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Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 1 Aralık 2016’da başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen zorunlu kış lastiği takma uygulaması bu yıl 1 Aralık 2016’da başlayacak. Zorunluluk ve cezaya dair detaylar yazımızda.
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 1 Aralık 2016’da başlıyor
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2012 yılında alınan bir kararla yürürlüğe konulan zorunlu kış lastiği takma uygulaması, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik doğrultusunda emniyet birimlerinin denetimleri ile yürütülüyor.
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“Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki düzenlemelere göre şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşıma işi gerçekleştiren araçların kar lastiği olmadan yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurallara aykırı şekilde seyreden ve emniyet birimlerinin denetimleri neticesinde farkedilen işletmecilere 602 lira ceza kesilecek.

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Ne Zaman Başlayıp Ne Zaman Bitiyor?

1 Aralık 2016 tarihi itibariyle başlayacak olan zorunluluk 1 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar araçlarda kışlık lastik takılı olması zorunlu. Geçtiğimiz yıl Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde 2927 araç sahibine 1 milyon 722 bin 405 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan denetimlerde ise 299 araç sahibine 177 bin 487 lira ceza kesilmiş. Ayrıca Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri de 87 araca 51 bin 277 lira ceza uygulamış. Sadece geçen yıl kesilen ceza rakamı 3 bin 313 araca 1 milyon 951 bin 119 lira seviyesine ulaşmış.


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zwanzig 2 yıl en beğenilen
Özellikle bu uygulamayı destekliyorum.Kış lastiği gerçekten faydalı ve kullanılması gereken bir ürün.Çok faydasını gördüm.
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Batumatu 2 yıl
Ülke olarak o kadar bilinçsiz ve kural tanımaz, bize birşey olmaz kafasında yaşıyoruz ki buna zorunluluk getiriyorlar. Halbuki kış lastiğinin önemini, senin hayatın önemli değilse bile trafikteki diğer insanların hayatını korumak için takmak lazım diye bilen yok. Avrupa'ya laf sayıyoruz birde bizi alacaksan al, almayacaksan alma diye. Hadi ülke olarak standartları yakalarsın belki de bu kadar çomarın, kekonun olduğu halk insan standardını nasıl sağlayacak?
Ülke olarak o kadar bilinçsiz ve kural tanımaz, bize birşey olmaz kafasında yaşıyoruz ki buna zorunluluk getiriyorlar. Halbuki kış lastiğinin önemini, senin hay...
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Yanıtla +24
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silversmith 2 yıl
Araba kullanmak çocuktan masraflı. Hiç derdi bitmiyor meretin. İndirimden bir iki çift ayakkabı alıyorsun yıllarca giyiyorsun. :D
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bilgehankalkan 1 yıl silversmith
Masraf cocuk
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bilgehankalkan 1 yıl kesbi
Zorunlu
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bilgehankalkan 1 yıl ozmenakif
Kabak olmasın test
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bilgehankalkan 1 yıl Batumatu
Bilinçsizim
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