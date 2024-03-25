A18 Pro, çok yüksek yapay zeka performansı sunabilir

Haitong Uluslararası Teknoloji Araştırma şirketinden Jeff Pu'ya göre, artan bu zar alanı, cihaz üzerinde yapay zeka işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çok daha gelişmiş Neural Engine'in ipucunu veriyor. Apple, cihaz içi yapay zeka ile Apple'ın lisans almak istediği bildirilen Google'ın Gemini yapay zekasının bir kombinasyonunu kullanarak 2024 model iPhone'larını yapay zeka özellikleriyle güçlendirebilir.
iPhone 16 serisinin tamamında A18 kullanılabilir
Pu'nun notunda, A18 Pro'nun 6 GPU'lu versiyon olduğunun özellikle altını çiziyor, bu da daha düşük bir GPU'ya sahip A18'in varlığını doğruluyor. Bu bilgi, tüm iPhone 16 serisinin A18 çipsetini benimseyeceğini bildiren raporlarla örtüşüyor. Özetle, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, yapay zeka yetenekleri gelişmiş A18 Pro ile gelecek iken, iPhone 16 ve 16 Plus, muhtemelen daha sınırlı AI yeteneklerine sahip A18 ile gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...