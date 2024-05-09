Furiosa'ya dair ilk yorumlar oldukça olumlu

Yeni Mad Max filmini tanımlamak için "epik" ve "çarpıcı" gibi ifadeler kullanılıyor. Usta yönetmen George Miller'ın yine "bunu nasıl çekmiş" dedirten çılgınca aksiyon sahnelerine imza attığı ve filmin özellikle görsel açıdan son derece başarılı olduğu söyleniyor.
Öte yandan hem Anya Taylor-Joy hem Chris Hemsworth filmdeki performanslarıyla övgü topluyor Özellikle de Hemsworth. Zira ilk gelen yorumlar arasında daha çok onun adı geçiyor. Bu filmden sonra izleyicilerin Hemsworth'e bakışının değişeceği söyleniyor.
Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs'ta Vizyona Girecek
Ancak tüm bu övgüler arasında sıkça dile getirilen bir noktada, tüm olumlu yönlerine rağmen Furiosa'nın Fury Road kadar başarılı olmadığı. Bunun başlıca gerekçeleri olarak ise hikâyedeki bazı kusurlar ve temponun zaman zaman aksaması gösteriliyor. Başından sonuna bir an bile durmayan ve kısa süreli bir olay örgüsüne odaklanan Fury Road'un aksine Furiosa uzun yıllara yayılan bir hikâye anlatıyor. Bunun da tempo açısından bazı sorunlar yarattığı söyleniyor.
Mad Max: Fury Road pek çok kişi için son yılların en iyi filmleri arasında yer alıyor. Bu yüzden Furiosa'nın onun biraz altında kaldığının söylenmesi son derece normal. Ama geneline baktığımızda gelen ilk yorumlar gösterişli ve son derece etkileyici bir filmin bizleri beklediğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.