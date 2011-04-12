Zotac giriş seviyesi sistemler için GeForce GT 520 modelini duyurdu

Nvidia'nın giriş seviyesi için hazırladığı GeForce GT 520 modelini duyurmasıyla birlikte ekran kartı üreticileri de GeForce GT 520 tabanlı çözümlerini lanse etmeye başladı. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve bu açıdan firmanın ayrıcalıklı iş ortaklarından birisi olan Zotac, güncel ürün gamını düşük maliyetli sistemler ve medya bilgisayarları için GeForce GT 520 ile genişletiyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF119 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahip. 48x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartının grafik işlemcisi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de, bellekleri ise 1600MHz'de görev yapıyor. CUDA ve PhysX teknolojileriyle uyumlu olan, PureVideo HD motoruyla yüksek tanımlı videoları akıcı bir şekilde oynatabilen ekran kartı, DVI, VGA ve HDMI olmak üzere üç farklı arabirim üzerinde monitör ya da televizyon bağlantısı kurabiliyor.

Zotac tarafından kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen GeForce GT 520'nin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.