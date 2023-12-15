AB komisyonu, Google ve Apple'dan rapor talep etti: Dijital Hizmetler Yasası'na ne kadar uyuyorlar?

15 Ocak'a kadar süre!
AB yöneticisi yaptığı açıklamada, "Komisyon, bu hizmetlerin sağlayıcılarından App Store ve Google Play ile ilgili sistemik riskleri nasıl belirledikleri konusunda daha fazla bilgi sağlamalarını talep ediyor." dedi. Apple ve Google’a yanıt vermeleri için 15 Ocak 2024’e kadar süre verildi.
Apple ve Google, Dijital Hizmetler Yasası’nın bu yıl yürürlüğe girmesinden bu yana, yasadışı içerik ve çevrimiçi güvenlik riskleriyle mücadeleye yönelik yeni yükümlülüklerin kapsamlı bir şekilde ele alınması da dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş bir yasal incelemeyle karşı karşıya olan dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden oluşan bir grubun parçası. Komisyon, AB'nin soru listesinin aynı zamanda tavsiye sistemleri ve çevrimiçi reklamlarla bağlantılı şeffaflıkla ilgili konularla da ilgili olduğunu belirterek, sonraki potansiyel adımların resmî işlemlerin başlatılmasını da içerdiğini belirtti.
İhlal tespit edilmesi durumunda para cezası!
Apple ve Google, DSA’yı ihlal ettiklerininin ortaya çıkması durumunda yıllık küresel gelirlerinin %6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.