ABD Başkanı Joe Biden: "Devletin araç filosu elektrikli modellerle değiştirilecek"

Göreve gelmesinin ardından 'Buy American' isimli bir kararnameye imza atan ABD Başkanı Joe Biden'ın planları açığa çıkmaya başladı. Söz konusu kararname kapsamında federal hükümetin kullandığı araçların tamamen elektrikli araçlarla değiştirileceği öğrenildi.

Elbette projenin adından da anlaşılabileceği üzere bu araçların ABD'de üretilmiş olması gerekiyor. Zira konuyla ilgili açıklamada da şu ifadelere yer verilmiş: "Federal hükümet oldukça büyük bir araç filosuna sahip. Bunları temiz elektrikli araçlarla değiştireceğiz. Bu araçlar da ABD'de Amerikalı işçiler tarafından üretilmiş araçlar olacak."

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Reuters'ın haberine göre federal hükümetin filosunda yaklaşık 650 bin araç bulunuyor. 2020 yılına ilişkin verilere bakıldığında bunların sadece 3,215 tanesinin elektrikli araç olduğu görülüyor. 2019 yılında filodaki tüm araçların federal hükümete maliyeti 4.4 milyar dolar olmuş. Söz konusu yılda bu araçlarla toplamda 7 milyar kilometrenin üzerinde yol kat edilmiş ve 1.4 milyar litreden fazla benzin/dizel yakıt tüketimi yapılmış.

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Değişimin 20 milyar dolara mal olacağı düşünülüyor

Yapılan açıklamalarda araç filosunun elektrikli araçlarla değiştirilmesine ilişkin bir takvim yer almıyor. Öte yandan bütün filonun değiştirilmesinin yaklaşık 20 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu adımın ülkenin otomotiv endüstrisi açısından yeni bir ivme yaratacağına ve milyonlarca kişiye yeni iş fırsatlarının kapılarını aralayacağına inanılıyor.

ABD ve elektrikli araç kavramlarını görünce ilk akla gelen marka Tesla oluyor. Bu karar sonrası Tesla'nın araçları federal hükümetin filosunda yer almaya başlayabilir. Öte yandan Ford ve General Motors'un da elektrikli araç pazarına yönelik büyük yatırımları mevcut. Tüm bu markalar pastadan pay almak için elinden geleni yapacaktır.

https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-autos-idUSKBN29U2LW

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