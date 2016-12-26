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Zor durumda olan Crytek, 500 milyon dolar yatırım yaparak Türkiye'ye taşınacak

Önceki haberlerimizden de hatırlayacağınız gibi dünyaca ünlü Türk oyun şirketi Crytek finansal sıkıntı yaşıyor ve bazı stüdyolarını kapatıyor. Başbakan, Crytek'in Türkiye'ye taşınacağını söyledi.
2 yıl
35,7b
1
80
Oyunlar
Alper Çakan
Yazar
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Almanya'da Giresunlu 3 kardeş olan Cevat, Avni ve Faruk Yerli tarafından kurulan ve dünya oyun sektörüne Crysis ve Warface gibi oyunlarla damgasını vurmuş olan Crytek, bildiğiniz gibi son zamanlarda finansal sıkıntılar yaşıyordu. Bu sıkıntılardan dolayı oyun geliştirme stüdyolarının büyük bir kısmını kapattı ve sadece 2 tanesiyle devam edecek. Crytek'in İstanbul'da da bir stüdyosu bulunuyor ve bu stüdyo çalışmaya devam edecek ancak bu stüdyo geliştirme stüdyosu değil sadece dağıtım ofisi gibi bir pozisyonda.
Şimdi ise Crytek bu durumu değiştirecek gibi görünüyor. Bugün Başbakan Binalı Yıldırım tarafından "Türkiye'nin En Büyük 500 İhracatçısı Ödül Töreni"nde uzun bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında oyun sektöründen de bahsetti. Başbakan, "İşte bakıyoruz, bir genç bilişimci bir oyun yazmış, 200’den fazla ülkeye bunu satmış. Daha bunun ötesi var, Almanya’da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye’de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor. Ama düşününce, geleceğin böyle olacağını anlamak çok zor değil." sözleriyle bu durumu müjdeledi.
Başbakan şirketin adını açıkça söylememiş olsa da bahsettiği şirketin Crytek olduğu çok açık. Diğer taraftan, Crytek bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bazı kaynaklar ise, Crytek'in dünya genelindeki çoğu stüdyosunu kapatarak daralmaya gitmesine rağmen İstanbul'dakini kapatmamasını Türkiye'ye yapılacak yatırımın bir işareti olacak yorumluyor. Başbakanın ilgili konuşmasını aşağıda bulabilirsiniz.

http://hardavenue.com/crytek-receive-500m-turkey-investment/ Yorum Yaz
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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
bu haberden önce ben yazıcaktım aslında devlet şu firmaya bir el atsa diye. çok doğru hamle, böyle şirketlerin desteklenmesi gerekir; baknz avrupa-abd.
1 Yanıt Yanıtla +105
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oray 2 yıl
kesinlikle iyi bir haber, büyük bir tecrübe Türkiye'ye geliyor.
Umarım buradaki birçok Türk yazılımcısına, tasarımcısına vs. bir faydası olur ve Crytek'in içinden birçok Crytek'ler çıkar! Oyun sektörü, Dünya'da ciddi bir sektör haline gelmişken bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
kesinlikle iyi bir haber, büyük bir tecrübe Türkiye'ye geliyor.Umarım buradaki birçok Türk yazılımcısına, tasarımcısına vs. bir faydası olur ve Crytek'in i...
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SigSauer6 2 yıl
Ben YERLİ MOTOR derken cryengine i düşünmemiştim.
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Lucius Julius 2 yıl
Haber iyi hoş da 500 milyon dolar olayını biri anlatsın bana abi nasıl oluyor bu para?
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DH Misafiri 2 yıl
Videoda 08:13 te söylüyor paragrafını.
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DH Misafiri 2 yıl
Keşke zamanında ezan okuyan seccade yerine böyle şeyleri destekleselerdi. Anladılar artık tabi 1 liralık köprüyü yandaşa 2 liraya yaptırmanın karın doyurmadığını.
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apodur 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Keşke zamanında ezan okuyan seccade yerine böyle şeyleri destekleselerdi. Anladılar artık tabi 1 liralık köprüyü yandaşa 2 liraya yaptırmanın karın doyurmadığını.

illa içindeki pisliği dökeceksin demi.
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DH Misafiri 2 yıl
OYUN SEKTÖRÜ DEYİP GEÇEMEZSİNİZ MİLYAR DOLARLAR DÖNÜYOR BU SEKTÖR DE ÇOK BÜYÜK KAZANÇLAR VE KARLAR MEVCUT. TÜRKLER ADINA YILLAR ÖNCE ADIM ATMIŞ 3 ABİMİZ'İ DESTEKLEMEYİP NE PAHASINA OLURSA OLSUN O OYUNA ALMAYANLAR UTANSIN. BEN KENDİ ADIMA TÜRKÇE DESTEKLİ OLMAYAN OYUNLARI ÇOK FAZLA TERCİH ETMİYORUM. MUKAO DİYE İL DESTEKLEYEN AMA TÜRKÇE DESTEKLEMEYEN OYUNLAR VAR MUKAO NEDİR ARKADAŞ HANGİ ÜLKENİN DİLİ BU KAÇ PC VAR BU ÜLKEDE SAÇMALAMAYIN.
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umut_baris 2 yıl
Yahu mesele ülkeye gelmesi değil ülkeye gelince ne yapacağı...
Kimse buna değinmemiş.
Geliyor tamam ama gelince ne yapacak? Ülkede hepi topu kaç tane iyi üniversite var.
Hadi diyelim bir üniversite ile anlaştın, işe koyuldun, ürettiğin ürünü kime satacaksın?
Kimisi yerli GTA gibi bir oyundan bahsetmiş, oyunu yaparsın da satacak pazarın buna talebi ne bu önemli.
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SUAVI 2 yıl
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muratkaya 2 yıl
Geçenlerde Tesla'nın piyasa değerinin 4 milyar dolar oluğunu
öğrendim. Avrasya Tüneli'nin açılış reklamlarında 4 milyar dolarlık proje olduğunu söylüyordu. Düşündüm de, acaba ülke olarak Tesla şirketinin %40 ortağı olabilir miydik acaba? Tamam, Avrasya Tüneli gerekli, ama parayı ülke dışına çıkaran bir yatırım. Bunun aksine geleceğin parlayan yıldızı Tesla ülkemize çok şey kazandırabilirdi. Bugünün 4 milyar dolarlık Tesla'sı birkaç yıl sonra bu değerini katlayacak.
Bu haber de iyi haber. Yazılım sektöründen pay almak büyük önem taşıyor. Ama burada da kafama takılan şey Crysis'le fırtınalar koparırken bu hale gelen Crytek Türkiye'de ne yapacak da kar getirecek?
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yadigarocak42 2 yıl muratkaya
muratkaya
Geçenlerde Tesla'nın piyasa değerinin 4 milyar dolar oluğunu
öğrendim. Avrasya Tüneli'nin açılış reklamlarında 4 milyar dolarlık proje olduğunu söylüyordu. Düşündüm de, acaba ülke olarak Tesla şirketinin %40 ortağı olabilir miydik acaba? Tamam, Avrasya Tüneli gerekli, ama parayı ülke dışına çıkaran bir yatırım. Bunun aksine geleceğin parlayan yıldızı Tesla ülkemize çok şey kazandırabilirdi. Bugünün 4 milyar dolarlık Tesla'sı birkaç yıl sonra bu değerini katlayacak.
Bu haber de iyi haber. Yazılım sektöründen pay almak büyük önem taşıyor. Ama burada da kafama takılan şey Crysis'le fırtınalar koparırken bu hale gelen Crytek Türkiye'de ne yapacak da kar getirecek?

Hocam bizim ülke insanı yolu, binayı inşaatı falan çok sever. Nerede bir şantiye görsek toplanıp izleriz hep beraber biliyorsunuz. Geçen gün aile ortamında Amerikadaki Space X şirketinden uzaydaki madencilik faaliyetlerinden, amerikada uzay faliyetleri için yasalar çıkarıldığından falan bahsettim. Babam dediki saçma işler bunlar. Sonra sustum tabi. İstisnalar hariç olmakla birlikte mantalitemiz bu şu an ne yazık ki. Bu yollara binalara verilen milyar dolarların üretim olmadığını ülkeye iyi bir şey yapmadığımızı inşallah anlarız biran önce.
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tutankenshta 2 yıl
cryte sahibide nemalanacak... siz yatırım yapacak sanın adamın serveti bir kaç yılda katlanacak... izleyinde görün...
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IFollowYou 2 yıl
Ben şahsen bu atılımın Crytek'in sonunu hızlandıracağını düşünüyorum. Eğer bütün yazılım ekibini Türkiye'ye taşıma gibi bir hataya düşerlerse bir çok deneyimli yazılımcı kaos içerisindeki ülkemiz yerine evlerine yakın yerlerde kalmaya karar verecekler. Eğer başka türlü olabilseydi, belki de burada pek çok deneyimli eleman yetişebilecekti. Ben de bir yazılımcı adayı olarak gelişmeleri takip ediyor olacağım.
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cruel53 2 yıl
tek para verip aldıgım oyun türk yapımı oyunlar. crysis in bütün serisi. crytek yapımı olan bütün oyunları para vererek aldım.tabi belirtmem gerek crysis in ilk oyununu korsan oynadım.lakin türk yapımı oldugunu ögrenin ce orjinalini aldım.
oyun sektöründe elektronik sektöründe gelişmeli bu ülke.ve bizlerde destek olmalıyız.
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