Gümrük vergilerinden önce, Çinli elektrikli araçlar Avrupa'da rekor satış yaptı

Haziran'da 23 bin adet Çinli elektrikli araç satıldı
Bayilerin cazip kiralama planları ve indirimler sunmasıyla, 5 Temmuz'dan önce ek vergilere tabi olmadan gerçekleşen satışlar neticesinde, Çinli üreticiler Avrupa genelinde 23 binden fazla elektrikli otomobil satmayı başardı.
Avrupa Komisyonu'nun vergi hesaplamaları, Çin hükümetinin elektrikli araç üreticilerine verdiği sübvansiyonların etkilerine yönelik bir soruşturmaya dayanıyordu. Bu doğrultuda, MG'nin sahibi olan SAIC'in, devletin mali yardımlarından en çok yararlananlardan biri olduğu bulundu ve komisyon, SAIC'e en yüksek vergileri uyguladı. İthal edilen tüm elektrikli araçlara eklenen ekstra %10'un yanı sıra %38,1 gibi büyük bir oranda vergi eklendi.
Dolayısıyla SAIC, tarifler yürürlüğe girmeden 13 bin MG'yi kaydetti. Bloomberg'in haberine göre, Haziran ayında kaydedilen MG4'lerin %40'ı bayiler tarafından kendi kendine kaydedildi. Haziran ayında Avrupa genelinde yaklaşık 4 bin adetlik satış kaydeden BYD, %17'lik ek vergiye tabi tutulacak.
Önümüzdeki birkaç ay, Çinli otomobil üreticilerinin AB vergilerinden ne kadar ciddi şekilde etkileneceği ve şu ana kadar görülen büyümenin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini göstermesi açısından önemli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.