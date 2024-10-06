Anthony Mackie’nin başrolünde olduğu Elevation’dan heyecan verici ilk fragman yayınlandı

Elevation filminin ilk fragmanı yayınlandı
The Bourne Ultimatiun, Birth of the Dragon ve The Banker gibi filmler ile bilinen George Nolfi, Elevation filminin yönetmenliğini üstleniyor. Fragmanda da görüldüğü üzere dünyamızı uzaylılar basıyor ve insanlığın neredeyse tamamen yok olmasına sebep oluyor. Ancak bu uzaylılar, yaklaşık 2500 metre üstüne çıkamıyor ve bu sayede bazı insanlar hayatta kalıyor.
Anthony Mackie, Morena Baccarin ve Maddie Hasson tarafından canlandırılan karakterler ise bu dünyada hayatta kalma macerasına atılıyor. John Glenn, Jacob Roman ve Kenny Ryan tarafından yazılan film, A Quiet Place ve The Purge serisinin yaratıcıları tarafından yapılıyor. Vertical tarafındna dağıtımı yapılan filmin çıkış tarihi ise 7 Kasım olarak belirlenmiş.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.