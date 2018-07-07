ASUS ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı [Ön siparişe açıldı]

MWC 2018'de tanıtılan ve fuara damgasını vuran ASUS ZenFone 5Z, Hindistan'dan sonra Türkiye'de satışa çıkıyor. ASUS Türkiye tarafından lansmanı gerçekleştirilen ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Telefonun fiyatına geçmeden önce teknik detaylarına kısaca göz atacak olursak, ASUS ZenFone 5Z'in özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

ZenFone 5Z özellikleri

Ekran: 6.2 inç boyutunda 2246x1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip Super IPS LCD ekran

6.2 inç boyutunda 2246x1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip Super IPS LCD ekran Boyut ve ağırlık: 153 x 75.65 x 7.7 mm ~ 165g

153 x 75.65 x 7.7 mm ~ 165g İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)

Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz) RAM: 6 GB

6 GB Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği

64 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.0)

12 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.0) Ön kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Batarya: 3300 mAh (9V/2A hızlı şarj destekli)

3300 mAh (9V/2A hızlı şarj destekli) İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ ASUS ZenUI 5.0

Android 8.0 Oreo ~ ASUS ZenUI 5.0 Bağlantı seçenekleri: USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi

USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, stereo hoparlör, AI

Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, stereo hoparlör, AI Renk seçenekleri: Gece mavisi ve meteor grisi

Not: ZenFone 5Z'nin 4/6/8 GB RAM'lı olmak üzere üç farklı versiyonu bulunmaktadır. Türkiyede satışa sunulacak ZenFone 5Z ise yukarıdaki teknik özellik tablosunda olduğu gibi 6 GB RAM'a sahip olacak.

ZenFone 5Z Türkiye fiyatı açıklandı!

Lansman sırasında ZenFone 5Z'nin fiyatı 3.699 TL olarak açıklanırken, hemen arkasından ise müjdeli bir haber geldi. ZenFone 5Z, ön siparişe özel 3.299 TL'den satın alınabilecek. Telefonun kısa bir süre sonra ön siparişe açılması bekleniyor.

ZenFone 5Z ön siparişe açıldı

3699 TL'den Türkiye pazarına giriş yapan ZenFone 5Z ön siparişe açıldı. ZenFone 5Z, ön siparişe özel 3299 TL'den satın alınabilirken, lansmana özel fiyatın stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim.