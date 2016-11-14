Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 1 Aralık 2016’da başlıyor

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2012 yılında alınan bir kararla yürürlüğe konulan zorunlu kış lastiği takma uygulaması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik doğrultusunda emniyet birimlerinin denetimleri ile yürütülüyor.

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“Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki düzenlemelere göre şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşıma işi gerçekleştiren araçların kar lastiği olmadan yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurallara aykırı şekilde seyreden ve emniyet birimlerinin denetimleri neticesinde farkedilen işletmecilere 602 lira ceza kesilecek.

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Ne Zaman Başlayıp Ne Zaman Bitiyor?

1 Aralık 2016 tarihi itibariyle başlayacak olan zorunluluk 1 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar araçlarda kışlık lastik takılı olması zorunlu. Geçtiğimiz yıl Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde 2927 araç sahibine 1 milyon 722 bin 405 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan denetimlerde ise 299 araç sahibine 177 bin 487 lira ceza kesilmiş. Ayrıca Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri de 87 araca 51 bin 277 lira ceza uygulamış. Sadece geçen yıl kesilen ceza rakamı 3 bin 313 araca 1 milyon 951 bin 119 lira seviyesine ulaşmış.