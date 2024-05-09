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    Anlık Bildirim

    Furiosa'ya dair ilk yorumlar oldukça olumlu

    24 Mayıs'ta vizyona girecek olan Furiosa: A Mad Max Saga'ya dair ilk yorumlar paylaşıldı. Furiosa karakterinin gençliğine odaklanan filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.
    Furiosa'ya dair ilk yorumlar paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Heyecanla beklenen yeni Mad Max filmi Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Furiosa'nın çıkışına daha iki hafta olsa da geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleşen özel gösterimde az sayıda kişi filmi izleme şansı yakaladı. Yeni Mad Max filmini erkenden izleyen bu isimler arasında bazı sinema yazarları da vardı. Bu sinema yazarları, gösterimin ardından filme dair ilk görüşlerini paylaştılar. Filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

    Yeni Mad Max filmini tanımlamak için "epik" ve "çarpıcı" gibi ifadeler kullanılıyor. Usta yönetmen George Miller'ın yine "bunu nasıl çekmiş" dedirten çılgınca aksiyon sahnelerine imza attığı ve filmin özellikle görsel açıdan son derece başarılı olduğu söyleniyor.

    Öte yandan hem Anya Taylor-Joy hem Chris Hemsworth filmdeki performanslarıyla övgü topluyor  Özellikle de Hemsworth. Zira ilk gelen yorumlar arasında daha çok onun adı geçiyor. Bu filmden sonra izleyicilerin Hemsworth'e bakışının değişeceği söyleniyor.

    Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs'ta Vizyona Girecek

    Ancak tüm bu övgüler arasında sıkça dile getirilen bir noktada, tüm olumlu yönlerine rağmen Furiosa'nın Fury Road kadar başarılı olmadığı. Bunun başlıca gerekçeleri olarak ise hikâyedeki bazı kusurlar ve temponun zaman zaman aksaması gösteriliyor. Başından sonuna bir an bile durmayan ve kısa süreli bir olay örgüsüne odaklanan Fury Road'un aksine Furiosa uzun yıllara yayılan bir hikâye anlatıyor. Bunun da tempo açısından bazı sorunlar yarattığı söyleniyor.

    Mad Max: Fury Road pek çok kişi için son yılların en iyi filmleri arasında yer alıyor. Bu yüzden Furiosa'nın onun biraz altında kaldığının söylenmesi son derece normal. Ama geneline baktığımızda gelen ilk yorumlar gösterişli ve son derece etkileyici bir filmin bizleri beklediğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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