AB ve Çin, Çinli elektrikli araçlara asgari fiyatlandırma getirmeyi tartışıyor

Çin'den Avrupa'ya ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerinin hikayesi, AB Komisyonu'nun Çinli üreticilerin hükümet tarafından sübvanse edildiği ve bunun haksız rekabete yol açtığı konusunda geçtiğimiz sene soruşturma başlatmasına dayanıyor. Soruşturma neticesinde, soruşturmaya işbirliği yapan üreticilere daha az olmak üzere çeşitli oranlarda gümrük vergileri uygulandı.
Gümrük vergileri kalkabilir
Automotive News Europe'un bildirdiğine göre, AB Komisyonu, söz konusu otomobil üreticileri ilgili modellerini yurtdışı pazarlarında asgari bir fiyatın üzerinde fiyatlandırmayı kabul ederse, Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini kaldırabilir.
AB daha önce, Çin'deki yerel sübvansiyonları telafi etmek için asgari fiyatlandırma belirleme tekliflerini reddetmişti, ancak önerilen fiyatlandırma planları konusundaki duruşunu değiştirmiş gibi görünüyor.
Her iki taraf bir anlaşmaya varabilirse, bu her ikisi için de kazançlı olabilir. AB, Çin'de ağır devlet desteği altında üretilen ve Almanya, İsveç ve Hollanda gibi pazarlara ithal edilen çok uygun fiyatlı araçlar konusunda daha az endişe edebilir. Öte yandan, Çinli otomobil üreticileri tarifeler konusunda daha az endişelenir ve asgari fiyatlandırmaya uyarak yurt dışı pazarlarda yine de kâr elde edebilir.
Bu hikayenin sonu, gümrük vergilerinin kesinleşmesi beklenen 30 Ekim'e kadar belli olacak.Kaynakça https://europe.autonews.com/automakers/eu-china-discuss-flexible-pricing-avoid-ev-tariffs https://electrek.co/2024/09/27/eu-china-discussin-minimum-ev-pricing-deal-before-imposed-tariffs-take-effect/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu