Apple A18 Pro tanıtıldı: Tek rakibi kendisi

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Tam Boyutta Gör Mobil dünyanın en hızlı işlemcileri olarak bilinen Apple A serisi bu yıl da bu unvanını sürdürdü. iPhone 16 serisine güç veren Apple A18 ve iPhone 16 Pro serisine güç veren Apple A18 Pro yonga setleri derin bir mühendislik çalışmasına sahip.

Apple A18 Pro neler sunuyor?

Apple A18 Pro mobil dünyanın en hızlı işlemcisi unvanını elde ediyor. İkinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı hale geliyor. 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği konumlanmış. Çekirdeklerin 4GHz hızında çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Apple A17 Pro yonga setine göre yüzde 15 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 20 enerji tasarrufu elde ediliyor.

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Grafik birimi 6 çekirdek olarak ölçeklendirilmiş ve önceki nesle göre yüzde 20 civarında artış elde ediliyor. 16 çekirdekli nöral işlem birimi de 35TOPS performansa sahip. Bellek bant genişliği yüzde 17 arttırılmış ve Apple Intelligence da önceki nesle göre yüzde 15 daha hızlı çalışıyor.

Video kodlama tarafında 2 kata kadar iyileşme elde edilirken ışın izleme performansının da 2 kat arttığı ifade edilmiş. Apple A18 Pro yonga seti sadece Apple Intelligence değil iPhone 16 Pro kamera özelliklerinin de desteklenmesi için tasarlandı. Daha hızlı USB 3 ve ProRes video kaydı sağlaması bunun en iyi örneği. Yeni bir görüntü sinyal işlemci ve video çözücü ile video işlemelerinde 2 kat daha fazla veri elden geçiriliyor.

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Apple A18 Pro çok güçlü