Çin uyarıyor: Ek gümrük vergisi Almanya’ya zarar verecek

Çin, ek gümrük vergilerinden kurtulmak istiyor
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Wang Wentao, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile yaptığı görüşmede, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun bir çözüme bir an önce ulaşmayı ve Çin-AB ekonomik ve ticari sürtüşmelerinin tırmanmasını önlemeyi umduğunu söyledi.
AB Komisyonu, Çin'de üretilen elektrikli araçlara halihazırda uygulanan yüzde 10'luk ithalat vergisine ek olarak yüzde 35,3'e kadar çıkabilecek nihai ek gümrük vergilerini yürürlüğe koymayı planlıyor. Bu gelişme, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara karşı açtığı sübvansiyon karşıtı dava kapsamında atılacak adımların bir parçası olarak görülüyor. Wang Wentao, Almanya'nın kendi çıkarlarını gözeterek AB Komisyonu ile Çin'in aynı yönde ilerlemesi için çaba göstermesini talep etti.
Almanya'nın serbest ticareti desteklediğini belirten Habeck ise, Çinli otomobil ve yedek parça üreticilerinin Avrupa'da yatırım yapmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve ticaret çatışmalarından kaçınmak adına AB Komisyonu'nun Çin ile uygun bir çözüm bulması için çaba göstereceklerini belirtti.
Çin'in, Almanya'daki temasları bununla sınırlı kalmadı. Wang Wentao, Berlin'de Almanya Başbakanlığı'ndan Wolfgang Schmidt ile de bir araya geldi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Wang görüşmede, Çin'in sübvansiyon karşıtı davanın diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi konusunda ısrarcı olduğunu vurguladı. Wang, Çin'in bu konuda son ana kadar müzakerelerden vazgeçmeyeceğini ifade etti.
Bu süreçte Almanya'nın, AB'nin kilit bir üyesi olarak aktif bir rol üstlenmesini umduğunu belirten Wang, AB Komisyonu'nun Çin ile işbirliği yaparak bu davayı çözmesi için siyasi irade göstermesi gerektiğini vurguladı. Çin, bir çözüm için uğraşıyor olsa da AB de Çinli firmaların haksız sübvansiyonlar alarak rekabeti kırdığını öner sürüyor. İlerleyen dönemlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...