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Zuckerberg'in "harika bir şey"i görüntülü görüşme olabilir

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook 750 milyon üye sınırını geçmiş durumda. Büyüme hızı yavaşlasa da yine en çok vakit geçirilen siteler sıralamasında Google ile başabaş gidiyor.
Bu kadar potansiyele sahip olmak elbetteki tamamını elllerinde tutabilecekleri anlamına gelmiyor. Bu bakımdan Facebook bağımlılığı artırmak için yenilik üstüne yenilik yapmaktan geri kalmıyor. 
Kısa süre önce yayınladığımız haberimizde, Zuckerberg'in Seattle'da gazetecilere Facebook ile ilgili haftaya "harika bir şey"in duyurusunu yapacaklarını söylediğini belirtmiştik. Haftaya tanıtılacak bu yenilik hakkında teknik detaylar internete sızmaya başladı.
Facebook merkezinden basın kuruluşlarına gönderilen davetiyelere göre 6 Temmuz günü bir etkinlik gerçekleştirilecek. Davetiyelerin tasarımına bakıldığında ise aslında odak noktasının tek bir konu olacağı kolayca anlaşılıyor.
Çok cılız idialara göre Facebook'un bir masaüstü bileşenini duyuracağı yönünde olsa da firmanın kaynaklarından gelen bilgiler yeni bir tarayıcı içi görüntülü sohbet ürününün tanıtılacağı yönünde. 
Facebook ve Skype zaten uzun bir süredir birlikte çalışıyorlardı. Facebook için görüntülü sohbet imkanı ve Skype için ise çeşitli Facebook özelliklerinin entegre edilmesi konuları tamamlanmaya çalışılıyordu. 
Tahminlere göre görüntülü görüşme Skype'ı temel alacak. Ancak görüşme için Skype'ın kurulu olması gerekecek mi veya ek bir uygulama indirilecek mi veya Skype hesabı mı kullanılacak henüz bilinmiyor. Kesin olan birşey varsa bu özelliğin tarayıcı içinde kullanılacak olması. Böylece kullanıcıların siteye daha fazla bağlı kalması hedefleniyor.
Facebook'un bu girişimle Microsoft'a bir adım daha yaklaştığını söyleyebiliriz. 2007 yılında 240 milyon dolar karşılığı Facebook hisselerini satın alan Microsoft daha sonra Skype'ın satışı konusunda Facebook ile rekabete girmişti. Facebook'taki yeniliği sunacak olan Seattle ekibinin ise Microsoft ile sıkı ilişkileri olduğun belirtelim. Ekip geçtiğimiz aylarda masaüstü uygulama uzmanlarını bünyesine katmıştı. 
Teknoloji dünyası 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinliğe kilitlenmiş durumda.


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Mimar SaNAN 7 yıl en beğenilen
google+ olmasa hiç uğraşmazdın demi çakaall ...
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séquestre 7 yıl
Büyük ihtimalle ..
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anilozler 7 yıl
ya bugün bi basın toplantısı diyorlardı varmı haberi olan?
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SEO-Uzmanı 7 yıl
Google+ gelir sana bi çakar
görürsün :D filaşı :)
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JohnLord 7 yıl
google plus davetiyesi aldıktan sonra facebook hesabımı sildim
ve google plusa aktardım arkadaşlarımın bir kısmını :)
forumdada 200 kişiye davetiye yolladım
ama mod un teki konumu kapadı yani davetiye isteyen pm atsın yollayabilirim :)
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theyapici 7 yıl
zaten görüntülü görüşme isteyen yapabiliyor bunu facebookla vermenin neresi yeni pehhh
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jibe 7 yıl
Görüntülü görüşmeyi geçtim 3 Boyutlu görüşmeyi çıkartıcam desede bir cacık olmaz bu saatten sonra insanlar farklı şeyler arıyor hep aynı şeylerden sıkılıyorsun.
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fuckulteli 7 yıl
Skype'tan tamamen bağımsız olması lazım :/ Haberde Skype'ın kurulu olması gerekecek mi veya ek uygulama indililmesi istenecek mi diye bir not düşülmüş böyle birşey ile görümtülü konuşmayı sunması cezbetmeyecektir. Ben sadece tarayıcı ile görüntülü görüşme yapabilmeliyim bana bunu sunmalı ki Facebook'a girdiğimden hızlıca (ihtiyaç duyarsam) görüntülü görüşebileyim.. Skype'ı falan kurmak gerekirse Skype hesabı üzerinden görüşülür zaten..
Yıllar önce (bir süre önce) Skype kullanmıştım özlemişim yahu onuda, ama görüntülü görüşmeye ihtiyaç duymadığımdan uzun süredir kullanmadım :/
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
şu google plus iyi bir şey sayesinde facebookta kıpırdanmaya başladı.
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Mimar SaNAN 7 yıl en beğenilen
google+ olmasa hiç uğraşmazdın demi çakaall ...
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Boragungoren 7 yıl
ilk görüntülü görüşmeyi zuckerberg ile yapıcam ona söylemek istediklerim var :D:D:D
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