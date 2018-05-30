Zynga, Türk mobil oyun firması Gram Games’i satın aldı

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Türk mobil oyun şirketi Gram Games, San Francisco merkezli Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığında satın alındı.

2012 yılında kurulan Gram Games’in İstanbul ve Londra’daki ofislerinde toplam 80 çalışan bulunuyor. Gram Games’in 2014 yılında yayınladığı 1010! isimli oyun dünya çapında ses getirdi ve 50 milyon indirilme rakamını aştı. 2016 yılında geliştirilen Merged oyunu da 5 günde 1 milyon kez indirilerek büyük bir başarı yakalamıştı.

Avrupa ve Amerika ülkelerinin indirme listelerinde tepeye oynayan Gram Games, bugün 170 milyondan fazla oyuncuya sahip. Şirket son olarak Nisan ayında Merge Gems oyununu Android ve iOS platformları için yayınladı.

Türkiye'de mobil oyun pazarı 1 milyar TL'ye ulaştı

Satın alma işlemini gerçekleştiren Zynga CEO’su Frank Gibeau; “Türk mobil oyun şirketi Gram Games ekibinin özgün kültürü ve yaratıcı oyun geliştirme yöntemleri açıkçası bizleri çok etkiledi. Hızlı hareket ederek, zevkli, oynaması kolay ve bağımlılık yaratan oyunlar üretiyorlar.” dedi.

Zynga, satın alım için nakit olarak 250 milyon dolar ödeyecek ve ek ödemeler ile bu miktar daha da artacak. Gram Games, Zynga çatısı altında oyunlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Zynga, geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir başka Türk oyun şirketi Peak Games’in uygulamalarını 100 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz’ün açıklamasına göre 2017 yılında Türkiye’de mobil oyun pazarı 1 milyar TL’lik bir pazar halin geldi ve pazarın hacmi giderek büyüyor.

https://www.dha.com.tr/oyun/turk-mobil-oyun-sirketi-250-milyon-dolara-satildi/haber-1582453