Apple A18 Pro tanıtıldı: Tek rakibi kendisi

Apple A18 Pro neler sunuyor?
Apple A18 Pro mobil dünyanın en hızlı işlemcisi unvanını elde ediyor. İkinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı hale geliyor. 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği konumlanmış. Çekirdeklerin 4GHz hızında çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Apple A17 Pro yonga setine göre yüzde 15 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 20 enerji tasarrufu elde ediliyor.
Grafik birimi 6 çekirdek olarak ölçeklendirilmiş ve önceki nesle göre yüzde 20 civarında artış elde ediliyor. 16 çekirdekli nöral işlem birimi de 35TOPS performansa sahip. Bellek bant genişliği yüzde 17 arttırılmış ve Apple Intelligence da önceki nesle göre yüzde 15 daha hızlı çalışıyor.
Video kodlama tarafında 2 kata kadar iyileşme elde edilirken ışın izleme performansının da 2 kat arttığı ifade edilmiş. Apple A18 Pro yonga seti sadece Apple Intelligence değil iPhone 16 Pro kamera özelliklerinin de desteklenmesi için tasarlandı. Daha hızlı USB 3 ve ProRes video kaydı sağlaması bunun en iyi örneği. Yeni bir görüntü sinyal işlemci ve video çözücü ile video işlemelerinde 2 kat daha fazla veri elden geçiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.