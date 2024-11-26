Google Play Store, düşük kaliteli uygulamalarda uyarı gösterecek

Uygulamaların sayfasında artık kaldırılma sıklığı, kullanıcı verileri ve aktif kullanıcı sayısı bilgileri gösterilecek. Böylece kullanıcı, uygulamanın indirilmeye değer olup olmadığını görebilecek.
Play Store’da bir uygulamanın sayfasını açtığınızda artık bu uyarıları göreceksiniz:
- Bu uygulama, Play’deki benzer uygulamalara kıyasla sıklıkla kaldırılıyor
- Play, bu uygulama hakkında sınırlı kullanıcı verisine sahip
- Bu uygulamanın Play’deki diğer uygulamalara kıyasla birkaç aktif kullanıcısı var.
Bu uyarılar bir uygulamanın düşük kaliteli olduğunun kesin göstergeleri değil ancak kullanıcıyı daha iyi seçime yönlendirmeye yardımcı olabilir. Örneğin; sık kaldırılan bir uygulama kullanıcıların beklentilerini karşılamadığını gösterirken, sınırlı kullanıcı verisine sahip bir uygulama güvenilirlik hakkında soru işaretleri yaratabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.