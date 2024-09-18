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    Anlık Bildirim

    Çin uyarıyor: Ek gümrük vergisi Almanya’ya zarar verecek

    Avrupa Birliği’nin Çinli elektrikli otomobil üreticilerine getirdiği ek gümrük vergisinin sesleri yankılanmaya devam ediyor. Çin, ek vergilerin Almanya’ya zarar vereceği konusunda uyarıyor.
    Çin uyarıyor: Ek gümrük vergisi Almanya’ya zarar verecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin Çinli elektrikli otomobil üreticilerine getirdiği ek gümrük vergileri her iki taraftan da tepkiler almaya devam ediyor. Çin Ticaret Bakanı, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamasının ticaret ve yatırım işbirliğini “ciddi şekilde engelleyeceğini” ve hem Çin'e hem de Almanya'ya zarar vereceğini söyledi.

    Çin, ek gümrük vergilerinden kurtulmak istiyor

    Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Wang Wentao, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile yaptığı görüşmede, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir çözüme bir an önce ulaşmayı ve Çin-AB ekonomik ve ticari sürtüşmelerinin tırmanmasını önlemeyi umduğunu söyledi.

    AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli araçlara halihazırda uygulanan yüzde 10'luk ithalat vergisine ek olarak yüzde 35,3'e kadar çıkabilecek nihai ek gümrük vergilerini yürürlüğe koymayı planlıyor. Bu gelişme, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara karşı açtığı sübvansiyon karşıtı dava kapsamında atılacak adımların bir parçası olarak görülüyor. Wang Wentao, Almanya'nın kendi çıkarlarını gözeterek AB Komisyonu ile Çin'in aynı yönde ilerlemesi için çaba göstermesini talep etti.

    Almanya'nın serbest ticareti desteklediğini belirten Habeck ise, Çinli otomobil ve yedek parça üreticilerinin Avrupa'da yatırım yapmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve ticaret çatışmalarından kaçınmak adına AB Komisyonu'nun Çin ile uygun bir çözüm bulması için çaba göstereceklerini belirtti.

    Çin'in, Almanya'daki temasları bununla sınırlı kalmadı. Wang Wentao, Berlin'de Almanya Başbakanlığı'ndan Wolfgang Schmidt ile de bir araya geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Wang görüşmede, Çin'in sübvansiyon karşıtı davanın diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı. Wang, Çin'in bu konuda son ana kadar müzakerelerden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

    Bu süreçte Almanya'nın, AB'nin kilit bir üyesi olarak aktif bir rol üstlenmesini umduğunu belirten Wang, AB Komisyonu'nun Çin ile işbirliği yaparak bu davayı çözmesi için siyasi irade göstermesi gerektiğini vurguladı. Çin, bir çözüm için uğraşıyor olsa da AB de Çinli firmaların haksız sübvansiyonlar alarak rekabeti kırdığını öner sürüyor. İlerleyen dönemlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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