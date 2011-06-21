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Zotac, GeForce GTX 550 Ti Multiview modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım üreticisi Zotac, Multiview serisi ikinci ekran kartını duyurdu. GeForce GT 550 Ti tabanlı yeni model, 192-bit bellek veri yolu desteği, 192x CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de paralel işlemcileri 1800MHz'de ve bellekleri de 4100MHz'de görev yapan kart, çoklu GPU kurulumu için çift yollu SLI desteği sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, DisplayPort ve çift HDMI konnektörü ile gelen ekran kartı, DVI ya da DisplayPort + çift HDMI ile üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan ekran kartı aynı zamanda özelleştirilmiş soğutucu tasasrımına da sahip. Zotac tarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen GeForce GTX 550 Ti Multiview için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. 

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Almora_07 8 yıl
Başarılı zotac'ı tek geçerim zaten
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Jinnet 8 yıl
Sende kardaş hızıracil gibi ne çıkarsa yetiştiriyosun sağol
. Tasarımı güzelmiş.
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