Furiosa'ya dair ilk yorumlar oldukça olumlu

Tam Boyutta Gör Heyecanla beklenen yeni Mad Max filmi Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Furiosa'nın çıkışına daha iki hafta olsa da geçtiğimiz günlerde ABD'de gerçekleşen özel gösterimde az sayıda kişi filmi izleme şansı yakaladı. Yeni Mad Max filmini erkenden izleyen bu isimler arasında bazı sinema yazarları da vardı. Bu sinema yazarları, gösterimin ardından filme dair ilk görüşlerini paylaştılar. Filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

Yeni Mad Max filmini tanımlamak için "epik" ve "çarpıcı" gibi ifadeler kullanılıyor. Usta yönetmen George Miller'ın yine "bunu nasıl çekmiş" dedirten çılgınca aksiyon sahnelerine imza attığı ve filmin özellikle görsel açıdan son derece başarılı olduğu söyleniyor.

Öte yandan hem Anya Taylor-Joy hem Chris Hemsworth filmdeki performanslarıyla övgü topluyor Özellikle de Hemsworth. Zira ilk gelen yorumlar arasında daha çok onun adı geçiyor. Bu filmden sonra izleyicilerin Hemsworth'e bakışının değişeceği söyleniyor.

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Furiosa: A Mad Max Saga, 24 Mayıs'ta Vizyona Girecek

Ancak tüm bu övgüler arasında sıkça dile getirilen bir noktada, tüm olumlu yönlerine rağmen Furiosa'nın Fury Road kadar başarılı olmadığı. Bunun başlıca gerekçeleri olarak ise hikâyedeki bazı kusurlar ve temponun zaman zaman aksaması gösteriliyor. Başından sonuna bir an bile durmayan ve kısa süreli bir olay örgüsüne odaklanan Fury Road'un aksine Furiosa uzun yıllara yayılan bir hikâye anlatıyor. Bunun da tempo açısından bazı sorunlar yarattığı söyleniyor.

Mad Max: Fury Road pek çok kişi için son yılların en iyi filmleri arasında yer alıyor. Bu yüzden Furiosa'nın onun biraz altında kaldığının söylenmesi son derece normal. Ama geneline baktığımızda gelen ilk yorumlar gösterişli ve son derece etkileyici bir filmin bizleri beklediğini gösteriyor.

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