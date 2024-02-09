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    A Quiet Place: Day One'dan beklenen fragman geldi

    Son yılların en başarılı korku-gerilim serilerinden biri olan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) serisinin merakla beklenen yeni filmi A Quiet Place: Day One'dan ilk fragman yayınlandı.

    A Quiet Place: Day One fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Oyuncu kimliğiyle tanınan John Krasinski'nin imzasını taşıyan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) 2018 yılında vizyona girdiğinde, filmden beklentiler çok da yüksek değildi. Zira filmden ne bekleyeceğimizi pek bilmiyorduk. O güne kadar bir komedi oyuncusu olarak tanınan Krasinski, korku-gerilim türünde bir işe imza atarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak ortaya çıkan sonuç en iyimser beklentileri bile gölgede bıraktı. Hem sinemaseverler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan film, bu başarısını gişeye de yansıttı. 17 milyon dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekilen film, 341 milyon dolar hasılat yaparak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, yeni bir serinin de temellerini atmış oldu.

    2020 yılında, yine Krasinski'nin imzasını taşıyan A Quiet Place Part 2 ile devam eden bu seri, şimdi de bir spin-off filmine kavuşuyor. A Quiet Place filmlerinde gördüğümüz sese duyarlı yaratıkların Dünya'ya geldiği ilk günlere odaklanacak olan Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), bu yaz sinemaseverlerle buluşacak.

    A Quiet Place: Day One, 28 Haziran'da Vizyona Girecek

    Türkiye'de 28 Haziran'da vizyona girecek olan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount Pictures, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

    A Quiet Place: Day One, Abbott ailesine odaklanan ana seriyi devam ettirmeyecek; bunun yerine hikâyeyi geriye saracak ve yepyeni karakterlere odaklanarak, uzaylı istilasının ilk günlerinde büyük şehirlerde yaşananları anlatacak. New York gibi kalabalık ve gürültülü bir şehirde sese duyarlı yaratıklarla karşı karşıya kalan insanlar, en ufak bir sesin bile ölüm anlamına geldiği bu kıyım sırasında zorlu bir hayatta kalma savaşı verecek.

    Pig filmiyle çıkış yapan Michael Sarnoski'nin yönettiği filmin başrollerinde Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff ve Djimon Hounsou yer alıyor.

    Bu yaz spin-off filmi Day One sinemaseverlerle buluştuktan sonra, önümüzdeki yıl da Abbott ailesinin hikâyesini anlatmaya devam edecek olan A Quiet Place 3 vizyona girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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