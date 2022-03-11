Avrupa Birliği, enerji yönünden Rusya'yla bağını azaltmak istiyor

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa Birliği, enerji yönünden bağlı olduğu Rusya'yla bu ilişkileri sınırlandırmak ve bu süreçte yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak istiyor. AB şu an için yedekte tutulan doğalgazın Rusya'dan gelen arzın tamamen kesilmesinde bile yoğun ısınma dönemi olan kışı geçirmeye yeteceğini söylüyor.

Nihai hedef yenilenebilir enerjiye geçmek

Birliğin yürütme organı olarak görev yapan Avrupa Komisyonu, paylaştığı bir soru-cevap blog gönderisiyle mevcut yaşanan durumlar, alınabilecek önlemler ve gelecek planlamalarına dair bilgiler paylaştı. Avrupa Birliği 2021 verilerine göre için gaz ithalatının yaklaşık %45'ini, petrol ithalatının %25'ini ve kömür ithalatının %45'ini Rusya'dan sağladı.

Mevcut duruma dair yapılan açıklamada: "Avrupa'nın ana tedarikçisi Rusya'dan gelen tedariklerle ilgili belirsizlikler, piyasa istikrarsızlığını artırarak değişkenliği ve fiyatları daha da artırıyor. Orta vadeli görünüm, enerji fiyatlarının bir süre daha yakın dönemdeki ortalamanın üzerinde kalacağına işaret ediyor." ifadeleri yer aldı.

Avrupa Komisyonu, öncelikle Rusya harici ülkelerden ithalatları artırma yoluna gidilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca verimlilik ayarlamalarıyla konut ve iş yerleri gibi yerlerde enerji tüketimini azaltmaya yönelik önlemler geliştirilecek. Tüm bunlarla birlikte gelecek kış döneminde yaşanabilecek fiyat yükselişlerinden tüketicileri mümkün olduğunca uzak tutmak için rezervlerinin Ekim 2022'ye kadar %90'ın üzerine çıkarılması gerektiği vurgulandı.

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Daha uzun vadeli gerçekleştirilecek eylem olarak ise rüzgar ve güneş enerjisine yapılacak olan yatırımların artırılması olarak gösteriliyor. Aynı zamanda yeşil hidrojen üretimi ve ithalatı da artırılmak isteniyor.

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