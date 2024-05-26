Çin, misilleme tehdidinde bulundu: Avrupalı ve ABD'li araçlara %25 vergi uygulayabilir

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Tam Boyutta Gör ABD'nin, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere çeşitli Çin mallarına %100 gümrük vergisi getirmesinden sonra Çin, misilleme yapma tehditinde bulundu. Çin, aynı eylemi yapmaması konusunda Avrupa Birliğini uyardı.

Çin, Avrupa Birliği ve ABD arasında son yıllarda ticari gerilimler artıyor. Elektrikli araç teknolojisinde lider olan Çin, başta Avrupa olmak üzere küresel pazarlarda genişlemeye başladı. NIO, XPeng, BYD ve ZEEKR gibi önemli otomobil üreticileri, AB ülkelerine çok sayıda elektrikli otomobil sunarak, ileri teknoloji ve lüks özellikleri son derece rekabetçi fiyatlarla sunuyor. Ülke, Avrupa'ya o kadar çok elektrikli araç ihraç etmeye başladı ki, otomobil üreticileri bunları teslim edecek gemi bulmakta zorlanıyor.

AB, Çinli araçlara yönelik soruşturma başlatmıştı

Elektrikli otomobil üretiminde geride kalan Avrupalı otomobil üreticileri bu durumdan rahatsız oldu ve sonunda Avrupa Komisyonu, Çinli üreticilerin devlet tarafından haksız yere sübvanse edildiği şüphesiyle soruşturma başlattı. Ayrıca Avrupa, Çin'de üretilen araçların ithalatına yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.

Her ne kadar Çinli otomobil üreticileri araçlarını ABD pazarında satmaya başlamamış olsa da, ABD, Enflasyonu Azaltma Yasası kapsamında üreticilerini korumak adına sert tedbirler aldı ve gümrük vergilerini vergileri arttırdı.

%25 gümrük vergisi uygulayabilir

Automotive News Europe'a göre, AB'nin Çin Ticaret Odası, %25'lik gümrük vergisi tehditi konusunda Birliği bilgilendirdi. Eğer vergiler yürürlüğe girerse, Çin'e içten yanmalı motorlu araçlar ihraç eden ABD'li ve AB'li otomobil üreticilerinin işlerini önemli ölçüde etkileyebilir ve halihazırda gergin olan uluslararası gerilimleri daha da artırabilir.

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AB'nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlarla ilgili adil olmayan sübvansiyonlar soruşturmasının sonuçlarının Haziran ayında Çin'e bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yakın zamanda işler daha da kızışabilir.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın gümrük tarifeleri sayfasına göre Avrupa'dan ithal edilen 2,5 litreden büyük motora sahip araçlara uygulanan gümrük vergisi %15. Bununla birlikte, 2023'ten itibaren bu segmentteki ithalat rakamları ve Dünya Ticaret Örgütü politikaları, Çin'in bu rakamı gelen her büyük motorlu araç için %25'e kadar artırmasına izin veriyor.

Çin ciddi olduğunu göstermek için, şarap ve süt ürünleri de dahil olmak üzere Avrupa'dan gelen bazı ürünlere ek gümrük vergisi uygulayabileceğini de ima etti.

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Çin, Avrupalı ve ABD'li araçlara %25 vergi uygulayabilir