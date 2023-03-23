Almanya ve AB'nin içten yanmalı motor gerilimi: Elektrikli otomobillere e-yakıt alternatifi

Ne olmuştu?
Başta Fransa olmak üzere bu itiraz bazı AB ortaklarını kızdırırken İtalya dahil diğerlerinden de destek almıştı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Arabalardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını aşamalı olarak ortadan kaldırmak için net bir yol seçtik, şimdi feragat etme zamanı değil" açıklamasında bulundu.
E-yakıtlar ile içten yanmalı araçlar hayatımızda kalmaya devam edecek
Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing konu hakkında somut ve ayrıntılı bir şekilde konuşulduğunu söylerken sürecin titizlikle ele alındığını, durumun "çok karmaşık bir yasal süreç" olduğunu söyledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetinin yeşil dönüşüme bağlı olduğunu ancak iklim hedeflerine ulaşmak için hangi teknolojilerin kullanılacağına AB'nin karar vermemesi gerektiğini söyledi.
Sonuç olarak Almanya, 2035’te uygulanması beklenen içten yanmalı motor yasağını itirazıyla engelledi. Bu tutumu onaylayanlar olduğu kadar onaylamayan üyeler bulunuyor. Almanya’nın karşısında olanlar iklim değişikliğinden ciddi endişe duyarken yanında duran ülkeler ise geçişin “zararsız” olmasını istiyor. Dolayısıyla her iki tarafın da isteklerinin yerine getirilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Görünüşe göre e-yakıtlar/sentetik yakıtlar ile içten yanmalı motorlar hayatımızda kalmaya devam edecek. Bilindiği üzere Formula 1'de zaten sentetik yakıtlar kullanılıyor ve F1 motorları oldukça verimli ve temiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)