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    Google Play Store, düşük kaliteli uygulamalarda uyarı gösterecek

    Google, Play Store'da düşük kaliteli uygulamalarda çeşitli uyarılar gösterecek. Kullanıcılar, uygulamanın indirmeye değer olup olmadığını görebilecek.           
    google play store düşük kaliteli android uygulamaları uyarı Tam Boyutta Gör
    Google Play Store’da indirip çok kısa süre sonra sildiğiniz uygulamalar olmuştur. Bu, genellikle geliştiricinin açıklamasıyla uygulamanın içeriği uyuşmadığında olur. Google, buna çözüm getirecek bir özelliği test ediyor.

    Uygulamaların sayfasında artık kaldırılma sıklığı, kullanıcı verileri ve aktif kullanıcı sayısı bilgileri gösterilecek. Böylece kullanıcı, uygulamanın indirilmeye değer olup olmadığını görebilecek.

    Play Store’da bir uygulamanın sayfasını açtığınızda artık bu uyarıları göreceksiniz:

    • Bu uygulama, Play’deki benzer uygulamalara kıyasla sıklıkla kaldırılıyor
    • Play, bu uygulama hakkında sınırlı kullanıcı verisine sahip
    • Bu uygulamanın Play’deki diğer uygulamalara kıyasla birkaç aktif kullanıcısı var.

    Bu uyarılar bir uygulamanın düşük kaliteli olduğunun kesin göstergeleri değil ancak kullanıcıyı daha iyi seçime yönlendirmeye yardımcı olabilir. Örneğin; sık kaldırılan bir uygulama kullanıcıların beklentilerini karşılamadığını gösterirken, sınırlı kullanıcı verisine sahip bir uygulama güvenilirlik hakkında soru işaretleri yaratabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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