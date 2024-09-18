Çin uyarıyor: Ek gümrük vergisi Almanya’ya zarar verecek

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin Çinli elektrikli otomobil üreticilerine getirdiği ek gümrük vergileri her iki taraftan da tepkiler almaya devam ediyor. Çin Ticaret Bakanı, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamasının ticaret ve yatırım işbirliğini “ciddi şekilde engelleyeceğini” ve hem Çin'e hem de Almanya'ya zarar vereceğini söyledi.

Çin, ek gümrük vergilerinden kurtulmak istiyor

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Wang Wentao, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile yaptığı görüşmede, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir çözüme bir an önce ulaşmayı ve Çin-AB ekonomik ve ticari sürtüşmelerinin tırmanmasını önlemeyi umduğunu söyledi.

AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli araçlara halihazırda uygulanan yüzde 10'luk ithalat vergisine ek olarak yüzde 35,3'e kadar çıkabilecek nihai ek gümrük vergilerini yürürlüğe koymayı planlıyor. Bu gelişme, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara karşı açtığı sübvansiyon karşıtı dava kapsamında atılacak adımların bir parçası olarak görülüyor. Wang Wentao, Almanya'nın kendi çıkarlarını gözeterek AB Komisyonu ile Çin'in aynı yönde ilerlemesi için çaba göstermesini talep etti.

Almanya'nın serbest ticareti desteklediğini belirten Habeck ise, Çinli otomobil ve yedek parça üreticilerinin Avrupa'da yatırım yapmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve ticaret çatışmalarından kaçınmak adına AB Komisyonu'nun Çin ile uygun bir çözüm bulması için çaba göstereceklerini belirtti.

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Çin'in, Almanya'daki temasları bununla sınırlı kalmadı. Wang Wentao, Berlin'de Almanya Başbakanlığı'ndan Wolfgang Schmidt ile de bir araya geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Wang görüşmede, Çin'in sübvansiyon karşıtı davanın diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı. Wang, Çin'in bu konuda son ana kadar müzakerelerden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Bu süreçte Almanya'nın, AB'nin kilit bir üyesi olarak aktif bir rol üstlenmesini umduğunu belirten Wang, AB Komisyonu'nun Çin ile işbirliği yaparak bu davayı çözmesi için siyasi irade göstermesi gerektiğini vurguladı. Çin, bir çözüm için uğraşıyor olsa da AB de Çinli firmaların haksız sübvansiyonlar alarak rekabeti kırdığını öner sürüyor. İlerleyen dönemlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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Çin uyarıyor: Ek gümrük vergisi Almanya’ya zarar verecek