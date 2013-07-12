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ZigBee desteği önce Samsung ardından HTC cihazlarında yer bulabilir

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ZigBee desteği önce Samsung ardından HTC cihazlarında yer bulabilir


Günümüzde cihazların birbiri ile iletişimi büyük önem kazanmış durumda. Yaşam takip cihazları, ev otomasyon sistemleri giderek daha çok kablosuz iletişim kurmaya başladı. Bluetooth ve WiFi son kullanıcı tarafına sunulan iki önemli kablosuz bağlantı teknolojisi iken, entegre uygulamalarda daha farklı çözümler mevcut.

Yaşam takip cihazları birbiri arasında veya sunucu cihazları ile bağlantı kurarken, ANT adı verilen ve küçük boyutlu veriler aktaran bir kablosuz standardı temel alıyor. Aynı şekilde ev otomasyon sistemleri de ZigBee adı verilen bir kablosuz teknolojiden faydalanıyor. ZigBee destekli kontrol cihazlarıyla ışıkları kontrol etmek, müziği ayarlamak, sıcaklığı takip etmek gibi pek çok işlev yerine getirilebiliyor. 

ZigBee'nin standartları Samsung ve Philips gibi pek çok elektronik üreticisinin üye olduğu ZigBee Birliği tarafından belirleniyor. Örneğin Philips Hue ve Samsung'un LED ampulleri bu standart ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Ancak kullandığımız mobil cihazlarda bu teknolojilere yer verildiğini pek göremiyoruz.

Gelen bilgilere göre Samsung, sonraki Galaxy akıllı telefonlarında ZigBee kablosuz bağlantı teknolojisini kullanmak istiyor. Böylece Galaxy modelleri ile ev otomasyon sistemlerini kontrol etmek mümkün olabilecek ve ek bir kontrol cihazına gerek kalmayacak.

Samsung'un yanında HTC de ZigBee standardına akıllı telefonlarda yer vermek istiyor. Hali hazırda HTC One modelinde kızılötesi kontrolcüye yer vererek bunun ilk adımlarını atmıştı. Gelecekte ev otomasyon sistemlerine entegre olmuş akıllı telefonların önem kazanacağı ve Samsung ile HTC gibi devlerin de bu savaşta ön saflarda yer almak istediği belirtiliyor. Şimdilik bu teknolojiye ne zaman yer verileceği bilinmiyor. 

http://www.pocket-lint.com/news/122257-zigbee-support-coming-to-samsung-phones-htc-and-others-may-follow-suit Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu gidişle tek bi kumanadan tüm işlerimizi halletcez
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kımyasal 5 yıl
Aklıma Watch dogs geldi nedense.
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Krauser ll 5 yıl kımyasal
kımyasal

Aklıma Watch dogs geldi nedense.

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