A Quiet Place: Day One'dan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı korku-gerilim serilerinden biri olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) serisi, beyazperdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Bir yandan serinin üçüncü filmi için hazırlıklar sürerken, bir yandan da ilk spin-off filminin çıkışı için gün sayılıyor. İzleyicileri seride anlatılan olayların en başına götürecek olan Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak.

28 Haziran'da vizyona girecek film için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

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A Quiet Place: Day One, Uzaylı İstilasının İlk Günlerini Anlatacak

Day One, A Quiet Place filmlerinde gördüğümüz sese duyarlı yaratıkların Dünya'ya geldiği ilk günlere odaklanıyor ve uzaylı istilasının ilk günlerinde büyük şehirlerde yaşananları anlatıyor. New York gibi kalabalık ve gürültülü bir şehirde sese duyarlı yaratıklarla karşı karşıya kalan insanlar, en ufak bir sesin bile ölüm anlamına geldiği bu kıyım sırasında zorlu bir hayatta kalma savaşı verecek.

Pig filmiyle çıkış yapan Michael Sarnoski'nin yönettiği filmin başrollerinde Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff ve Djimon Hounsou yer alıyor.

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