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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zoom uygulaması yüklü Mac'lerdeki güvenlik açığı, kameranın açılmasına izin veriyor

Popüler video konferans hizmeti Zoom'un Mac verisyonunda yer alan bir güvenlik açığının, herhangi bir web sitesinin kullanıcının kamerasını açmasına izin verdiği ortaya çıktı.
5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Mac Zoom istemcisindeki güvenlik açığı, kötü amaçlı web sitelerinin kameranızı izniniz olmadan etkinleştirmesini sağlıyor. Bu hata, günlük işlerini yürütmek için Zoom kullanan dünya çapında 750.000 şirket için potansiyel bir tehlike demek.

Hata tam olarak düzeltilmedi

Güvenlik araştırmacısı Jonathan Leitschuh, Mac için popüler video konferans uygulaması Zoom'da yer alan bir güvenlik açığıyla Safari, Chrome ve Firefox da dahil olmak üzere çeşitli web tarayıcıları kullanılarak cihazın kamerasının açılabileceğini keşfetti. Leitschuh'a göre kötü niyetli herhangi bir web sitesinin, basit bir iframe kullanımıyla bile görüntülü arama başlatması mümkün.
Zoom uygulaması yüklü Mac'lerdeki güvenlik açığı, kameranın açılmasına izin veriyor
Araştırmacı bu kusurun kısmen, Zoom istemcisinin ana makinenin arka plan işlemi olarak yerel bir web sunucusu oluşturması ve çalıştırması nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Zoom Mac uygulamasının 4.4.4 sürümünde bulunan bu güvenlik açığının tam olarak kapatılmadığını belirten Leitschuh, durum düzeltilene kadar bu uygulamanın kullanılmaması gerektiğini savunuyor.
https://appleinsider.com/articles/19/07/08/flaw-in-zooms-mac-client-allows-websites-to-turn-on-user-cameras-without-permission Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alemburda34 3 sa.
Bilgisayardaki kameraların sürgülü kapak olmasından yanayım Lenovo son modellerinde bunu yapmaya başladı. Gerçi ben izole bant kullanıyorum.
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