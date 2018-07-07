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ASUS ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı [Ön siparişe açıldı]

ZenFone 5Z'nin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. 6GB RAM'a sahip modelle ülkemizde satışa sunulacak ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyat politikasına sahip. [ZenFone 5Z satın alma sayfası]
10 ay
12,6b
1
60
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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MWC 2018'de tanıtılan ve fuara damgasını vuran ASUS ZenFone 5Z, Hindistan'dan sonra Türkiye'de satışa çıkıyor. ASUS Türkiye tarafından lansmanı gerçekleştirilen ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Telefonun fiyatına geçmeden önce teknik detaylarına kısaca göz atacak olursak, ASUS ZenFone 5Z'in özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

ZenFone 5Z özellikleri

  • Ekran: 6.2 inç boyutunda 2246x1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip Super IPS LCD ekran
  • Boyut ve ağırlık: 153 x 75.65 x 7.7 mm ~ 165g
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)
  • RAM: 6 GB
  • Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.0)
  • Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
  • Batarya: 3300 mAh (9V/2A hızlı şarj destekli)
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ ASUS ZenUI 5.0
  • Bağlantı seçenekleri: USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, stereo hoparlör, AI 
  • Renk seçenekleri: Gece mavisi ve meteor grisi
Not: ZenFone 5Z'nin 4/6/8 GB RAM'lı olmak üzere üç farklı versiyonu bulunmaktadır. Türkiyede satışa sunulacak ZenFone 5Z ise yukarıdaki teknik özellik tablosunda olduğu gibi 6 GB RAM'a sahip olacak. 

ZenFone 5Z Türkiye fiyatı açıklandı!  

Lansman sırasında ZenFone 5Z'nin fiyatı 3.699 TL olarak açıklanırken, hemen arkasından ise müjdeli bir haber geldi. ZenFone 5Z, ön siparişe özel 3.299 TL'den satın alınabilecek. Telefonun kısa bir süre sonra ön siparişe açılması bekleniyor.

ZenFone 5Z ön siparişe açıldı

3699 TL'den Türkiye pazarına giriş yapan ZenFone 5Z ön siparişe açıldı. ZenFone 5Z, ön siparişe özel 3299 TL'den satın alınabilirken, lansmana özel fiyatın stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim.
ZenFone 5Z'yi ASUS e-store veya Vatan Bilgisayar üzerinden temin edebilirsiniz 

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TearsForFears 10 ay en beğenilen
Hiçte rekabetçi bir fiyat değil 3699 TL. Ön siparişle almayanlarda zenfone 5 te olduğu gibi 400 lira kazık yiyecek. Ön sipariş sayısı çok olursa ne olacak? Daha telefon bile gelmemiş ülkeye bari stok sınırı koysaydın ön sipariş için. 3299 TL'den satabiliyorsan ön sipariş falan uğraştırma direk bu fiyattan telefonu sat. 3000-4000 lira bandında mate 10 pro, p20,s9, lg v30 var. 3000 tl altında olacak olan honor 10 ve mi8 de yakında satışa çıkacak.
Gsmarena haberinde 6/64 gb 5z Hindistan’da 436 dolardan satışa çıkmış. Bizdeki fiyatı 3699 TL yi çevirdiğimizde 796 dolar yapıyor. Vergiler yüksek biliyoruzda Hindistan’ın 2 katı fiyata almak nedir?
Ayrıca şuna dikkat çekmek isterim. 160 eurodan çıkan m1 pro modeli 1799 TL iken 500 eurodan satışa çıkan zenfone 5z modeli 3699 TL ön siparişe özel 3299 TL. Bu demek oluyorki m1 prodan güzel kar etmeyi amaçlıyorlar. f2.2 diyaframlı kamerası var, wifi ac yok, bluetooth 4.2 ye 1800 lira verilmez. 2000 liraya nokia 8, xz1 veya 2200 liraya zenfone 5 almak daha mantıklı
Hiçte rekabetçi bir fiyat değil 3699 TL. Ön siparişle almayanlarda zenfone 5 te olduğu gibi 400 lira kazık yiyecek. Ön sipariş sayısı çok olursa ne olacak? Daha...
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N. Chomsky 10 ay

3 ay sonra 2 bin Tl.
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kuruwa 10 ay
Vay be tepe modellere 1000 civarı öderken ne oldu boyle....
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av$arBey 5 ay
Konuyu hortlatayım. Arkadaşlar Zenfone 5z nin 4Gb ram 64 Gb rom lu versiyonu 299€ ya düştü Fransa da. Basit oyunlar, internet ve haberleşme uygulamaları kullanılacak. 4Gb ram sıkıntı yapar mı?
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eagle-1453 5 ay av$arBey
basit oyunlar arasında pubg de var mı :D
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Fokfe 10 ay
Allah asustan razı olsun iğrenç musically reklamlarından kurtardı bizi katlanılabilir reklam koymuşlar. Teşekkürler asus
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Cengiz55 10 ay
Asus kardeşim sen bilgisayar üretmeye devam et,
bu kafayla anca malüm firmalara meze olursun...
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muaz1984 10 ay
Buyutmeyin şu telefonların boyutlarını artık. 6.2 inç nedir ? Ben 5.5 inç kullanıyorum bazen betona carpasim geliyor tek elle kullanamayinca .
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tterol 10 ay
1500 lira veririm
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son_of_paradise 10 ay
ohaa harika! kaçmaz fiyatlar üç beş tane alıp dağıtayım kolu komşuya!
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Galatas4ray 10 ay
Boş lafları bırakın neymiş vergiymiş ulan bu vergi sadece bizdemi oluyor sanki artık uyanın firmalar artık nasıl gerçirrim diye düşünüyor hala vergi diyorsunuz.Bir telefon değerinin 3 katına satılıyor neymiş verğiymiş devlet yüzde kaç vergi alıyorki 3 katına çıksın fiyatı az akıl mantık ya muhalefet yapacam diye boş konuşmayın.
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El_domingo 10 ay
fiyat yuksek bu rakamın ustunde bir ton alternatif var...birde telefonlarla yapılacak iş belli android amiral gemilerinde note serisi hariç sahsen bu kadar para vermem..bu rakamların uzerine cıkacacaksam biraz daha ustune cıkar apple alırım...
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Esteban C 10 ay
Alınmaz

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ParaMounT99229 10 ay
Yıl 2017 ederi 2200 eden cihaz yıl 2018 olmuş 3600 küsür burada suçu halen üreticide arayanlara gülüyorum sadece madem bu kadar zorunuza gidiyor pahalılık bulsaydınız çözümü zamanında geçti bolunun pazarı pahalı diyenler çok komiksiniz pahalı olan bir şey yok sadece TL itibarsız para türleri arasında ki yerini almış durumda. hatta 2015 kuru ile çok daha uygun fiyat çıkıyor şimdi bu noktada biraz düşünün neden böyle olduk ve neden bu gün her şey yurt dışından yediğimiz ekmeğin ham maddesi bile. Hepiniz nasıl yönetilmek istediğiniz özgürce beyan ettiniz o yüzden boşa VOLTA atmasın kimse.
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