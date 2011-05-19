Zotac, GeForce GTX 560 modellerini duyurdu; AMP! Edition 950MHz GPU hızıyla geliyor

Sadece Nvidia tabanlı ekran katları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan Zotac, GeForce GTX 560 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. Üç yeni model hazırlayan firma, hem hız aşırtmalı hem de fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip çözümler sunuyor. Nvidia'nın GF114 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartlarının tamamı 256-bit bellek veri yolu desteği, 336x paralel işlem birimi, 32x ROP birimi ve 56x doku ünitesi ile geliyorlar.

Özel tasarımlı soğutucular ile donatılan ekran kartlarından 1GB ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan iki model 820MHz GPU, 1640MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Zotac'ın GeForce GTX 560 için hazırladığı AMP! Edition modeli ise uzun bir aradan sonra seriyi tekrar iddialı kılma potansiyeline sahip zira GeForce 8800GT AMP! Edition modelinden sonraki AMP! Edition modellerinde genellikle saat hızı arttırımlarında muhafazakar davranılmıştı.

Zotac'ın GeForce GTX560 AMP! Edition modeli şu ana kadar lanse edilen GeForce GTX 560 çözümleri arasında en yüksek saat hızlarına sahip. Grafik işlem birimi 950MHz'de, paralel işlemcileri 1950MHz'de ve bellekleri de 4400MHz'de görev yapan kart, diğer iki modelden farklı olarak çift fanlı soğutucu ile geliyor. SLI, CUDA ve PhysX desteği sunan yeni ekran kartları görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanılırken, yakında raflardaki yerlerini almaları bekleniyor.

Zotac'ın yeni ekran kartlarından GeForce GTX 560 AMP! Edition, 250 Avro seviyesinden ön sipariş listelerine girmiş durumda.