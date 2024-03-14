Tam Boyutta Gör Mobil uygulamaların kazançlarına bakıp uygulama geliştirme kararı aldıysanız, yeni bir araştırmayı kesinlikle dikkate almalısınız. Geniş çaplı analiz gerçekleştiren RevenueCat adlı şirket, en çok kazandıran uygulama kategorilerini paylaştı. Ayrıca abonelik modelli uygulamaların ne kadar kazandırdığına ilişkin bilgiler de paylaştı.

En çok kazandıran kategoriler: Sağlık ve fitness

Yeni rapora göre, abonelik modeliyle yüksek gelir elde etmek isteyen bir uygulama geliştiricinin hedefleyeceği kategori sağlık ve fitness. Sağlık ve fitness uygulamaları bir yıl sonra daha fazla gelir getiriyor ve diğer tüm kategorilerin toplamından en az iki kat daha iyi performans gösteriyor. Seyahat ve üretkenlik kategorileri en az para kazandıran kategoriler. Bu kategorideki popüler uygulamaların %5’i bile aylık 1000 dolardan daha az kazanç sağlıyor.

İnternetten (online) para kazanma yolları 10 ay önce eklendi

Abonelik gerektiren uygulamalar ne kadar kazanıyor?

Bir iPhone uygulaması geliştirerek geçiminizi sağlamayı düşünüyorsanız, bu çok zor. RevenueCat’in raporuna göre, App Store’daki bir uygulamanın bir yıl sonra elde ettiği gelir aylık ortalama 50 dolardan az. Aylık 1000 dolar kazanmaya başlamak önemli bir dönüm noktası. Ancak uygulamaların yalnızca %17.2’sinin aylık geliri 1000 dolara ulaşıyor. Uygulamaların yalnızca %3.5’inin aylık geliri 10 bin dolara ulaşıyor.

RevenueCat’in raporu, 18.000’den fazla geliştirici, 30.000’den fazla abonelik gerektiren uygulamanın analizine dayanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

En çok para kazandıran mobil uygulama kategorileri belli oldu