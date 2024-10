Anthony Mackie’nin başrolünde olduğu Elevation’dan heyecan verici ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda popüler kültürün sevilen bir serisi haline gelen A Quiet Place, farklı yapımlara ilham olmaya devam ediyor. Başarılı bir kadroya sahip olan Elevation, A Quiet Place benzeri bir dünyada drama ve heyecan dolu bir macerayı seyircilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Elevation filminin ilk fragmanı yayınlandı

The Bourne Ultimatiun, Birth of the Dragon ve The Banker gibi filmler ile bilinen George Nolfi, Elevation filminin yönetmenliğini üstleniyor. Fragmanda da görüldüğü üzere dünyamızı uzaylılar basıyor ve insanlığın neredeyse tamamen yok olmasına sebep oluyor. Ancak bu uzaylılar, yaklaşık 2500 metre üstüne çıkamıyor ve bu sayede bazı insanlar hayatta kalıyor.

Anthony Mackie, Morena Baccarin ve Maddie Hasson tarafından canlandırılan karakterler ise bu dünyada hayatta kalma macerasına atılıyor. John Glenn, Jacob Roman ve Kenny Ryan tarafından yazılan film, A Quiet Place ve The Purge serisinin yaratıcıları tarafından yapılıyor. Vertical tarafındna dağıtımı yapılan filmin çıkış tarihi ise 7 Kasım olarak belirlenmiş.



