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    Almanya ve AB'nin içten yanmalı motor gerilimi: Elektrikli otomobillere e-yakıt alternatifi

    AB Komisyonu, içten yanmalı motorları 2035’e kadar yasaklamak isterken bu hedefe karşı en büyük karşı ses Almanya’dan gelmişti. Şimdi ise tarafların çözüm için doğru yolda olduğu söyleniyor.
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    Almanya ve AB arasındaki içten yanmalı motor gerilimi çözülüyor Tam Boyutta Gör
    Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde içten yanmalı motorlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Scholz, Almanya ve Avrupa Komisyonu'nun içten yanmalı motora sahip otomobillerin yasaklanması konusundaki anlaşmazlığı kaldırmak için "doğru yolda" olduklarını söyledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "önümüzdeki günlerde" bir çözüm olasılığını dile getirdi.

    Ne olmuştu?

    Almanya ve AB arasındaki içten yanmalı motor gerilimi çözülüyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Parlamentosu, iklim değişikliğiyle mücadele ve Paris Anlaşması’nın hedefleri doğrultusunda kıta genelinde içten yanmalı motora sahip araçların 2035’ten sonra yasaklanması doğrultusunda karar almıştı. Almanya ise bu yasağa son anda itiraz ederek e-yakıtla çalışan araçların bu yasaktan muaf tutulmasını talep etmişti. Anlaşılacağı üzere Almanya, güçlü otomotiv firmalarını korumak istiyor.

    Başta Fransa olmak üzere bu itiraz bazı AB ortaklarını kızdırırken İtalya dahil diğerlerinden de destek almıştı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Arabalardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını aşamalı olarak ortadan kaldırmak için net bir yol seçtik, şimdi feragat etme zamanı değil" açıklamasında bulundu.

    E-yakıtlar ile içten yanmalı araçlar hayatımızda kalmaya devam edecek

    Almanya ve AB arasındaki içten yanmalı motor gerilimi çözülüyor Tam Boyutta Gör
    Çıkmazı aşmak amacıyla komisyon, e-yakıtla çalışan araçların nasıl karbon nötr olarak kabul edilebileceğine dair bir yol haritası önerdi. E-yakıtla çalışan yeni içten yanmalı motorlu araçların 2035'ten sonra tescil edilebilmesi için gerekli zaman çizelgelerini ve düzenleyici çözümlerin ana hatlarını içeren bir bildiride ilerleyen dönemlerde yayınlanacak.

    Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing konu hakkında somut ve ayrıntılı bir şekilde konuşulduğunu söylerken sürecin titizlikle ele alındığını, durumun "çok karmaşık bir yasal süreç" olduğunu söyledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetinin yeşil dönüşüme bağlı olduğunu ancak iklim hedeflerine ulaşmak için hangi teknolojilerin kullanılacağına AB'nin karar vermemesi gerektiğini söyledi.

    Sonuç olarak Almanya, 2035’te uygulanması beklenen içten yanmalı motor yasağını itirazıyla engelledi. Bu tutumu onaylayanlar olduğu kadar onaylamayan üyeler bulunuyor. Almanya’nın karşısında olanlar iklim değişikliğinden ciddi endişe duyarken yanında duran ülkeler ise geçişin “zararsız” olmasını istiyor. Dolayısıyla her iki tarafın da isteklerinin yerine getirilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Görünüşe göre e-yakıtlar/sentetik yakıtlar ile içten yanmalı motorlar hayatımızda kalmaya devam edecek. Bilindiği üzere Formula 1'de zaten sentetik yakıtlar kullanılıyor ve F1 motorları oldukça verimli ve temiz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 15 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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