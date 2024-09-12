iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro test edildi: Neredeyse M1 gücünde

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Tam Boyutta Gör Apple geçtiğimiz günlerde düzenlenen "It’s Glowtime" etkinliği kapsamında şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 16 Pro Max'i duyurdu. Henüz telefonlar satışa çıkmadı. Ancak teknoloji dünyası Apple'ın bir sonraki hamlesi olan A18 Pro yonga setine odaklanmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro neler sunuyor

Geekbench’ten alınan sızıntıya göre Apple A18 Pro, platformun tek çekirdek testlerinden 3.409, çoklu çekirdek testinden ise 8.492 puan alıyor. iPhone 16 ve 16 Plus’ta kullandığı A18 Bionic işlemcisinin tek çekirdek puanı 3.114 çok çekirdek puanı ise 6.666 idi. Ayrıca M1 çipinin ortalama çoklu görev puanının ise 8.351 olduğunu hatırlatalım. Bu da A18 Pro'nun 8.492'sinden biraz daha düşük ve ilk bakışta performans farkı yok denecek kadar az.

Apple A18 Pro çok güçlü 2 gün önce eklendi

Tabii ki Mac serisi için tasarlanan M1 çipinin TSMC'nin 5nm mimarisine dayandığını ve dört yıl önce 2020'de MacBook Air ve Pro modelleri için piyasaya sürüldüğünü belirtmekte fayda var. Öte yandan A18 Pro, TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecine dayanıyor ve aşağı yukarı aynı performansı sunuyor. Ancak kesin olan şu ki, iPhone'ların Mac serisinin performansına kademeli olarak ulaştığını görüyoruz.

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Apple'ın önümüzdeki ay M4 MacBook Pro modellerini duyurması bekleniyor, bu modeller muhtemelen A18 Pro çipine benzer şekilde TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle gelecek.

A18 Pro'ya dönecek olursak, ikinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı bir yapıda geliyor. İşlemcide 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği mevcut. Daha önce bu çekirdeklerin 4GHz hızında çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Ayrıca Apple A17 Pro yonga setine göre yüzde 15 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 20 enerji tasarrufu elde ediliyor.

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iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro test edildi