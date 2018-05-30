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Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı

Türk mobil oyun şirketi Gram Games, San Francisco merkezli Zynga tarafından satın alındı. Zynga, 1010! ve Merged gibi kaliteli yapımlara sahip Gram Games için 250 milyon dolar ödeyecek.
11 ay
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı
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Türk mobil oyun şirketi Gram Games, San Francisco merkezli Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığında satın alındı.

2012 yılında kurulan Gram Games’in İstanbul ve Londra’daki ofislerinde toplam 80 çalışan bulunuyor. Gram Games’in 2014 yılında yayınladığı 1010! isimli oyun dünya çapında ses getirdi ve 50 milyon indirilme rakamını aştı. 2016 yılında geliştirilen Merged oyunu da 5 günde 1 milyon kez indirilerek büyük bir başarı yakalamıştı.

Avrupa ve Amerika ülkelerinin indirme listelerinde tepeye oynayan Gram Games, bugün 170 milyondan fazla oyuncuya sahip. Şirket son olarak Nisan ayında Merge Gems oyununu Android ve iOS platformları için yayınladı.

Türkiye'de mobil oyun pazarı 1 milyar TL'ye ulaştı

Satın alma işlemini gerçekleştiren Zynga CEO’su Frank Gibeau; “Türk mobil oyun şirketi Gram Games ekibinin özgün kültürü ve yaratıcı oyun geliştirme yöntemleri açıkçası bizleri çok etkiledi. Hızlı hareket ederek, zevkli, oynaması kolay ve bağımlılık yaratan oyunlar üretiyorlar.” dedi.

Zynga, satın alım için nakit olarak 250 milyon dolar ödeyecek ve ek ödemeler ile bu miktar daha da artacak. Gram Games, Zynga çatısı altında oyunlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Zynga, geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir başka Türk oyun şirketi Peak Games’in uygulamalarını 100 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz’ün açıklamasına göre 2017 yılında Türkiye’de mobil oyun pazarı 1 milyar TL’lik bir pazar halin geldi ve pazarın hacmi giderek büyüyor.



https://www.dha.com.tr/oyun/turk-mobil-oyun-sirketi-250-milyon-dolara-satildi/haber-1582453 Yorum Yaz
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JQKER 11 ay en beğenilen
konu : Türkiye'de mobil oyun pazarı 1 milyar TL'ye ulaştı
üstteki yorum : Türkiyedeki oyun pazarı 1 milyar dolara ulaştı ama yetmez

konu :Türkiye'de mobil oyun pazarı 1 milyar TL'ye ulaştıüstteki yorum :Türkiyedeki oyun pazarı 1 milyar dolara ulaştı ama yetmez
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1 Yanıt Yanıtla +10
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haqueim 11 ay
en sağdaki kız çok güzelmiş
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NorthShield 11 ay
Satıkdığuna cidden üzüldüm. Üretirken Tüketen olacağız.
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WienerWald 11 ay
Tüketici olmaya mahkum edilmiş bir millet olmuşuz hiçbirşey üretemiyoruz ürettiklerimizi de zaten dışarıya kaçırıyoruz.
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Raznurk 11 ay
Türk oyun firmamız mı varmış dedirtti. Heralde sondu?
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zeynelali 11 ay
Yani neden satarsın ki ? Marka oluyorsun tam hoopp Zynga
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BlueDay_86 11 ay
Bu adamlar gerçekten iyi iş çıkarmışlar
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MonitörKertenkelesi 11 ay
İyi mi kötü mü durum çok anlayamıyoruz.
Evet Türk oyun firması ülkesinde çalışması zor bir alanda var olmuşlar. Her sektör için böyle artık. Eğer yaratıcı çalışkan ve güçlü isen dünyada sesini duyurursun bunun karşılığında da yatırım yapılır veya satın alınır ve sonunda da yabancı malı olursun.
Sonuçta dışarıya bağımlı ve ucuzuz. Bu gün sitesine girip baktığınızda bir Türk oyun firması değil bir İngiliz oyun firması imajı ile karşılaşıyorsunuz. Türkçe bir dil desteği bile yok o kadar yabancılaşılıyor yani. Kader böyle yapacak bir şey yok. Türkiye ve İstanbul kelimeleri ise tarih kısmında bir yerlere sıkıştırılmış, bunun dışında Türk imajı oluşturacak herhangi bir görüntü ve isim belirtmeden uzak durulmuş gibi duruyor. İmajımız kötü sanırım.
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haqueim 11 ay
en sağdaki kız çok güzelmiş
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olağan_şüpheli 11 ay haqueim
Yorumunu okuyunca resme baktım
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sherlockholmes33 11 ay
o değilde zaten zorla bi kaç tane çıkarıyoruz anında gidiyor elden
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JQKER 11 ay en beğenilen
konu : Türkiye'de mobil oyun pazarı 1 milyar TL'ye ulaştı
üstteki yorum : Türkiyedeki oyun pazarı 1 milyar dolara ulaştı ama yetmez

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Zero Degrees 11 ay JQKER
dünyada neredeyse 200 milyar doları bulan bir sektör. Bu paydan sadece 1 milyar dolar alıyorsak yetmez. En az 10 milyar dolarlık bir paya sahip olmalıyız.
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ALKaraca 11 ay
Türkiyedeki oyun pazarı 1 milyar tl ye ulaştı ama yetmez daha fazla olması lazım.
Bu arada Gram Games in satılmasına hem üzüldüm hem sevindim.Üzüldüm:büyüyebilecek bir şirketimiz başkalarının oldu.Sevindim:250m dolardan fazla gelir elde edecekler ve Zynga tam bir Türk oyunları bağımlısı.
Crytek de Gameloft u satın alsa ya parası olsa da.
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