Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms için ilk yorumlar paylaşıldı

    18 Ocak'ta başlayacak olan yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms nasıl olmuş? İzleyenler diziye dair ilk yorumlarını paylaşırken, dizinin eleştirmen puanı da belli oldu.

    Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'ın yeni fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Game of Thrones ile aynı evrende geçen yeni HBO dizisiA Knight of the Seven Kingdoms, bu hafta izleyici ile buluşacak. 18 Ocak'ta başlayacak olan dizinin başlamasına daha birkaç gün olsa da ABD'de eleştirmenler ilk altı bölümü erkenden izleme şansı yakaladı. Bu yüzden diziye dair ilk eleştiriler de daha şimdiden paylaşıldı.

    A Knight of the Seven Kingdoms'ın Eleştirmen Puanı House of the Dragon'ın Altında Kaldı

    George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor.

    Diziye dair ilk yorumlar genel anlamda olumlu olsa da eleştirmen puanının diğer Game of Thrones dizilerinin altında kalması dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla dizinin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 72, RottenTomatoes puanı ise %84. Bu puanlar dizinin genel olarak beğenildiğini gösterse de hem orijinal dizinin hem de House of the Dragon'ın biraz altında.

    A Knight of the Seven Kingdoms'ın önceki iki diziye kıyasla daha küçük ölçekli, daha eğlenceli bir hikâye anlatıyor olması genel olarak beğenilmiş görünüyor. Dizinin 30 dakika civarı olan bölümlerinin hızla akıp gittiği söyleniyor. Dizi, diğerleri kadar yoğun, epik bir macera sunmuyor belki ama daha keyifli bir seyirlik olarak öne çıkıyor. Diğer yandan hem dizinin iki ana karakteri hem de onları canlandıran oyuncular genel olarak beğenilmiş görünüyor. Özellikle Ser Duncan Tall karakteri izleyenlere kendisini sevdirmeyi başarmış.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    golf 5 tutulan modeli subaru xv kronik sorunları excel yuvarlama kapatma oyuncu kulaklığı önerisi chevrolet cruze alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro 5G
    Oppo A6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum