Zor durumda olan Crytek, 500 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye'ye taşınacak

Almanya'da Giresunlu 3 kardeş olan Cevat, Avni ve Faruk Yerli tarafından kurulan ve dünya oyun sektörüne Crysis ve Warface gibi oyunlarla damgasını vurmuş olan Crytek, bildiğiniz gibi son zamanlarda finansal sıkıntılar yaşıyordu. Bu sıkıntılardan dolayı oyun geliştirme stüdyolarının büyük bir kısmını kapattı ve sadece 2 tanesiyle devam edecek. Crytek'in İstanbul'da da bir stüdyosu bulunuyor ve bu stüdyo çalışmaya devam edecek ancak bu stüdyo geliştirme stüdyosu değil sadece dağıtım ofisi gibi bir pozisyonda.

Şimdi ise Crytek bu durumu değiştirecek gibi görünüyor. Bugün Başbakan Binalı Yıldırım tarafından "Türkiye'nin En Büyük 500 İhracatçısı Ödül Töreni"nde uzun bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında oyun sektöründen de bahsetti. Başbakan, "İşte bakıyoruz, bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200’den fazla ülkeye bunu satmış. Daha bunun ötesi var, Almanya’da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye’de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor. Ama düşününce, geleceğin böyle olacağını anlamak çok zor değil." sözleriyle bu durumu müjdeledi.

Başbakan şirketin adını açıkça söylememiş olsa da bahsettiği şirketin Crytek olduğu çok açık. Diğer taraftan, Crytek bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bazı kaynaklar ise, Crytek'in dünya genelindeki çoğu stüdyosunu kapatarak daralmaya gitmesine rağmen İstanbul'dakini kapatmamasını Türkiye'ye yapılacak yatırımın bir işareti olacak yorumluyor. Başbakanın ilgili konuşmasını aşağıda bulabilirsiniz.

http://hardavenue.com/crytek-receive-500m-turkey-investment/