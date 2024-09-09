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    Apple A18 Pro tanıtıldı: Tek rakibi kendisi

    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerine güç verecek olan Apple A18 Pro yonga seti yüksek hacimli veri transferleri ve yapay zekâ işlemleri için tasarlandı. 
    Apple A18 Pro Tam Boyutta Gör
    Mobil dünyanın en hızlı işlemcileri olarak bilinen Apple A serisi bu yıl da bu unvanını sürdürdü. iPhone 16 serisine güç veren Apple A18 ve iPhone 16 Pro serisine güç veren Apple A18 Pro yonga setleri derin bir mühendislik çalışmasına sahip.

    Apple A18 Pro neler sunuyor?

    Apple A18 Pro mobil dünyanın en hızlı işlemcisi unvanını elde ediyor. İkinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı hale geliyor. 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği konumlanmış. Çekirdeklerin 4GHz hızında çalıştığı daha önce gündeme gelmişti. Apple A17 Pro yonga setine göre yüzde 15 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 20 enerji tasarrufu elde ediliyor.

    Grafik birimi 6 çekirdek olarak ölçeklendirilmiş ve önceki nesle göre yüzde 20 civarında artış elde ediliyor. 16 çekirdekli nöral işlem birimi de 35TOPS performansa sahip. Bellek bant genişliği yüzde 17 arttırılmış ve Apple Intelligence da önceki nesle göre yüzde 15 daha hızlı çalışıyor.

    Video kodlama tarafında 2 kata kadar iyileşme elde edilirken ışın izleme performansının da 2 kat arttığı ifade edilmiş. Apple A18 Pro yonga seti sadece Apple Intelligence değil iPhone 16 Pro kamera özelliklerinin de desteklenmesi için tasarlandı. Daha hızlı USB 3 ve ProRes video kaydı sağlaması bunun en iyi örneği. Yeni bir görüntü sinyal işlemci ve video çözücü ile video işlemelerinde 2 kat daha fazla veri elden geçiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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