2.2)

8 MP (f/2.2) Batarya: 5000 mAh (Hızlı şarj destekli)

5000 mAh (Hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Bağlantı seçenekleri: Micro-USB 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi

Micro-USB 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 4G LTE, 3.5 mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, FM radyo

Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, FM radyo Renk seçenekleri: Mavi ve siyah Not: Telefonun özellikleri bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Ülkemizde satışa sunulacak ZenFone Max Pro M1 yukarıda yer alan teknik özelliklere sahip olacak. Ayrıca Bkz. "ASUS ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı [Ön siparişe açıldı]" ZenFone Max Pro M1 Türkiye fiyatı ne kadar? ZenFone Max Pro M1'in 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan modeli, Ağustos ayı itibariyle 1.799 TL'den satışta olacak.