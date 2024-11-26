2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google Play Store’da indirip çok kısa süre sonra sildiğiniz uygulamalar olmuştur. Bu, genellikle geliştiricinin açıklamasıyla uygulamanın içeriği uyuşmadığında olur. Google, buna çözüm getirecek bir özelliği test ediyor.

Google Play en iyiler listesi açıklandı 1 hf. önce eklendi

Uygulamaların sayfasında artık kaldırılma sıklığı, kullanıcı verileri ve aktif kullanıcı sayısı bilgileri gösterilecek. Böylece kullanıcı, uygulamanın indirilmeye değer olup olmadığını görebilecek.

Play Store’da bir uygulamanın sayfasını açtığınızda artık bu uyarıları göreceksiniz:

Bu uygulama, Play’deki benzer uygulamalara kıyasla sıklıkla kaldırılıyor

Play, bu uygulama hakkında sınırlı kullanıcı verisine sahip

Bu uygulamanın Play’deki diğer uygulamalara kıyasla birkaç aktif kullanıcısı var.

Bu uyarılar bir uygulamanın düşük kaliteli olduğunun kesin göstergeleri değil ancak kullanıcıyı daha iyi seçime yönlendirmeye yardımcı olabilir. Örneğin; sık kaldırılan bir uygulama kullanıcıların beklentilerini karşılamadığını gösterirken, sınırlı kullanıcı verisine sahip bir uygulama güvenilirlik hakkında soru işaretleri yaratabilir.

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Google Play Store, düşük kaliteli uygulamalarda uyarı gösterecek