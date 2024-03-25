Tam Boyutta Gör Apple'ın tedarik zincirinden gelen habere göre, Apple'ın A18 Pro çipi, daha fazla yapay zeka işlem gücü için daha büyük zar alanına sahip olabilir.

Haitong Uluslararası Teknoloji Araştırma şirketinden Jeff Pu'ya göre, artan bu zar alanı, cihaz üzerinde yapay zeka işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çok daha gelişmiş Neural Engine'in ipucunu veriyor. Apple, cihaz içi yapay zeka ile Apple'ın lisans almak istediği bildirilen Google'ın Gemini yapay zekasının bir kombinasyonunu kullanarak 2024 model iPhone'larını yapay zeka özellikleriyle güçlendirebilir.

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iPhone 16 serisinin tamamında A18 kullanılabilir

Pu'nun notunda, A18 Pro'nun 6 GPU'lu versiyon olduğunun özellikle altını çiziyor, bu da daha düşük bir GPU'ya sahip A18'in varlığını doğruluyor. Bu bilgi, tüm iPhone 16 serisinin A18 çipsetini benimseyeceğini bildiren raporlarla örtüşüyor. Özetle, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, yapay zeka yetenekleri gelişmiş A18 Pro ile gelecek iken, iPhone 16 ve 16 Plus, muhtemelen daha sınırlı AI yeteneklerine sahip A18 ile gelebilir.

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A18 Pro, çok yüksek yapay zeka performansı sunabilir