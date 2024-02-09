A Quiet Place: Day One'dan beklenen fragman geldi

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Oyuncu kimliğiyle tanınan John Krasinski'nin imzasını taşıyan Sessiz Bir Yer (A Quiet Place) 2018 yılında vizyona girdiğinde, filmden beklentiler çok da yüksek değildi. Zira filmden ne bekleyeceğimizi pek bilmiyorduk. O güne kadar bir komedi oyuncusu olarak tanınan Krasinski, korku-gerilim türünde bir işe imza atarak herkesi şaşırtmıştı. Ancak ortaya çıkan sonuç en iyimser beklentileri bile gölgede bıraktı. Hem sinemaseverler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan film, bu başarısını gişeye de yansıttı. 17 milyon dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekilen film, 341 milyon dolar hasılat yaparak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, yeni bir serinin de temellerini atmış oldu.

2020 yılında, yine Krasinski'nin imzasını taşıyan A Quiet Place Part 2 ile devam eden bu seri, şimdi de bir spin-off filmine kavuşuyor. A Quiet Place filmlerinde gördüğümüz sese duyarlı yaratıkların Dünya'ya geldiği ilk günlere odaklanacak olan Sessiz Bir Yer: Birinci Gün (A Quiet Place: Day One), bu yaz sinemaseverlerle buluşacak.

A Quiet Place: Day One, 28 Haziran'da Vizyona Girecek

Türkiye'de 28 Haziran'da vizyona girecek olan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount Pictures, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

A Quiet Place: Day One, Abbott ailesine odaklanan ana seriyi devam ettirmeyecek; bunun yerine hikâyeyi geriye saracak ve yepyeni karakterlere odaklanarak, uzaylı istilasının ilk günlerinde büyük şehirlerde yaşananları anlatacak. New York gibi kalabalık ve gürültülü bir şehirde sese duyarlı yaratıklarla karşı karşıya kalan insanlar, en ufak bir sesin bile ölüm anlamına geldiği bu kıyım sırasında zorlu bir hayatta kalma savaşı verecek.

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Pig filmiyle çıkış yapan Michael Sarnoski'nin yönettiği filmin başrollerinde Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff ve Djimon Hounsou yer alıyor.

Bu yaz spin-off filmi Day One sinemaseverlerle buluştuktan sonra, önümüzdeki yıl da Abbott ailesinin hikâyesini anlatmaya devam edecek olan A Quiet Place 3 vizyona girecek.

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