Çin, çöl bölgelerinde 450GW rüzgar ve güneş enerjisi üretmeyi hedefliyor

Tam Boyutta Gör

Çin, dünyanın en büyük çölleri arasında yer alan Gobi Çölü de dahil olmak üzere diğer çöl bölgelerinde 450 gigawatt (GW) güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitesine ulaşmaya planladığını duyurdu. Yeni girişimin, ülkenin 1,2 terawatt'ın üzerinde rüzgar ve güneş enerjisi elde etme planlarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Çin'den yenilenebilir enerjiye yatırım

Yenilenebilir enerjiye yatırımda ilk sırada yer alan Çin, yeni projeleriyle üretim kapasitesini artırmaya odaklanıyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) direktörü He Lifeng yeni girişimlerini “Çin, Gobi ve diğer çöl bölgelerinde 450 GW ile tarihteki en büyük güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitesini inşa edecek.” ifadeleriyle duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesini 2030 yılına kadar en az 1,2 TW'ın üzerine çıkarmayı taahhüt etti. Belirtilen çöl bölgelerinde şu anda kapasitenin yaklaşık 100 GW'ının yapım aşamasında olduğu söyleniyor.

Airbus, hidrojen yakıtlı motor testleri için A380 sağlayacak 1 hf. önce eklendi

NDRC ayrıca her ne kadar yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor olsalar da yoğun talepleri karşılamak için kömür ve ondan üretilen elektrik gibi geleneksel enerji kaynaklarını kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Çin, çöl bölgelerinde 450GW rüzgar ve güneş enerjisi planlıyor