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    ABD, Çinli otomobillerden kaynaklanan güvenlik tehditlerini araştırıyor

    ABD Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında başta Çin olmak üzere risk kapsamındaki ülkelerde üretilen araçlardan kaynaklanan güvenlik tehditleri araştırılacak.
    ABD, Çinli otomobillerdeki güvenlik tehditlerini araştırıyor Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya, akıllı telefonlar, web siteleri ve saymakla bitmeyecek bağlı cihazlar hassas verilerin çalınmasında bir araç olabilir. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla artık tamamıyla internete bağlı hale gelmeye başlayan otomobiller de bu güvenlik riski kategorisine giriyor. ABD Ticaret Bakanlığı bu bağlamda başta Çin olmak üzere endişe duyulan diğer ülkelerde üretilen akıllı otomobillerin ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadıklarını soruşturacak.

    ABD, Çinli otomobilleri soruşturuyor

    ABD Ticaret Bakanlığı, başlattığı soruşturmada internet erişimi olan herhangi bir araç için söylenebilecek geniş bir terim olan “bağlantılı araçlara” odaklanacak. Bu araçlar, kameralar, sensörler ve yerleşik bilgisayarlar gibi teknolojiler araç içinden ve araç dışından veriler toplayabiliyor. ABD, araçların hassas verileri Çin için toplayıp toplamadığını sorgulayacak.

    ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, “ABD yollarında Çin tarafından anında devre dışı bırakılabilecek binlerce Çin aracı olduğunu düşünün. Çin gibi yabancı bir düşmanın bu tür bilgilere geniş ölçekte erişiminin ulusal güvenlik ve ABD vatandaşlarının mahremiyeti için nasıl ciddi bir risk oluşturabileceğini anlamak için çok fazla düşünmeye gerek yok.” ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Joe Biden da benzer türde açıklamalar yaparak “Çin, Amerikan otomobillerine ve Çin'de faaliyet gösteren diğer yabancı otomobillere kısıtlamalar uygularken Çin'den gelen bağlantılı araçların ülkemizde güvenceler olmadan çalışmalarına neden izin verilsin? dedi.

    Şimdilik ABD tarafından alınmış bir karar yok ve soruşturma ülke genelinde devam ediyor. Ancak yetkililer soruşturmanın belirli araç parçalarının ABD'de kullanılmasını kısıtlayabilecek veya yasaklayabilecek yeni düzenlemelere yol açabileceğini söylüyor. Bu arada Tesla da ABD için casusluk yapma endişesiyle Çin’de benzer bir incelemeyle karşı karşıya. Ek olarak Avrupa Birliği de Çinli otomobil üreticilerini ticaret kurallarını ihlal edecek şekilde Çin hükümetinden sübvansiyonlar aldığına yönelik bir soruşturma yürütüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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