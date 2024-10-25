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Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği ve Çin'in, Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerine olası alternatifler konusunda yakın zamanda daha fazla teknik müzakere yürütmek üzere anlaştıklarını bildirdi. Komisyon ayrıca önemli eksikliklerin devam ettiğine dikkat çekti.

AB ve Çin daha fazla görüşecek

AB, Çin’de üretilen elektrikli araçlara yönelik süregelen anti-sübvansiyon soruşturmasının ardından gelecek hafta yüzde 35,3’e varan ek vergileri uygulamaya başlayacak. Ancak, bu süreçte Çin ile müzakerelerin devam edebileceği vurgulanıyor. Ek vergilere alternatif olarak Çinli üreticilerin minimum fiyat taahhütleri veya Avrupa'da yapılacak yatırımlar gibi seçenekler değerlendiriliyor.

AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ve Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun gerçekleştirdiği video görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Taraflar kısa süre içerisinde daha ileri teknik müzakerelerin yapılması konusunda mutabık kaldılar” denildi. Şu ana kadar sekiz tur teknik müzakere gerçekleştiren iki taraf, halen önemli anlaşmazlık noktalarının bulunduğunu doğruladı.

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AB Komisyonu, görüşmelerin her iki taraf için de adil bir pazar yapısını sağlayacak ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) kurallarıyla uyumlu bir çözüm arayışında olduğunu belirtti. Dombrovskis ve Wang, Çin’den gelen ürünler ve Avrupa pazarındaki rekabet koşullarının eşitlenmesi gerektiği noktasında hemfikir olduklarını ifade ettiler. Çin, iki hafta önce AB'yi şirketlerle ayrı müzakereler yürütmemeye çağırmış ve bunun müzakerelerin “temellerini sarsacağı” uyarısında bulunmuştu.

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AB ve Çin ek gümrük vergilerine alternatifler bulmak için anlaştı