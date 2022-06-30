AB'deki tüm kanserlerin yüzde 10'u kirlilik kaynaklı

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Avrupa Çevre Ajansı(EEA) tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma kapsamında çevresel ve mesleki kirliliğin, Avrupa'daki tüm kanser vakalarının %10'undan fazlasına neden olduğu görüldü. Çalışmada, kirlilik sebepli kanserin alınabilecek önlemlerle engellenebileceği de belirtiliyor.

'Önleme, tedaviden daha iyi'

EEA, şimdiye kadar kanser üzerine gerçekleştirilen araştırmalardan topladığı verilerle bir rapor yayınladı. Ajans, kirliliğin kanserdeki rolünü paylaştığı raporunda hastalanmaya sebep olarak hava kirliliği, pasif içicilik, radon, ultraviyole radyasyon, asbest, belirli kimyasallar ve diğer kirleticilere maruz kalma gibi faktörlere değindi.

Rapora göre hem iç hem de dış mekan hava kirliliği, tüm kanser vakalarının yaklaşık %1'i ve tüm kanser ölümlerinin yaklaşık %2'siyle bağlantılı. Ayrıca bu faktörün, akciğer kanserleri için ölümlerin %9'undan sorumlu olduğu bulundu.

Radon maruziyeti, Avrupa'daki tüm kanser vakalarının %2'sine ve her on akciğer kanseri vakasından birine sebep olurken ultraviyole radyasyon, tüm kanser vakalarının %4'ünden sorumlu gösteriliyor.

Bir diğer faktör olan pasif içicilik, hiç sigara içmemiş kişilerde bile tüm kanserler için genel riski %16'ya kadar artırabiliyor. Mezotelyoma ve akciğer kanserlerinin yanı sıra gırtlak ve yumurtalık kanserleriyle de ilişkili olan asbest, mesleki maruziyetten kaynaklı akciğer kanserlerinin %55-88'ini oluşturuyor.

Çevrede ve işyerlerinde bulunan birçok kimyasalın kanserojen olduğunun bilinmekte veya şüphelenilmekte olduğu belirtilen raporda bazı kimyasallardan bahsedildi. Bunlar: kurşun, arsenik, krom, kadmiyum, akrilamid, pestisitler, Bisfenol A ve per- ve poliflorlu alkil maddeler (PFAS).

EEA'dan Hans Bruyninckx: "Çevremizdeki kirliliğin Avrupa vatandaşlarının sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisini görüyoruz ve bu nedenle kirliliğin önlenmesi refahımız için çok önemli. AB'nin Sıfır Kirlilik Eylem Planı ve Kimyasal Sürdürülebilirlik Stratejisi yoluyla kirliliğin azaltılması ve ayrıca mevcut diğer AB politikalarının güçlü bir şekilde uygulanması, kanser vakalarını ve ölümlerini azaltmak için önemli adımlar olacaktır." dedi.

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Her yıl Avrupa Birliği'nde kanserden dolayı 2,7 milyon kişi hasta olurken 1,3 milyon ölüm gerçekleşiyor. Bununla birlikte sadece 2018'de yaklaşık 178 milyar euro kanser için harcama yapıldı. Raporda, kanser tedavilerinden daha çok hastalığa sebep olan faktörleri engellemeye çalışmak gerektiği vurgulandı.

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