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    A Quiet Place: Day One gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

    Bu hafta gösterime giren A Quiet Place: Day One gişedeki yolculuğuna hızlı başladı. Gişede beklentierlin üzerinde bir açılış yapan film, seri adına iki yeni rekora imza attı.
    A Quiet Place: Day One'dan etkileyici açılış Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı korku-gerilim filmlerinden biri olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place)'in ilk spin-off filmi Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), bu hafta vizyona girdi. Cuma günü gösterime giren film, gişedeki ilk hafta sonunda oldukça etkileyici bir performans sergiledi.

    Kuzey Amerika'da 53 milyon dolar hasılata ulaşan film, buna diğer ülkelerden de 45.5 milyon dolar ekledi ve gişedeki ilk hafta sonunda 98.5 milyon dolar hasılat yaptı. Bu performansıyla beklentilerin üzerine çıkan film, A Quiet Place serisi için iki yeni rekora imza attı. Day One, hem Kuzey Amerika'da hem de global pazarda serinin en iyi açılış yapan filmi oldu. Ana serinin doğrudan devam filmi olmayan bir spin-off için bu oldukça etkileyici bir başarı.

    A Quiet Place: Day One, Uzaylı İstilasının İlk Günlerine Odaklanıyor

    Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, serinin önceki filmlerinde korku saçan, sese duyarlı yaratıkların Dünya'ya geldiği ilk günlere odaklanıyor ve uzaylı istilasının hemen başında büyük şehirlerde yaşananları anlatıyor. New York gibi kalabalık ve gürültülü bir şehirde sese duyarlı yaratıklarla karşı karşıya kalan insanlar, en ufak bir sesin bile ölüm anlamına geldiği bu kıyım sırasında zorlu bir hayatta kalma savaşı verecek.

    Pig filmiyle çıkış yapan Michael Sarnoski'nin yönettiği filmin başrollerinde Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff ve Djimon Hounsou yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 8 saat önce

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    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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