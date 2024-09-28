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    Anlık Bildirim

    AB ve Çin, Çinli elektrikli araçlara asgari fiyatlandırma getirmeyi tartışıyor

    Çinli elektrikli araçlara önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan vergiler iptal edilebilir. Çin ve AB temsilcileri, Çinli elektrikli araçlara yönelik asgari fiyatlandırma üzerinde görüşüyor.
    AB ve Çin, Çinli elektrikli araçlara asgari fiyat getirebilir Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliğinin Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergileri tartışması sürüyor. Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan vergiler, yürürlüğe girmeden iptal edilebilir. Çin ve AB temsilcilerinin, Çinli elektrikli araçlara yönelik asgari fiyatlandırma anlaşması hakkında görüşmelerde bulundukları bildirildi.

    Çin'den Avrupa'ya ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerinin hikayesi, AB Komisyonu'nun Çinli üreticilerin hükümet tarafından sübvanse edildiği ve bunun haksız rekabete yol açtığı konusunda geçtiğimiz sene soruşturma başlatmasına dayanıyor. Soruşturma neticesinde, soruşturmaya işbirliği yapan üreticilere daha az olmak üzere çeşitli oranlarda gümrük vergileri uygulandı.

    Gümrük vergileri kalkabilir

    Automotive News Europe'un bildirdiğine göre, AB Komisyonu, söz konusu otomobil üreticileri ilgili modellerini yurtdışı pazarlarında asgari bir fiyatın üzerinde fiyatlandırmayı kabul ederse, Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini kaldırabilir.

    AB daha önce, Çin'deki yerel sübvansiyonları telafi etmek için asgari fiyatlandırma belirleme tekliflerini reddetmişti, ancak önerilen fiyatlandırma planları konusundaki duruşunu değiştirmiş gibi görünüyor.

    Her iki taraf bir anlaşmaya varabilirse, bu her ikisi için de kazançlı olabilir. AB, Çin'de ağır devlet desteği altında üretilen ve Almanya, İsveç ve Hollanda gibi pazarlara ithal edilen çok uygun fiyatlı araçlar konusunda daha az endişe edebilir. Öte yandan, Çinli otomobil üreticileri tarifeler konusunda daha az endişelenir ve asgari fiyatlandırmaya uyarak yurt dışı pazarlarda yine de kâr elde edebilir.

    Bu hikayenin sonu, gümrük vergilerinin kesinleşmesi beklenen 30 Ekim'e kadar belli olacak.

    Kaynakça https://europe.autonews.com/automakers/eu-china-discuss-flexible-pricing-avoid-ev-tariffs https://electrek.co/2024/09/27/eu-china-discussin-minimum-ev-pricing-deal-before-imposed-tariffs-take-effect/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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