Gümrük vergilerinden önce, Çinli elektrikli araçlar Avrupa'da rekor satış yaptı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Avrupa Birliği, Çinli elektrikli otomobil üreticilerine yönelik yüksek gümrük vergileri koymuştu. %38'e varan vergiler sebebiyle satışlarının büyük ölçüde etkilenmesi beklenen Çinli üreticiler, vergiler yürürlüğe girmeden Haziran ayında rekor satış yaparak, Avrupa elektrikli araç pazarında %11 pazar payına ulaşmayı başardı.

Haziran'da 23 bin adet Çinli elektrikli araç satıldı

Bayilerin cazip kiralama planları ve indirimler sunmasıyla, 5 Temmuz'dan önce ek vergilere tabi olmadan gerçekleşen satışlar neticesinde, Çinli üreticiler Avrupa genelinde 23 binden fazla elektrikli otomobil satmayı başardı.

Temmuz ayında en çok satılan otomobiller 2 gün önce eklendi

Avrupa Komisyonu'nun vergi hesaplamaları, Çin hükümetinin elektrikli araç üreticilerine verdiği sübvansiyonların etkilerine yönelik bir soruşturmaya dayanıyordu. Bu doğrultuda, MG'nin sahibi olan SAIC'in, devletin mali yardımlarından en çok yararlananlardan biri olduğu bulundu ve komisyon, SAIC'e en yüksek vergileri uyguladı. İthal edilen tüm elektrikli araçlara eklenen ekstra %10'un yanı sıra %38,1 gibi büyük bir oranda vergi eklendi.

Dolayısıyla SAIC, tarifler yürürlüğe girmeden 13 bin MG'yi kaydetti. Bloomberg'in haberine göre, Haziran ayında kaydedilen MG4'lerin %40'ı bayiler tarafından kendi kendine kaydedildi. Haziran ayında Avrupa genelinde yaklaşık 4 bin adetlik satış kaydeden BYD, %17'lik ek vergiye tabi tutulacak.

Önümüzdeki birkaç ay, Çinli otomobil üreticilerinin AB vergilerinden ne kadar ciddi şekilde etkileneceği ve şu ana kadar görülen büyümenin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini göstermesi açısından önemli olacak.

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Çinli elektrikli araçlar Avrupa'da rekor satış gerçekleştirdi