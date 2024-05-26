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    Çin, misilleme tehdidinde bulundu: Avrupalı ve ABD'li araçlara %25 vergi uygulayabilir

    ABD'nin, elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi getirmesinden sonra Çin, misilleme yapma tehditinde bulundu. Çin, aynı eylemi yapmaması konusunda Avrupa Birliğini uyardı. 
    Çin, Avrupalı ve ABD'li araçlara %25 vergi uygulayabilir Tam Boyutta Gör
    ABD'nin, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere çeşitli Çin mallarına %100 gümrük vergisi getirmesinden sonra Çin, misilleme yapma tehditinde bulundu. Çin, aynı eylemi yapmaması konusunda Avrupa Birliğini uyardı. 

    Çin, Avrupa Birliği ve ABD arasında son yıllarda ticari gerilimler artıyor. Elektrikli araç teknolojisinde lider olan Çin, başta Avrupa olmak üzere küresel pazarlarda genişlemeye başladı. NIO, XPeng, BYD ve ZEEKR gibi önemli otomobil üreticileri, AB ülkelerine çok sayıda elektrikli otomobil sunarak, ileri teknoloji ve lüks özellikleri son derece rekabetçi fiyatlarla sunuyor. Ülke, Avrupa'ya o kadar çok elektrikli araç ihraç etmeye başladı ki, otomobil üreticileri bunları teslim edecek gemi bulmakta zorlanıyor.

    AB, Çinli araçlara yönelik soruşturma başlatmıştı

    Elektrikli otomobil üretiminde geride kalan Avrupalı otomobil üreticileri bu durumdan rahatsız oldu ve sonunda Avrupa Komisyonu, Çinli üreticilerin devlet tarafından haksız yere sübvanse edildiği şüphesiyle soruşturma başlattı. Ayrıca Avrupa, Çin'de üretilen araçların ithalatına yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.

    Her ne kadar Çinli otomobil üreticileri araçlarını ABD pazarında satmaya başlamamış olsa da, ABD, Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamında üreticilerini korumak adına sert tedbirler aldı ve gümrük vergilerini vergileri arttırdı. 

    %25 gümrük vergisi uygulayabilir

    Automotive News Europe'a göre, AB'nin Çin Ticaret Odası, %25'lik gümrük vergisi tehditi konusunda Birliği bilgilendirdi. Eğer vergiler yürürlüğe girerse, Çin'e içten yanmalı motorlu araçlar ihraç eden ABD'li ve AB'li otomobil üreticilerinin işlerini önemli ölçüde etkileyebilir ve halihazırda gergin olan uluslararası gerilimleri daha da artırabilir.

    AB'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlarla ilgili adil olmayan sübvansiyonlar soruşturmasının sonuçlarının Haziran ayında Çin'e bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yakın zamanda işler daha da kızışabilir.

    Çin Ticaret Bakanlığı'nın gümrük tarifeleri sayfasına göre Avrupa'dan ithal edilen 2,5 litreden büyük motora sahip araçlara uygulanan gümrük vergisi %15. Bununla birlikte, 2023'ten itibaren bu segmentteki ithalat rakamları ve Dünya Ticaret Örgütü politikaları, Çin'in bu rakamı gelen her büyük motorlu araç için %25'e kadar artırmasına izin veriyor.

    Çin ciddi olduğunu göstermek için, şarap ve süt ürünleri de dahil olmak üzere Avrupa'dan gelen bazı ürünlere ek gümrük vergisi uygulayabileceğini de ima etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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