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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zynga, Draw Something yapımcı firmasını 210 milyon dolara satın aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aksiyon oyunlarını bir kenara bırakmak gerekirse sosyal oyun tanımlaması yapabileceğimiz hem mobil cihazlarda, hem masaüstü platformlarda hemde sosyal ağlarda karşılıklı oynanabilen yapımlar da son dönemde adından söz ettirmeye başladı.

Sosyal oyun dendiğinde akla ilk gelen isim şüphesiz Zynga oluyor. Facebook üzerindeki oyunlarıyla büyüyen ve mobil platformlara da el atan firma son borsaya açılış tarihinden sonra 7 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Gerek Facebook üzerinde gerekse mobil platformlarda Words With Friends kelime oyunu iddialı rakiplerini geride bırakarak aktif oyuncu sayısı itibariyle zirveye kurulmuştu.

Ancak Şubat ayının ilk haftasında, OMGPOP tarafından iOS ve Android platformlarının yanında Facebook üzerinde de yayına sunulan Draw Something yapımı rekorları alt üst etmeye başladı.

Draw Something yapımının oyun mantığı oldukça basit. 3 nesneden birini seçerek çizmeye başladığınız oyunda, harfler yardımıyla karşıdaki rakibiniz çiziminizi tahmin etmeye çalışıyor. Rakibiniz doğru tahmin ederse altın jetonlar kazanıyor. Sonrasında sıra size geçiyor. Oyun rekabetten çok yardımlaşmaya dayandığı için popülerliği de artıyor.

Mobil platformlarda 6 haftada 30 milyon indirme barajını aşan uygulama, Facebook üzerinde de 13 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip. Şimdiye kadar 2 milyar çizim yapılmış. Bu haliyle dünyanın en popüler sosyal oyunu haline gelen Draw Something, Words with Friends ve CityVille'i de geride bıraktı. Reklamlar ve uygulama içi satışlarla da firma milyon dolarlık gelirler elde etmeye başladı.

Küçük bir girişimken bir anda dünyanın gündemine oturan OMGPOP firmasına teklifler de gecikmedi. Bir süredir anlaşma masasında oldukları Zynga firması OMGPOP'u 210 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.

180 milyon dolar doğrudan şirkete ödenecekken, 30 milyon dolar da çalışanları koruma programı kapsamında kullanılacak.

Zynga daha önce Words with Friends yapımını 53 milyon dolara satın almıştı. Son girişim ise firma tarihindeki en büyük satın alma olacak. Firma bunu karşılamak için kalan hisselerinin yüzde 15'ini satışa çıkaracak.

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maltezhe 7 yıl
Oyun harika ve baya oyuncusu var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Bu atılım ilede gücüne extraextra güç katmış oldu.. Onalr kazansın biz oynıyalım..!
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söny 7 yıl
Daha 1ay önce mahkemelerle uğrasmıyormuydu zynga arkadaş para bitmiyorki adamlarda
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Zenci Solaryumcu 7 yıl
Zynga isini biliyor. Oyun harika ve baya oyuncusu var.
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carter 7 yıl
Zynga gerçekten büyük bir şirket. Ayrıca herhangi bir sorun olduğunda yazdığınız mesaja anında cevap veriyorlar.
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JohnLord 7 yıl
başlık bi acayip olmuş yapımcısını satın almış :D adammı satın almışlar ?
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d0minique 7 yıl
Darısı Ümraniye'den çıkan www.twitstreet.com un başına
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createemir 7 yıl
Bu firmadan bu kadarını beklemiyodum..
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