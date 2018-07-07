ASUS ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı [Ön siparişe açıldı]

Teknoloji Editörü
MWC 2018'de tanıtılan ve fuara damgasını vuran ASUS ZenFone 5Z, Hindistan'dan sonra Türkiye'de satışa çıkıyor. ASUS Türkiye tarafından lansmanı gerçekleştirilen ZenFone 5Z oldukça rekabetçi bir fiyatla raflardaki yerini alacak. Telefonun fiyatına geçmeden önce teknik detaylarına kısaca göz atacak olursak, ASUS ZenFone 5Z'in özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
ZenFone 5Z özellikleri
- Ekran: 6.2 inç boyutunda 2246x1080 (Full HD+) çözünürlüklü 18: 9 ekran görüntü oranına sahip Super IPS LCD ekran
- Boyut ve ağırlık: 153 x 75.65 x 7.7 mm ~ 165g
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845 (4x 2.8GHz + 4x 1.8 GHz)
- RAM: 6 GB
- Depolama kapasitesi: 64 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: 12 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.0)
- Ön kamera: 8 MP (f/2.0)
- Batarya: 3300 mAh (9V/2A hızlı şarj destekli)
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo ~ ASUS ZenUI 5.0
- Bağlantı seçenekleri: USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G VoLTE, 3.5 mm kulaklık girişi
- Diğer özellikler: Parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, stereo hoparlör, AI
- Renk seçenekleri: Gece mavisi ve meteor grisi
Not: ZenFone 5Z'nin 4/6/8 GB RAM'lı olmak üzere üç farklı versiyonu bulunmaktadır. Türkiyede satışa sunulacak ZenFone 5Z ise yukarıdaki teknik özellik tablosunda olduğu gibi 6 GB RAM'a sahip olacak.
Ayrıca Bkz. "Devasa bataryasıyla dikkat çeken ASUS ZenFone Max Pro M1'in Türkiye fiyatı belli oldu!"
ZenFone 5Z Türkiye fiyatı açıklandı!
Lansman sırasında ZenFone 5Z'nin fiyatı 3.699 TL olarak açıklanırken, hemen arkasından ise müjdeli bir haber geldi. ZenFone 5Z, ön siparişe özel 3.299 TL'den satın alınabilecek. Telefonun kısa bir süre sonra ön siparişe açılması bekleniyor.
ZenFone 5Z ön siparişe açıldı
3699 TL'den Türkiye pazarına giriş yapan ZenFone 5Z ön siparişe açıldı. ZenFone 5Z, ön siparişe özel 3299 TL'den satın alınabilirken, lansmana özel fiyatın stoklarla sınırlı olduğunu belirtelim.
ZenFone 5Z'yi ASUS e-store veya Vatan Bilgisayar üzerinden temin edebilirsiniz
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Gsmarena haberinde 6/64 gb 5z Hindistan’da 436 dolardan satışa çıkmış. Bizdeki fiyatı 3699 TL yi çevirdiğimizde 796 dolar yapıyor. Vergiler yüksek biliyoruzda Hindistan’ın 2 katı fiyata almak nedir?
Ayrıca şuna dikkat çekmek isterim. 160 eurodan çıkan m1 pro modeli 1799 TL iken 500 eurodan satışa çıkan zenfone 5z modeli 3699 TL ön siparişe özel 3299 TL. Bu demek oluyorki m1 prodan güzel kar etmeyi amaçlıyorlar. f2.2 diyaframlı kamerası var, wifi ac yok, bluetooth 4.2 ye 1800 lira verilmez. 2000 liraya nokia 8, xz1 veya 2200 liraya zenfone 5 almak daha mantıklı
3 ay sonra 2 bin Tl.