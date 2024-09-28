AB ve Çin, Çinli elektrikli araçlara asgari fiyatlandırma getirmeyi tartışıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliğinin Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri tartışması sürüyor. Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan vergiler, yürürlüğe girmeden iptal edilebilir. Çin ve AB temsilcilerinin, Çinli elektrikli araçlara yönelik asgari fiyatlandırma anlaşması hakkında görüşmelerde bulundukları bildirildi.

Çin'den Avrupa'ya ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerinin hikayesi, AB Komisyonu'nun Çinli üreticilerin hükümet tarafından sübvanse edildiği ve bunun haksız rekabete yol açtığı konusunda geçtiğimiz sene soruşturma başlatmasına dayanıyor. Soruşturma neticesinde, soruşturmaya işbirliği yapan üreticilere daha az olmak üzere çeşitli oranlarda gümrük vergileri uygulandı.

Gümrük vergileri kalkabilir

Automotive News Europe'un bildirdiğine göre, AB Komisyonu, söz konusu otomobil üreticileri ilgili modellerini yurtdışı pazarlarında asgari bir fiyatın üzerinde fiyatlandırmayı kabul ederse, Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini kaldırabilir.

Tesla, Türkiye’de “sekizinci” Supercharger şarj istasyonunu açtı 1 gün önce eklendi

AB daha önce, Çin'deki yerel sübvansiyonları telafi etmek için asgari fiyatlandırma belirleme tekliflerini reddetmişti, ancak önerilen fiyatlandırma planları konusundaki duruşunu değiştirmiş gibi görünüyor.

Her iki taraf bir anlaşmaya varabilirse, bu her ikisi için de kazançlı olabilir. AB, Çin'de ağır devlet desteği altında üretilen ve Almanya, İsveç ve Hollanda gibi pazarlara ithal edilen çok uygun fiyatlı araçlar konusunda daha az endişe edebilir. Öte yandan, Çinli otomobil üreticileri tarifeler konusunda daha az endişelenir ve asgari fiyatlandırmaya uyarak yurt dışı pazarlarda yine de kâr elde edebilir.

Bu hikayenin sonu, gümrük vergilerinin kesinleşmesi beklenen 30 Ekim'e kadar belli olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

AB ve Çin, Çinli elektrikli araçlara asgari fiyat getirebilir