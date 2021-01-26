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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Başkanı Joe Biden: "Devletin araç filosu elektrikli modellerle değiştirilecek"

    Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk kararlardan biri devlet araçlarının elektrikli araçlarla değiştirilmesi oldu. Değişimin 20 milyar dolara mal olacağı söyleniyor.
    3 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    ABD Başkanı Joe Biden:

    Göreve gelmesinin ardından 'Buy American' isimli bir kararnameye imza atan ABD Başkanı Joe Biden'ın planları açığa çıkmaya başladı. Söz konusu kararname kapsamında federal hükümetin kullandığı araçların tamamen elektrikli araçlarla değiştirileceği öğrenildi.

    Elbette projenin adından da anlaşılabileceği üzere bu araçların ABD'de üretilmiş olması gerekiyor. Zira konuyla ilgili açıklamada da şu ifadelere yer verilmiş: "Federal hükümet oldukça büyük bir araç filosuna sahip. Bunları temiz elektrikli araçlarla değiştireceğiz. Bu araçlar da ABD'de Amerikalı işçiler tarafından üretilmiş araçlar olacak."

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    Reuters'ın haberine göre federal hükümetin filosunda yaklaşık 650 bin araç bulunuyor. 2020 yılına ilişkin verilere bakıldığında bunların sadece 3,215 tanesinin elektrikli araç olduğu görülüyor. 2019 yılında filodaki tüm araçların federal hükümete maliyeti 4.4 milyar dolar olmuş. Söz konusu yılda bu araçlarla toplamda 7 milyar kilometrenin üzerinde yol kat edilmiş ve 1.4 milyar litreden fazla benzin/dizel yakıt tüketimi yapılmış.

    Ayrıca Bkz. "Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara uyarı: "Volkswagen ve Audi'leri değiştirin""

    Değişimin 20 milyar dolara mal olacağı düşünülüyor

    Yapılan açıklamalarda araç filosunun elektrikli araçlarla değiştirilmesine ilişkin bir takvim yer almıyor. Öte yandan bütün filonun değiştirilmesinin yaklaşık 20 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu adımın ülkenin otomotiv endüstrisi açısından yeni bir ivme yaratacağına ve milyonlarca kişiye yeni iş fırsatlarının kapılarını aralayacağına inanılıyor.

    ABD ve elektrikli araç kavramlarını görünce ilk akla gelen marka Tesla oluyor. Bu karar sonrası Tesla'nın araçları federal hükümetin filosunda yer almaya başlayabilir. Öte yandan Ford ve General Motors'un da elektrikli araç pazarına yönelik büyük yatırımları mevcut. Tüm bu markalar pastadan pay almak için elinden geleni yapacaktır.



    https://www.reuters.com/article/us-usa-biden-autos-idUSKBN29U2LW Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elektrikli maybach vardıda biz mi geçmedik
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sirrüs 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizde Audi & VW ‘ nin yerini böyle doldursak? Model Y’ler kurum aracı, S’ler de makam arabası olsun.
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Araplar sevmedi :)
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    khytr89 (Hakan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tesla'dan ziyade bu iş GM'e yarayacak gibi
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ooo Elon ellerini ovuşturuyordur şimdi. Demekki boşuna destek vermemişler kardeşim buna. Al gülüm ver gülüm.
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Elektrikli maybach vardıda biz mi geçmedik
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    haustra 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle türkiyede de olması gereken durum hatta bütün ülkelerde olması gereken örnek alınması gereken bir karar. Şu arabaların yıllık benzin masraflarını geçtim bakım masrafları bile ortadayken halkın üzerine binen çok gereksiz yük oluşuyor. Ver bir yandan da yatırımı güneş, rüzgar veya dalga enerji kaynaklarına yakıt masraflarından da kurtul. Halkın üstünde %1 lik bile olsa bir rahatlama gelse yeter. Devletin kasasında kalan kaynak ile de çok güzel yatırımlar yapılabilir.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ankaland (mehmet yok) 9 dk. ( Mesaj Silindi ) haustra
    yok kalsın, şimdi elektrikli diye 1 makam oto yerine 3 tane gelecek..
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    lojistisyen 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tesla bunu beğendi
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mansur babam geldi aklıma neden bilmiyorum.
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    T th9 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    aaa görüyomusun biden elektirikli araca geçmiş,bizim ne eksiğimiz var iptal edin yeni siparişleri.yazın 100 tane tesla,55 tane ford
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