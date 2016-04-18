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Nüfusu 500’den az olan köylere devlet 4.5G hizmeti götürecek

Geniş bant internet hizmetinin yurdun dört bir köşesine ulaştırılması hedefine istinaden devlet, nüfusu 500’ün altında olan yerleşim yerlerine ortak baz istasyonları kuracak.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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1 Nisan 2016 itibariyle 4.5G ile tanışan Türkiye’de kısa sürede 5 Milyon’a yakın 4.5G abone rakamına ulaşıldı. Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezlerinde hizmet vermeye başlayan 4.5G uyumlu baz istasyonları için devlet eliyle farklı bir uygulamaya gidilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yürütülecek çalışmalar kapsamında nüfusu 500’ün altında olan taşradaki yerleşim yerlerine devlet eliyle baz istasyonları kurulacak. Geniş bant internet hizmeti verecek olan bu baz istasyonlarını Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone birlikte kullanacak. Yani aboneler hangi operatörden hizmet alırsa alsın bu bölgelerde aynı alt yapıdan sinyal alacak.

3000'den Fazla Köye 4.5G

Bu odakta Anadolu’nun dört bir köşesindeki 3000’den fazla yerleşim yerini ilk etapta listeye alan devlet, 643 Milyon Lira ödenek ayırarak baz istasyonlarının kurulması için çalışmalara başladı. Projenin daha güzel yanı ise bugüne kadar hiçbir şekilde iletişim hizmeti alamamış bölgelerin ilk defa haberleşme alt yapısı ile tanışacak olması.

Buna göre belirlenen noktalar arasında bugüne kadar hiç telefon veya internet hizmeti götürülmemiş 799 yerleşim yeri de bulunuyor. Bu bölgeler devletin götüreceği baz istasyonları sayesinde yeni nesil teknolojiler ile tanışmış olacak.

2019 yılına kadar öncelikli olarak belirlenmiş tüm bölgeleri 4.5G ile tanıştırmayı hedefleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bu yıl içinde baz istasyonlarının kurulması için bölgesel olarak ihalelere çıkacak.


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zdniz 3 yıl en beğenilen
Güzel bişey ama batı illerindeki köylere diğildir bu doğu illerinedir onlara nasılsa eletrik su bedava bunuda versin biz öderiz sonrada elin pkk lısı video yu hızlı yüklesin hızlı izlesin zaman kaybetmeden bomba yapsın.
Güzel bişey ama batı illerindeki köylere diğildir bu doğu illerinedir onlara nasılsa eletrik su bedava bunuda versin biz öderiz sonrada elin pkk lısı video yu h...
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2 Yanıt Yanıtla +87
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Virinom 3 yıl
Cidden helal olsun hani bu kadar eleştirilerin arasında nadiren de olsa gerçekten güzel bir şey yapıldığını görmek çok sevindirici.
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BeAr 3 yıl
Devlet götürsün tabi nede olsa senin benim vergimle götürüyor. Firmalarda senden benden aldığı faturalarla ceplerini doldursun, hizmete gelince MH'le konuşmaya bile para isteyen firmalar devlet tarafından senin benim paramla beslensin. Telekom'un bayilerinde hat satmaktan başka hiç bir hizmet verilmiyor. Her bayide 3-4 kişi çalışıyor, geçen sordum siz burda ne iş yapıyorsunuz diye pişmiş kelle gibi "ehhe biz sadece yeni hat satıyoruz" diye cevap verdi bana, benim demek istediğim şu bizim verdiğimiz paralar nereye gidiyor kardeşim nereye? Adam çıkarmış Tv'ye ronaldoyu,messiyi reklam yapıyor tamam yap reklamını ama vermediğin hizmetin reklamını yapma, şu ülkede gerçekten adalet olsa gidip dolandırıcılıktan dava açılabilir bu firmalara. Bu devletin yapması gereken bir iş değil firmaların yapması gereken bir iş neden devlet özel firmaların işine yarayacak birşeyi vatandaşın parasıyla yapıyor hiç düşünsünüz mü hemen çıkıp oo çok iyi demeyin biraz çalıştırın saksıyı.
Devlet götürsün tabi nede olsa senin benim vergimle götürüyor. Firmalarda senden benden aldığı faturalarla ceplerini doldursun, hizmete gelince MH'le konuşmaya ...
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yetkin58 2 yıl
istanbulda yaşıyorum turkcell 3g çekmiyor yalan dolan bunlar
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Anteke31 2 yıl
Şehit merkezinde 3g çekmiyor saha dolabında port yok sen koy diosun kimin para sıyla bzim vergilerimizle önce sana vergi verenlere yapacaksın bu guzelligi varsa yoksa......
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interwap 2 yıl
Yıl 2016. Bizim köyün nüfusu 1000 ve GSM dahi çekmiyor.
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Ömürcan 3 yıl
Hayret ilk defa güzel bir haber
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smyrna 3 yıl
Vodafone 4 bucak g'si ile halledemiyor muymuş? Peh.
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extrabold 3 yıl
Güzel hizmet
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man utd 3 yıl
En büyük turizm ilçesi alanya en büyük sahili cleopatra da çekmiyor ne 500 ü köyü?!
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JustOffer 3 yıl man utd
Türk Telekom mu?
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kickboxer_18 3 yıl
Çankırı kurşunluluyum köyde telefon bile çekmiyor (yıl 2016) bıraksınlar bu işleri yemezler
@engink kardeş bu forum yöneticileri de o malum güruhtan o adamı banlamazlar ama seni beni banlarlar başıma geldi daha önce
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SiNaPSiS 3 yıl
Şu haber bile eleştiri alıyor, reyis sizin için daha napsın?
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Tugrul_512bit 3 yıl
Niye tam da yerleşim yerlerine yapılıyor? Yerleşim yerlerinin uzağındaki bir tepeye yapılması daha iyi olmaz mı? Zaten 500 den az kişiye hizmet verecek. Dibine yapıp radyasyonla kanser etmesin. O kadar çok baz istasyonunun kalibrasyonu, bakımı gibi işlerle uğraşmaya insan yetiştiremezlerse millet daha sık kanser olmaz mı?
Güvenlik amacıyla içeri yapılacaksa, terörü bitirsin önce. Köylü rahat etsin, can güvenliği sağlansın, sonra yerli üretimi ve yerli hayvansal/bitkisel ürünlerin tüketilmesini teşvik etsin, köylü kendisi cloud center bile açar.
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turkcell, türk telekom ve
9 etiket daha 4.5g turk telekom ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığı 4.5 alt_slayt Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
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