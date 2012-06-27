Zynga, Matching With Friends yapımını iOS kullanıcılarına sundu

Sosyal oyun sektörünün bir numaralı ismi Zynga'nın ABD'de Unleashed etkinliğinde tanıttığı oyunlardan birisi de Matching With Friends oldu.





Mobil platformlara yönelik olan oyunda Words With Friends yapımından izler farkediliyor. Bu kez harfler yerine renkli bloklarla oynuyorsunuz. Sıranız geldiğinde elinizdeki blokları panoya yerleştirmeniz ve aynı renk olanları yanyana denk getirmeniz gerekiyor. Aynı renk bloklar yok olarak size puan kazandırıyor. Kareler içerisindeki puan artırıcıları yakalayarak karşı taraftan daha iyi puanlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca zaman zaman panelinizde özel güçler ortaya çıkıyor ve bunlarla daha çok blok yok edebiliyorsunuz.





Matching With Friends ücretli ve ücretsiz olarak iki versiyonla App Store üzerinde yerini aldı. Oyun iOS 4.3 ve üzeri cihazlar için uyumlu.









Ücretsiz:

http://itunes.apple.com/us/app/matching-with-friends-free/id516725417?mt=8









Ücretli:

http://itunes.apple.com/us/app/matching-with-friends/id516725989?mt=8