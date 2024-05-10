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    A Quiet Place: Day One'dan yeni fragman yayınlandı

    Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) serisinin merakla beklenen yeni filmi A Quiet Place: Day One'dan yeni bir fragman yayınlandı. Film, 28 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.
    A Quiet Place: Day One'dan yeni fragman Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı korku-gerilim serilerinden biri olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) serisi, beyazperdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Bir yandan serinin üçüncü filmi için hazırlıklar sürerken, bir yandan da ilk spin-off filminin çıkışı için gün sayılıyor. İzleyicileri seride anlatılan olayların en başına götürecek olan Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), önümüzdeki ay sinemaseverlerle buluşacak.

    28 Haziran'da vizyona girecek film için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount, filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    A Quiet Place: Day One, Uzaylı İstilasının İlk Günlerini Anlatacak

    Day One, A Quiet Place filmlerinde gördüğümüz sese duyarlı yaratıkların Dünya'ya geldiği ilk günlere odaklanıyor ve uzaylı istilasının ilk günlerinde büyük şehirlerde yaşananları anlatıyor. New York gibi kalabalık ve gürültülü bir şehirde sese duyarlı yaratıklarla karşı karşıya kalan insanlar, en ufak bir sesin bile ölüm anlamına geldiği bu kıyım sırasında zorlu bir hayatta kalma savaşı verecek.

    Pig filmiyle çıkış yapan Michael Sarnoski'nin yönettiği filmin başrollerinde Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff ve Djimon Hounsou yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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