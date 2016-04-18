Nüfusu 500’den az olan köylere devlet 4.5G hizmeti götürecek

1 Nisan 2016 itibariyle 4.5G ile tanışan Türkiye’de kısa sürede 5 Milyon’a yakın 4.5G abone rakamına ulaşıldı. Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezlerinde hizmet vermeye başlayan 4.5G uyumlu baz istasyonları için devlet eliyle farklı bir uygulamaya gidilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yürütülecek çalışmalar kapsamında nüfusu 500’ün altında olan taşradaki yerleşim yerlerine devlet eliyle baz istasyonları kurulacak. Geniş bant internet hizmeti verecek olan bu baz istasyonlarını Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone birlikte kullanacak. Yani aboneler hangi operatörden hizmet alırsa alsın bu bölgelerde aynı alt yapıdan sinyal alacak.

3000'den Fazla Köye 4.5G

Bu odakta Anadolu’nun dört bir köşesindeki 3000’den fazla yerleşim yerini ilk etapta listeye alan devlet, 643 Milyon Lira ödenek ayırarak baz istasyonlarının kurulması için çalışmalara başladı. Projenin daha güzel yanı ise bugüne kadar hiçbir şekilde iletişim hizmeti alamamış bölgelerin ilk defa haberleşme alt yapısı ile tanışacak olması.

Buna göre belirlenen noktalar arasında bugüne kadar hiç telefon veya internet hizmeti götürülmemiş 799 yerleşim yeri de bulunuyor. Bu bölgeler devletin götüreceği baz istasyonları sayesinde yeni nesil teknolojiler ile tanışmış olacak.

2019 yılına kadar öncelikli olarak belirlenmiş tüm bölgeleri 4.5G ile tanıştırmayı hedefleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu yıl içinde baz istasyonlarının kurulması için bölgesel olarak ihalelere çıkacak.