Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro test edildi: Neredeyse M1 gücünde

    iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro'ya ait kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Peki amiral gemisi iPhone'lar ne kadar güçlü? İşte detaylar...             
    iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro test edildi Tam Boyutta Gör
    Apple geçtiğimiz günlerde düzenlenen "It’s Glowtime" etkinliği kapsamında şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 16 Pro Max'i duyurdu. Henüz telefonlar satışa çıkmadı. Ancak teknoloji dünyası Apple'ın bir sonraki hamlesi olan A18 Pro yonga setine odaklanmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

    iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro neler sunuyor

    Geekbench’ten alınan sızıntıya göre Apple A18 Pro, platformun tek çekirdek testlerinden 3.409, çoklu çekirdek testinden ise 8.492 puan alıyor. iPhone 16 ve 16 Plus’ta kullandığı A18 Bionic işlemcisinin tek çekirdek puanı 3.114 çok çekirdek puanı ise 6.666 idi. Ayrıca M1 çipinin ortalama çoklu görev puanının ise 8.351 olduğunu hatırlatalım. Bu da A18 Pro'nun 8.492'sinden biraz daha düşük ve ilk bakışta performans farkı yok denecek kadar az.

    Tabii ki Mac serisi için tasarlanan M1 çipinin TSMC'nin 5nm mimarisine dayandığını ve dört yıl önce 2020'de MacBook Air ve Pro modelleri için piyasaya sürüldüğünü belirtmekte fayda var. Öte yandan A18 Pro, TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecine dayanıyor ve aşağı yukarı aynı performansı sunuyor. Ancak kesin olan şu ki, iPhone'ların Mac serisinin performansına kademeli olarak ulaştığını görüyoruz. 

    Apple'ın önümüzdeki ay M4 MacBook Pro modellerini duyurması bekleniyor, bu modeller muhtemelen A18 Pro çipine benzer şekilde TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle gelecek. 

    A18 Pro'ya dönecek olursak, ikinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı bir yapıda geliyor. İşlemcide 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği mevcut. Daha önce bu çekirdeklerin 4GHz hızında çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Ayrıca Apple A17 Pro yonga setine göre yüzde 15 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 20 enerji tasarrufu elde ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egzoz muayenesi günü geçerse ne olur askerlik başvurusu iptal edilir mi iphone son aramalar kendiliğinden siliniyor klima su tahliye hortumu nereye takılır sista ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.1235-BV00P-K-F
    Casper Nirvana X600.1235-BV00P-K-F
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız