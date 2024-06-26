A Quiet Place: Day One'dan son bir fragman daha yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı korku-gerilim filmlerinden biri olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place)'in ilk spin-off filmi Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Film Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 28 Haziran'da vizyona girecek.

Merakla beklenen film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Paramount Pictures, iki gün sonra vizyona girecek filmden son bir fragman daha yayınladı.

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A Quiet Place: Day One, Uzaylı İstilasının İlk Günlerini Anlatıyor

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün, serinin önceki filmlerinde korku saçan, sese duyarlı yaratıkların Dünya'ya geldiği ilk günlere odaklanıyor ve uzaylı istilasının hemen başında büyük şehirlerde yaşananları anlatıyor. New York gibi kalabalık ve gürültülü bir şehirde sese duyarlı yaratıklarla karşı karşıya kalan insanlar, en ufak bir sesin bile ölüm anlamına geldiği bu kıyım sırasında zorlu bir hayatta kalma savaşı verecek.

Pig filmiyle çıkış yapan Michael Sarnoski'nin yönettiği filmin başrollerinde Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff ve Djimon Hounsou yer alıyor.

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