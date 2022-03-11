Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa Birliği, enerji yönünden Rusya'yla bağını azaltmak istiyor

    AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber en büyük enerji tedarikçisi olan Rusya'yla olan bağlarını azaltmaya çalışacaklarını duyurdu ve planlanan hedefleri açıkladı.
    Oy Ver

    AB, Rusya'yla enerji bağını azaltmak istiyor.
    Tam Boyutta Gör

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa Birliği, enerji yönünden bağlı olduğu Rusya'yla bu ilişkileri sınırlandırmak ve bu süreçte yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak istiyor. AB şu an için yedekte tutulan doğalgazın Rusya'dan gelen arzın tamamen kesilmesinde bile yoğun ısınma dönemi olan kışı geçirmeye yeteceğini söylüyor.

    Nihai hedef yenilenebilir enerjiye geçmek

    Birliğin yürütme organı olarak görev yapan Avrupa Komisyonu, paylaştığı bir soru-cevap blog gönderisiyle mevcut yaşanan durumlar, alınabilecek önlemler ve gelecek planlamalarına dair bilgiler paylaştı. Avrupa Birliği 2021 verilerine göre için gaz ithalatının yaklaşık %45'ini, petrol ithalatının %25'ini ve kömür ithalatının %45'ini Rusya'dan sağladı.

    Mevcut duruma dair yapılan açıklamada: "Avrupa'nın ana tedarikçisi Rusya'dan gelen tedariklerle ilgili belirsizlikler, piyasa istikrarsızlığını artırarak değişkenliği ve fiyatları daha da artırıyor. Orta vadeli görünüm, enerji fiyatlarının bir süre daha yakın dönemdeki ortalamanın üzerinde kalacağına işaret ediyor." ifadeleri yer aldı.

    Avrupa Komisyonu, öncelikle Rusya harici ülkelerden ithalatları artırma yoluna gidilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca verimlilik ayarlamalarıyla konut ve iş yerleri gibi yerlerde enerji tüketimini azaltmaya yönelik önlemler geliştirilecek. Tüm bunlarla birlikte gelecek kış döneminde yaşanabilecek fiyat yükselişlerinden tüketicileri mümkün olduğunca uzak tutmak için rezervlerinin Ekim 2022'ye kadar %90'ın üzerine çıkarılması gerektiği vurgulandı.

    Daha uzun vadeli gerçekleştirilecek eylem olarak ise rüzgar ve güneş enerjisine yapılacak olan yatırımların artırılması olarak gösteriliyor. Aynı zamanda yeşil hidrojen üretimi ve ithalatı da artırılmak isteniyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/energy/repowereu-europe-russian-gas/ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_1512
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 1 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell G15 5510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız