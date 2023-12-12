Apple, 2024'de 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilir

2024 yılında 230 milyon iPhone satışı tahmin ediliyor
Raporlara göre iPhone satışlarında yavaşlama beklentisi bulunmuyor. Wedbush analistleri, Apple'ın 2024 yılında 220-230 milyon telefon satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyor. Yatırımcılar da tatil sezonunda iPhone 15 satışlarının güçlü olacağı beklentisinde.
Ancak Apple, Çin'de Huawei'nin yeniden yükselişiyle kendisini zorlu bir rekabetin içerisinde bulabilir. Wedbush yine de bölgede 100 milyon telefon sevkiyatına ulaşabilecek bir pazar olduğunu belirtiyor. Apple'ın piyasa değerini arttıracak bir diğer gelişme, şirketin hizmetler bölümünün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesi olarak gösteriliyor. Tek başına hizmetler bölümünün 1.5 ile 1.6 trilyon dolar değere sahip olduğu ifade ediliyor. Apple'ın finansal sonuçlarına bakıldığında önceki çeyreğe göre artan tek bölümün hizmetler kategorisi olduğu görülüyor.
Tabi şirketin değerine ilişkin tahminler mevcut gidişata bakılarak yapıldığı için şirketin aynı momentumu sürdürememe ihtimali olduğunu da hatırlatmak da fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.