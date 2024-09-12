iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro test edildi: Neredeyse M1 gücünde

iPhone 16 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro neler sunuyor
Geekbench’ten alınan sızıntıya göre Apple A18 Pro, platformun tek çekirdek testlerinden 3.409, çoklu çekirdek testinden ise 8.492 puan alıyor. iPhone 16 ve 16 Plus’ta kullandığı A18 Bionic işlemcisinin tek çekirdek puanı 3.114 çok çekirdek puanı ise 6.666 idi. Ayrıca M1 çipinin ortalama çoklu görev puanının ise 8.351 olduğunu hatırlatalım. Bu da A18 Pro'nun 8.492'sinden biraz daha düşük ve ilk bakışta performans farkı yok denecek kadar az.
Tabii ki Mac serisi için tasarlanan M1 çipinin TSMC'nin 5nm mimarisine dayandığını ve dört yıl önce 2020'de MacBook Air ve Pro modelleri için piyasaya sürüldüğünü belirtmekte fayda var. Öte yandan A18 Pro, TSMC'nin ikinci nesil 3nm sürecine dayanıyor ve aşağı yukarı aynı performansı sunuyor. Ancak kesin olan şu ki, iPhone'ların Mac serisinin performansına kademeli olarak ulaştığını görüyoruz.
Apple'ın önümüzdeki ay M4 MacBook Pro modellerini duyurması bekleniyor, bu modeller muhtemelen A18 Pro çipine benzer şekilde TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreciyle gelecek.
A18 Pro'ya dönecek olursak, ikinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı bir yapıda geliyor. İşlemcide 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği mevcut. Daha önce bu çekirdeklerin 4GHz hızında çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Ayrıca Apple A17 Pro yonga setine göre yüzde 15 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 20 enerji tasarrufu elde ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.