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    Anlık Bildirim

    Apple, 2024'de 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilir

    Apple'ın piyasa değeri yakın zamanda 3 trilyon doları geçti. Şirket her ne kadar 2023 yılında geçtiğimiz seneye göre daha düşük gelir elde etse de analistler firmanın geleceği hakkında iyimser.
    Apple, 2024'de 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın piyasa değeri yakın zamanda 3 trilyon doları geçti. Şirket her ne kadar 2023 yılında geçtiğimiz seneye göre daha düşük gelir elde etse de analistler firmanın geleceği hakkında iyimser. Yılın son çeyreğinde iyi rakamlar bekleyen firma, gelecek sene Apple Vision Pro ile karma gerçekli pazarına girecek olması ve diğer bazı sebeplerle 4 trilyon dolar piyasa değerine ulaşabilir.

    2024 yılında 230 milyon iPhone satışı tahmin ediliyor

    Raporlara göre iPhone satışlarında yavaşlama beklentisi bulunmuyor. Wedbush analistleri, Apple'ın 2024 yılında 220-230 milyon telefon satış rakamına ulaşacağını tahmin ediyor. Yatırımcılar da tatil sezonunda iPhone 15 satışlarının güçlü olacağı beklentisinde.

    Ancak Apple, Çin'de Huawei'nin yeniden yükselişiyle kendisini zorlu bir rekabetin içerisinde bulabilir. Wedbush yine de bölgede 100 milyon telefon sevkiyatına ulaşabilecek bir pazar olduğunu belirtiyor. Apple'ın piyasa değerini arttıracak bir diğer gelişme, şirketin hizmetler bölümünün istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmesi olarak gösteriliyor. Tek başına hizmetler bölümünün 1.5 ile 1.6 trilyon dolar değere sahip olduğu ifade ediliyor. Apple'ın finansal sonuçlarına bakıldığında önceki çeyreğe göre artan tek bölümün hizmetler kategorisi olduğu görülüyor.

    Tabi şirketin değerine ilişkin tahminler mevcut gidişata bakılarak yapıldığı için şirketin aynı momentumu sürdürememe ihtimali olduğunu da hatırlatmak da fayda var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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