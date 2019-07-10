Zoom uygulaması yüklü Mac'lerdeki güvenlik açığı, kameranın açılmasına izin veriyor

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre Mac Zoom istemcisindeki güvenlik açığı, kötü amaçlı web sitelerinin kameranızı izniniz olmadan etkinleştirmesini sağlıyor. Bu hata, günlük işlerini yürütmek için Zoom kullanan dünya çapında 750.000 şirket için potansiyel bir tehlike demek.

Hata tam olarak düzeltilmedi

Güvenlik araştırmacısı Jonathan Leitschuh, Mac için popüler video konferans uygulaması Zoom'da yer alan bir güvenlik açığıyla Safari, Chrome ve Firefox da dahil olmak üzere çeşitli web tarayıcıları kullanılarak cihazın kamerasının açılabileceğini keşfetti. Leitschuh'a göre kötü niyetli herhangi bir web sitesinin, basit bir iframe kullanımıyla bile görüntülü arama başlatması mümkün.

https://appleinsider.com/articles/19/07/08/flaw-in-zooms-mac-client-allows-websites-to-turn-on-user-cameras-without-permission

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Araştırmacı bu kusurun kısmen,ana makinenin arka plan işlemi olarak yerel bir web sunucusu oluşturması ve çalıştırması nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Zoom Mac uygulamasınınbulunan bu güvenlik açığının tam olarak kapatılmadığını belirten Leitschuh, durum düzeltilene kadar bu uygulamanıngerektiğini savunuyor.