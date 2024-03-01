ABD, Çinli otomobillerden kaynaklanan güvenlik tehditlerini araştırıyor

ABD, Çinli otomobilleri soruşturuyor
ABD Ticaret Bakanlığı, başlattığı soruşturmada internet erişimi olan herhangi bir araç için söylenebilecek geniş bir terim olan “bağlantılı araçlara” odaklanacak. Bu araçlar, kameralar, sensörler ve yerleşik bilgisayarlar gibi teknolojiler araç içinden ve araç dışından veriler toplayabiliyor. ABD, araçların hassas verileri Çin için toplayıp toplamadığını sorgulayacak.
ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, “ABD yollarında Çin tarafından anında devre dışı bırakılabilecek binlerce Çin aracı olduğunu düşünün. Çin gibi yabancı bir düşmanın bu tür bilgilere geniş ölçekte erişiminin ulusal güvenlik ve ABD vatandaşlarının mahremiyeti için nasıl ciddi bir risk oluşturabileceğini anlamak için çok fazla düşünmeye gerek yok.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden da benzer türde açıklamalar yaparak “Çin, Amerikan otomobillerine ve Çin'de faaliyet gösteren diğer yabancı otomobillere kısıtlamalar uygularken Çin'den gelen bağlantılı araçların ülkemizde güvenceler olmadan çalışmalarına neden izin verilsin?” dedi.
Şimdilik ABD tarafından alınmış bir karar yok ve soruşturma ülke genelinde devam ediyor. Ancak yetkililer soruşturmanın belirli araç parçalarının ABD'de kullanılmasını kısıtlayabilecek veya yasaklayabilecek yeni düzenlemelere yol açabileceğini söylüyor. Bu arada Tesla da ABD için casusluk yapma endişesiyle Çin’de benzer bir incelemeyle karşı karşıya. Ek olarak Avrupa Birliği de Çinli otomobil üreticilerini ticaret kurallarını ihlal edecek şekilde Çin hükümetinden sübvansiyonlar aldığına yönelik bir soruşturma yürütüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.