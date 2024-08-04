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    Anlık Bildirim

    Gümrük vergilerinden önce, Çinli elektrikli araçlar Avrupa'da rekor satış yaptı

    Avrupa Birliği, Çinli elektrikli otomobil üreticilerine yüksek gümrük vergileri koymuştu. Çinli üreticiler, vergiler yürürlüğe girmeden rekor satış yaparak, %11 pazar payına ulaşmayı başardı.
    Çinli elektrikli araçlar Avrupa'da rekor satış gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği, Çinli elektrikli otomobil üreticilerine yönelik yüksek gümrük vergileri koymuştu. %38'e varan vergiler sebebiyle satışlarının büyük ölçüde etkilenmesi beklenen Çinli üreticiler, vergiler yürürlüğe girmeden Haziran ayında rekor satış yaparak, Avrupa elektrikli araç pazarında %11 pazar payına ulaşmayı başardı.

    Haziran'da 23 bin adet Çinli elektrikli araç satıldı

    Bayilerin cazip kiralama planları ve indirimler sunmasıyla, 5 Temmuz'dan önce ek vergilere tabi olmadan gerçekleşen satışlar neticesinde, Çinli üreticiler Avrupa genelinde 23 binden fazla elektrikli otomobil satmayı başardı.

    Avrupa Komisyonu'nun vergi hesaplamaları, Çin hükümetinin elektrikli araç üreticilerine verdiği sübvansiyonların etkilerine yönelik bir soruşturmaya dayanıyordu. Bu doğrultuda, MG'nin sahibi olan SAIC'in, devletin mali yardımlarından en çok yararlananlardan biri olduğu bulundu ve komisyon, SAIC'e en yüksek vergileri uyguladı. İthal edilen tüm elektrikli araçlara eklenen ekstra %10'un yanı sıra %38,1 gibi büyük bir oranda vergi eklendi.

    Dolayısıyla SAIC, tarifler yürürlüğe girmeden 13 bin MG'yi kaydetti. Bloomberg'in haberine göre, Haziran ayında kaydedilen MG4'lerin %40'ı bayiler tarafından kendi kendine kaydedildi. Haziran ayında Avrupa genelinde yaklaşık 4 bin adetlik satış kaydeden BYD, %17'lik ek vergiye tabi tutulacak. 

    Önümüzdeki birkaç ay, Çinli otomobil üreticilerinin AB vergilerinden ne kadar ciddi şekilde etkileneceği ve şu ana kadar görülen büyümenin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini göstermesi açısından önemli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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