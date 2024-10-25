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    Anlık Bildirim

    AB ve Çin, ek gümrük vergilerine alternatifler bulmak için anlaştı

    Avrupa Birliği, Çin’den gelen elektrikli araçlara yüksek ek gümrük vergileri getirmişti. Bu kapsamda AB ve Çin, ek vergilere alternatifler sağlamak için daha fazla görüşmeyi kabul etti.
    AB ve Çin ek gümrük vergilerine alternatifler bulmak için anlaştı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği ve Çin'in, Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerine olası alternatifler konusunda yakın zamanda daha fazla teknik müzakere yürütmek üzere anlaştıklarını bildirdi. Komisyon ayrıca önemli eksikliklerin devam ettiğine dikkat çekti.

    AB ve Çin daha fazla görüşecek

    AB, Çin’de üretilen elektrikli araçlara yönelik süregelen anti-sübvansiyon soruşturmasının ardından gelecek hafta yüzde 35,3’e varan ek vergileri uygulamaya başlayacak. Ancak, bu süreçte Çin ile müzakerelerin devam edebileceği vurgulanıyor. Ek vergilere alternatif olarak Çinli üreticilerin minimum fiyat taahhütleri veya Avrupa'da yapılacak yatırımlar gibi seçenekler değerlendiriliyor.

    AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ve Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun gerçekleştirdiği video görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Taraflar kısa süre içerisinde daha ileri teknik müzakerelerin yapılması konusunda mutabık kaldılar” denildi. Şu ana kadar sekiz tur teknik müzakere gerçekleştiren iki taraf, halen önemli anlaşmazlık noktalarının bulunduğunu doğruladı.

    AB Komisyonu, görüşmelerin her iki taraf için de adil bir pazar yapısını sağlayacak ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarıyla uyumlu bir çözüm arayışında olduğunu belirtti. Dombrovskis ve Wang, Çin’den gelen ürünler ve Avrupa pazarındaki rekabet koşullarının eşitlenmesi gerektiği noktasında hemfikir olduklarını ifade ettiler. Çin, iki hafta önce AB'yi şirketlerle ayrı müzakereler yürütmemeye çağırmış ve bunun müzakerelerin “temellerini sarsacağı” uyarısında bulunmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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