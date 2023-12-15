AB komisyonu, Google ve Apple'dan rapor talep etti: Dijital Hizmetler Yasası'na ne kadar uyuyorlar?

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, teknoloji devleri Apple ve Google'dan uygulama satın almaya yönelik çevrimiçi platformlarıyla ilgili risk yönetimini, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) olarak bilinen yeni düzenleme kapsamında netleştirmelerini istediğini söyledi.

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15 Ocak'a kadar süre!

AB yöneticisi yaptığı açıklamada, "Komisyon, bu hizmetlerin sağlayıcılarından App Store ve Google Play ile ilgili sistemik riskleri nasıl belirledikleri konusunda daha fazla bilgi sağlamalarını talep ediyor." dedi. Apple ve Google’a yanıt vermeleri için 15 Ocak 2024’e kadar süre verildi.

Apple ve Google, Dijital Hizmetler Yasası’nın bu yıl yürürlüğe girmesinden bu yana, yasadışı içerik ve çevrimiçi güvenlik riskleriyle mücadeleye yönelik yeni yükümlülüklerin kapsamlı bir şekilde ele alınması da dahil olmak üzere, benzeri görülmemiş bir yasal incelemeyle karşı karşıya olan dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden oluşan bir grubun parçası. Komisyon, AB'nin soru listesinin aynı zamanda tavsiye sistemleri ve çevrimiçi reklamlarla bağlantılı şeffaflıkla ilgili konularla da ilgili olduğunu belirterek, sonraki potansiyel adımların resmî işlemlerin başlatılmasını da içerdiğini belirtti.

İhlal tespit edilmesi durumunda para cezası!

Apple ve Google, DSA’yı ihlal ettiklerininin ortaya çıkması durumunda yıllık küresel gelirlerinin %6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

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AB komisyonu, DSA kapsamında Google ve Apple'dan rapor talep etti