A Quiet Place: Day One gişedeki yolculuğuna hızlı başladı

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı korku-gerilim filmlerinden biri olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place)'in ilk spin-off filmi Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), bu hafta vizyona girdi. Cuma günü gösterime giren film, gişedeki ilk hafta sonunda oldukça etkileyici bir performans sergiledi.

Kuzey Amerika'da 53 milyon dolar hasılata ulaşan film, buna diğer ülkelerden de 45.5 milyon dolar ekledi ve gişedeki ilk hafta sonunda 98.5 milyon dolar hasılat yaptı. Bu performansıyla beklentilerin üzerine çıkan film, A Quiet Place serisi için iki yeni rekora imza attı. Day One, hem Kuzey Amerika'da hem de global pazarda serinin en iyi açılış yapan filmi oldu. Ana serinin doğrudan devam filmi olmayan bir spin-off için bu oldukça etkileyici bir başarı.

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A Quiet Place: Day One, Uzaylı İstilasının İlk Günlerine Odaklanıyor

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, serinin önceki filmlerinde korku saçan, sese duyarlı yaratıkların Dünya'ya geldiği ilk günlere odaklanıyor ve uzaylı istilasının hemen başında büyük şehirlerde yaşananları anlatıyor. New York gibi kalabalık ve gürültülü bir şehirde sese duyarlı yaratıklarla karşı karşıya kalan insanlar, en ufak bir sesin bile ölüm anlamına geldiği bu kıyım sırasında zorlu bir hayatta kalma savaşı verecek.

Pig filmiyle çıkış yapan Michael Sarnoski'nin yönettiği filmin başrollerinde Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff ve Djimon Hounsou yer alıyor.

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