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Zoom, müzisyenler için hazırladığı kamera modeli Q4'ü kullanıcıların beğenisine sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,6b
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Zoom, müzisyenler için hazırladığı kamera modeli Q4'ü kullanıcıların beğenisine sundu
Sektörde hazırladığı üst seviye ses kayıt çözümleri ile tanınan Zoom, bu taraftaki tecrübesini video ile birleştirerek müzisyenler için hazırladığı kamera modeli Q4'ü görücüye çıkarttı.
Sony'nin geçtiğimiz dönemde duyurduğu HDR-MV1 ile benzer bir yapıda gelen Zoom Q4, kompakt yapısıyla müzisyenler için üst düzey kayıt seçenekleri sunabiliyor. Tasarımsal olarak aksiyon kameralarına benzeyen Q4, teknik olaraksa hareketli X/Y mikrofonu ile 24-bit / 96k stereo ses kaydı (WAV ya da AAC) yapabiliyor ve bu kayıtları 1/3-inç 3-megapiksel CMOS sensörünün sağladığı Full HD 1080 piksel 60p videolar ile destekliyor. Tam dolu bataryasıyla 2-3 saat arası aktif kullanım ömrü sunabildiği belirtilen kamera, hareketli renkli LCD ekranıyla da konumlama konusunda faydalı bir yapı kurabiliyor ve ön tarafında 130 derece görüş açısına sahip bir f/2.8, 22mm geniş açı lens taşıyor. 128GB'a kadar SDXC hafıza kartı desteğiyle gelen Zoom Q4, bağlantı tarafında miniHDMI, miniUSB ve harici mikrofon ile kulaklık seçeneklerini sunuyor. Canlı görüntü aktarımı yapabilme veya USB mikrofon olarak kullanma gibi farklı özellikleri de bulunan ürün, özel bağlantılarıyla direkt olarak iPad'e ya da bilgisayarlara da bağlanabiliyor.
Zoom'un ufak ancak yetenekli yeni video kamera modeli Q4, 300$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Zoom, müzisyenler için hazırladığı kamera modeli Q4'ü kullanıcıların beğenisine sundu

http://www.slashgear.com/zoom-q4-camcorder-for-musicians-takes-on-sony-17313704/ Yorum Yaz
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