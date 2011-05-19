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Zotac, GeForce GTX 560 modellerini duyurdu; AMP! Edition 950MHz GPU hızıyla geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,5b
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15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Zotac, GeForce GTX 560 modellerini duyurdu; AMP! Edition 950MHz GPU hızıyla geliyor
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Sadece Nvidia tabanlı ekran katları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından biri olan Zotac, GeForce GTX 560 tabanlı yeni ekran kartlarını duyurdu. Üç yeni model hazırlayan firma, hem hız aşırtmalı hem de fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip çözümler sunuyor. Nvidia'nın GF114 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartlarının tamamı 256-bit bellek veri yolu desteği, 336x paralel işlem birimi, 32x ROP birimi ve 56x doku ünitesi ile geliyorlar.

Özel tasarımlı soğutucular ile donatılan ekran kartlarından 1GB ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan iki model 820MHz GPU, 1640MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Zotac'ın GeForce GTX 560 için hazırladığı AMP! Edition modeli ise uzun bir aradan sonra seriyi tekrar iddialı kılma potansiyeline sahip zira GeForce 8800GT AMP! Edition modelinden sonraki AMP! Edition modellerinde genellikle saat hızı arttırımlarında muhafazakar davranılmıştı.

Zotac'ın GeForce GTX560 AMP! Edition modeli şu ana kadar lanse edilen GeForce GTX 560 çözümleri arasında en yüksek saat hızlarına sahip. Grafik işlem birimi 950MHz'de, paralel işlemcileri 1950MHz'de ve bellekleri de 4400MHz'de görev yapan kart, diğer iki modelden farklı olarak çift fanlı soğutucu ile geliyor. SLI, CUDA ve PhysX desteği sunan yeni ekran kartları görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerini kullanılırken, yakında raflardaki yerlerini almaları bekleniyor.

Zotac'ın yeni ekran kartlarından GeForce GTX 560 AMP! Edition, 250 Avro seviyesinden ön sipariş listelerine girmiş durumda.

Zotac, GeForce GTX 560 modellerini duyurdu; AMP! Edition 950MHz GPU hızıyla geliyor
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alpa07 8 yıl
50 mhz daha artırıp öyle satsalar öelecekler
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setek01 8 yıl
Zotac'ın yeni ekran kartlarından GeForce GTX 560 AMP! Edition, 250 Avro seviyesinden ön sipariş listelerine girmiş durumda
Maşallah maşallah. İyiki fiyat performans kartı çıkıyor dedik. DH'de test edilen Asus DCII newegg
fiyatı 194 USD. Bana göre zotac GTX260 AMP'den sonra artık bitti. MSI Forever.
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fukox 8 yıl
ooohaaaa!stok nerdeyse 1 ghz!
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bocekgrafik 8 yıl
şoray uzun yolda
OverClocKing
şoray uzun yolda bende bozuk 8800gt amp var web kayıt yapılmışmı bilmiyorum aceba kendi sitesinden ögrenebilir miyim.
Fırınlamayı denedin mi ? Belki çalışır. Hatta %50 şansın var. Geçen arkadaşın sorunlu Aus 8800GTX i vardı. Fırınladı, kart düzeldi. Önce çok sorunluydu. Şimdi normal kullanıyor... 200 derecede fırında 10 dakika pişiriyorsun. Sonra 1 saat soğumaya bırakıyorsun. Yalnız yapmadan önce üzerindeki fanı falan sök. Ayaklar plastik olduğu için erimesin. Videosuna bak istersen:
bana yollayan arkadaş pişirmiş zaten ekstradan pişirsem olur mu ki aceba.kartta gözle görünen bir kusur yok ama işte güç kablosu takılı olmadıgı halde uyarı vermiyor ve dvi çıkışıda hasar görmüş.kazalbilişime yollamayı düşünüyorum 18tl ye aldım onalrda 25tl ye yapsalar kartı kargo falan filan 50 tl ye geliyor kart.ama aldıgıma pişmanım diyebilirim.

10 dakika fazla uzun. Bu konuda benzer sorunu yaşayan arkadaşlar da vardı. Önerilen süre ve sıcaklık 3 dakika-180 derece idi. 8 dakika pişirenler de olmuş ancak kartın kimi yerlerinde şişmeler olmuş. Oraya bir bak istersen.
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OverClocK1ng 8 yıl
şoray uzun yolda
bende bozuk 8800gt amp var web kayıt yapılmışmı bilmiyorum aceba kendi sitesinden ögrenebilir miyim.

Fırınlamayı denedin mi ? Belki çalışır. Hatta %50 şansın var. Geçen arkadaşın sorunlu Aus 8800GTX i vardı. Fırınladı, kart düzeldi. Önce çok sorunluydu. Şimdi normal kullanıyor...
200 derecede fırında 10 dakika pişiriyorsun. Sonra 1 saat soğumaya bırakıyorsun. Yalnız yapmadan önce üzerindeki fanı falan sök. Ayaklar plastik olduğu için erimesin. Videosuna bak istersen:
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şoray uzun yolda 8 yıl

OverClocKing

şoray uzun yolda
bende bozuk 8800gt amp var web kayıt yapılmışmı bilmiyorum aceba kendi sitesinden ögrenebilir miyim.

Fırınlamayı denedin mi ? Belki çalışır. Hatta %50 şansın var. Geçen arkadaşın sorunlu Aus 8800GTX i vardı. Fırınladı, kart düzeldi. Önce çok sorunluydu. Şimdi normal kullanıyor...

200 derecede fırında 10 dakika pişiriyorsun. Sonra 1 saat soğumaya bırakıyorsun. Yalnız yapmadan önce üzerindeki fanı falan sök. Ayaklar plastik olduğu için erimesin. Videosuna bak istersen:

bana yollayan arkadaş pişirmiş zaten ekstradan pişirsem olur mu ki aceba.kartta gözle görünen bir kusur yok ama işte güç kablosu takılı olmadıgı halde uyarı vermiyor ve dvi çıkışıda hasar görmüş.kazalbilişime yollamayı düşünüyorum 18tl ye aldım onalrda 25tl ye yapsalar kartı kargo falan filan 50 tl ye geliyor kart.ama aldıgıma pişmanım diyebilirim.
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M@U 8 yıl
Tam Zotac adam gibi bir kart yapmış (GTX560 AMP!) diyecektim ama fiyatı görünce vazgeçtim...
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exeter 8 yıl
2 yil garanti verdiginiz urune bu kadar oc uygulamak... 3 yil verin bari de bir anlami olsun.
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Zeytinbey 8 yıl

exeter

2 yil garanti verdiginiz urune bu kadar oc uygulamak... 3 yil verin bari de bir anlami olsun.


web kayıt ile zotaclarda garanti 5 yıla çıkabiliyor. aldıktan sonra 15 gün içinde yapılması gerekiyor ama... Amp modelin soğutucusu fena gözükmüyor..
kartın 2 slot kaplaması güzel, msi ve gigabyte'ın kartlarını da bir görmek lazım... Özel bileşen kullanımı msi asus ve gigabyte'da daha başarılı...
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diemcizone 8 yıl
Şuna GTX 460 OC desek?
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