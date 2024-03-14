En çok para kazandıran mobil uygulama kategorileri belli oldu

- En çok kazandıran kategoriler: Sağlık ve fitness
- Abonelik gerektiren uygulamalar ne kadar kazanıyor?
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En çok kazandıran kategoriler: Sağlık ve fitness
Yeni rapora göre, abonelik modeliyle yüksek gelir elde etmek isteyen bir uygulama geliştiricinin hedefleyeceği kategori sağlık ve fitness. Sağlık ve fitness uygulamaları bir yıl sonra daha fazla gelir getiriyor ve diğer tüm kategorilerin toplamından en az iki kat daha iyi performans gösteriyor. Seyahat ve üretkenlik kategorileri en az para kazandıran kategoriler. Bu kategorideki popüler uygulamaların %5’i bile aylık 1000 dolardan daha az kazanç sağlıyor.
Abonelik gerektiren uygulamalar ne kadar kazanıyor?
Bir iPhone uygulaması geliştirerek geçiminizi sağlamayı düşünüyorsanız, bu çok zor. RevenueCat’in raporuna göre, App Store’daki bir uygulamanın bir yıl sonra elde ettiği gelir aylık ortalama 50 dolardan az. Aylık 1000 dolar kazanmaya başlamak önemli bir dönüm noktası. Ancak uygulamaların yalnızca %17.2’sinin aylık geliri 1000 dolara ulaşıyor. Uygulamaların yalnızca %3.5’inin aylık geliri 10 bin dolara ulaşıyor.
RevenueCat’in raporu, 18.000’den fazla geliştirici, 30.000’den fazla abonelik gerektiren uygulamanın analizine dayanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.