Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms için ilk yorumlar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Game of Thrones ile aynı evrende geçen yeni HBO dizisiA Knight of the Seven Kingdoms, bu hafta izleyici ile buluşacak. 18 Ocak'ta başlayacak olan dizinin başlamasına daha birkaç gün olsa da ABD'de eleştirmenler ilk altı bölümü erkenden izleme şansı yakaladı. Bu yüzden diziye dair ilk eleştiriler de daha şimdiden paylaşıldı.

A Knight of the Seven Kingdoms'ın Eleştirmen Puanı House of the Dragon'ın Altında Kaldı

George R.R. Martin'in Game of Thrones'un (Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin) uzantısı olarak yazdığı Dunk & Egg kitaplarından uyarlanan A Knight of the Seven Kingdoms, orijinal seride anlatılan olayların yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Epey seveni olan Dunk & Egg serisi, Westeros’un efsanevi şövalyelerinden olan Ser Duncan the Tall ile yaveri Egg’in (Aegon V Targaryen) maceralarını anlatıyor.

Diziye dair ilk yorumlar genel anlamda olumlu olsa da eleştirmen puanının diğer Game of Thrones dizilerinin altında kalması dikkat çekiyor. Bugün itibarıyla dizinin MetaCritic'teki eleştirmen puanı 72, RottenTomatoes puanı ise %84. Bu puanlar dizinin genel olarak beğenildiğini gösterse de hem orijinal dizinin hem de House of the Dragon'ın biraz altında.

Black Mirror 8. sezon olacak mı? Netflix kararını verdi 3 gün önce eklendi

A Knight of the Seven Kingdoms'ın önceki iki diziye kıyasla daha küçük ölçekli, daha eğlenceli bir hikâye anlatıyor olması genel olarak beğenilmiş görünüyor. Dizinin 30 dakika civarı olan bölümlerinin hızla akıp gittiği söyleniyor. Dizi, diğerleri kadar yoğun, epik bir macera sunmuyor belki ama daha keyifli bir seyirlik olarak öne çıkıyor. Diğer yandan hem dizinin iki ana karakteri hem de onları canlandıran oyuncular genel olarak beğenilmiş görünüyor. Özellikle Ser Duncan Tall karakteri izleyenlere kendisini sevdirmeyi başarmış.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

A Knight of the Seven Kingdoms için ilk yorumlar paylaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: