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    Haftaya A101 marketlerde akıllı telefon, ŞOK marketlerde RAM bellek var

    10 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Transcend markasına ait RAM bellek ürünleri yer alırken 15 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında akıllı televizyonlar var. 
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    ŞOK
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    Bu hafta ŞOK marketlerde Transcend markasına ait DDR4 3200MHz RAM bellek kitleri yer alırken önümüzdeki hafta A101 marketlerde ise akıllı televizyon ve akıllı telefon modelleri yer alıyor.

    10 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    10 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Transcend markasına ait RAM bellek ürünleri var. CL22 gecikmeli 8GB DDR4 3200MHz tek modüllü bellek kiti 539TL seviyesinde. 16GB kapasiteli bellek kiti ise 959TL olarak satılıyor. Bunların haricinde Thermopro markasına ait ısı ölçer ve Yui markasına ait akıllı tartı ürünleri de mevcut.

    A101
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    15 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

    15 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait akıllı televizyon modeil var. 40 inçlik Full HD ekran, dahili uydu alıcı, 2xHDMI, 1xUSB, tek kumanda özelliği gibi özellikleri olan model 5499TL fiyat etiketine sahip.

    Yine Toshiba markasına ait 58 inçlik Ultra HD ekran, Android TV, 4xHDMI, 2xUSB gibi özellikleri olan akıllı televizyon da 7699TL olarak satılıyor. Son olarak 6.52 inçlik ekran, 8 çekirdekli MediaTek MT6765G yonga seti, 3GB RAM, 32GB hafıza, üçlü arka kamera, 5000mAh batarya gibi özellikler sunan Oppo A16 akıllı telefon 3299TL olarak satılacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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