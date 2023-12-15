Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AB komisyonu, Google ve Apple'dan rapor talep etti: Dijital Hizmetler Yasası'na ne kadar uyuyorlar?

    Avrupa Komisyonu, Apple ve Google'a, uygulama mağazalarının AB'nin içerik denetimi kural kitabı olan Dijital Hizmetler Yasası'na (DSA) nasıl uyduklarını açıklamalarını istedi.
    avrupa komisyonu apple ve google rapor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, teknoloji devleri Apple ve Google'dan uygulama satın almaya yönelik çevrimiçi platformlarıyla ilgili risk yönetimini, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olarak bilinen yeni düzenleme kapsamında netleştirmelerini istediğini söyledi.

    15 Ocak'a kadar süre!

    AB yöneticisi yaptığı açıklamada, "Komisyon, bu hizmetlerin sağlayıcılarından App Store ve Google Play ile ilgili sistemik riskleri nasıl belirledikleri konusunda daha fazla bilgi sağlamalarını talep ediyor." dedi. Apple ve Google’a yanıt vermeleri için 15 Ocak 2024’e kadar süre verildi.

    Apple ve Google, Dijital Hizmetler Yasası’nın bu yıl yürürlüğe girmesinden bu yana, yasadışı içerik ve çevrimiçi güvenlik riskleriyle mücadeleye yönelik yeni yükümlülüklerin kapsamlı bir şekilde ele alınması da dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş bir yasal incelemeyle karşı karşıya olan dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden oluşan bir grubun parçası. Komisyon, AB'nin soru listesinin aynı zamanda tavsiye sistemleri ve çevrimiçi reklamlarla bağlantılı şeffaflıkla ilgili konularla da ilgili olduğunu belirterek, sonraki potansiyel adımların resmî işlemlerin başlatılmasını da içerdiğini belirtti.

    İhlal tespit edilmesi durumunda para cezası!

    Apple ve Google, DSA’yı ihlal ettiklerininin ortaya çıkması durumunda yıllık küresel gelirlerinin %6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sekstilyon dan sonra ne gelir depodan benzin çekme h7 ampul en iyisi 175 70 r14 lastik hava basıncı kaç olmalı üst kattan su sızıntısı zabıta

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    vivo-Y16
    vivo-Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız