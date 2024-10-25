AB ve Çin, ek gümrük vergilerine alternatifler bulmak için anlaştı

AB ve Çin daha fazla görüşecek
AB, Çin’de üretilen elektrikli araçlara yönelik süregelen anti-sübvansiyon soruşturmasının ardından gelecek hafta yüzde 35,3’e varan ek vergileri uygulamaya başlayacak. Ancak, bu süreçte Çin ile müzakerelerin devam edebileceği vurgulanıyor. Ek vergilere alternatif olarak Çinli üreticilerin minimum fiyat taahhütleri veya Avrupa'da yapılacak yatırımlar gibi seçenekler değerlendiriliyor.
AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ve Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun gerçekleştirdiği video görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Taraflar kısa süre içerisinde daha ileri teknik müzakerelerin yapılması konusunda mutabık kaldılar” denildi. Şu ana kadar sekiz tur teknik müzakere gerçekleştiren iki taraf, halen önemli anlaşmazlık noktalarının bulunduğunu doğruladı.
AB Komisyonu, görüşmelerin her iki taraf için de adil bir pazar yapısını sağlayacak ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarıyla uyumlu bir çözüm arayışında olduğunu belirtti. Dombrovskis ve Wang, Çin’den gelen ürünler ve Avrupa pazarındaki rekabet koşullarının eşitlenmesi gerektiği noktasında hemfikir olduklarını ifade ettiler. Çin, iki hafta önce AB'yi şirketlerle ayrı müzakereler yürütmemeye çağırmış ve bunun müzakerelerin “temellerini sarsacağı” uyarısında bulunmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu