Almanya ve AB'nin içten yanmalı motor gerilimi: Elektrikli otomobillere e-yakıt alternatifi

Tam Boyutta Gör Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde içten yanmalı motorlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Scholz, Almanya ve Avrupa Komisyonu'nun içten yanmalı motora sahip otomobillerin yasaklanması konusundaki anlaşmazlığı kaldırmak için "doğru yolda" olduklarını söyledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "önümüzdeki günlerde" bir çözüm olasılığını dile getirdi.

Ne olmuştu?

Tam Boyutta Gör Avrupa Parlamentosu, iklim değişikliğiyle mücadele ve Paris Anlaşması’nın hedefleri doğrultusunda kıta genelinde içten yanmalı motora sahip araçların 2035’ten sonra yasaklanması doğrultusunda karar almıştı. Almanya ise bu yasağa son anda itiraz ederek e-yakıtla çalışan araçların bu yasaktan muaf tutulmasını talep etmişti. Anlaşılacağı üzere Almanya, güçlü otomotiv firmalarını korumak istiyor.

Başta Fransa olmak üzere bu itiraz bazı AB ortaklarını kızdırırken İtalya dahil diğerlerinden de destek almıştı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Arabalardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını aşamalı olarak ortadan kaldırmak için net bir yol seçtik, şimdi feragat etme zamanı değil" açıklamasında bulundu.

E-yakıtlar ile içten yanmalı araçlar hayatımızda kalmaya devam edecek

Tam Boyutta Gör Çıkmazı aşmak amacıyla komisyon, e-yakıtla çalışan araçların nasıl karbon nötr olarak kabul edilebileceğine dair bir yol haritası önerdi. E-yakıtla çalışan yeni içten yanmalı motorlu araçların 2035'ten sonra tescil edilebilmesi için gerekli zaman çizelgelerini ve düzenleyici çözümlerin ana hatlarını içeren bir bildiride ilerleyen dönemlerde yayınlanacak.

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Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing konu hakkında somut ve ayrıntılı bir şekilde konuşulduğunu söylerken sürecin titizlikle ele alındığını, durumun "çok karmaşık bir yasal süreç" olduğunu söyledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetinin yeşil dönüşüme bağlı olduğunu ancak iklim hedeflerine ulaşmak için hangi teknolojilerin kullanılacağına AB'nin karar vermemesi gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Almanya, 2035’te uygulanması beklenen içten yanmalı motor yasağını itirazıyla engelledi. Bu tutumu onaylayanlar olduğu kadar onaylamayan üyeler bulunuyor. Almanya’nın karşısında olanlar iklim değişikliğinden ciddi endişe duyarken yanında duran ülkeler ise geçişin “zararsız” olmasını istiyor. Dolayısıyla her iki tarafın da isteklerinin yerine getirilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Görünüşe göre e-yakıtlar/sentetik yakıtlar ile içten yanmalı motorlar hayatımızda kalmaya devam edecek. Bilindiği üzere Formula 1'de zaten sentetik yakıtlar kullanılıyor ve F1 motorları oldukça verimli ve temiz.

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Almanya ve AB arasındaki içten yanmalı motor gerilimi çözülüyor