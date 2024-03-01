ABD, Çinli otomobillerden kaynaklanan güvenlik tehditlerini araştırıyor

Tam Boyutta Gör Sosyal medya, akıllı telefonlar, web siteleri ve saymakla bitmeyecek bağlı cihazlar hassas verilerin çalınmasında bir araç olabilir. Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla artık tamamıyla internete bağlı hale gelmeye başlayan otomobiller de bu güvenlik riski kategorisine giriyor. ABD Ticaret Bakanlığı bu bağlamda başta Çin olmak üzere endişe duyulan diğer ülkelerde üretilen akıllı otomobillerin ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadıklarını soruşturacak.

ABD, Çinli otomobilleri soruşturuyor

ABD Ticaret Bakanlığı, başlattığı soruşturmada internet erişimi olan herhangi bir araç için söylenebilecek geniş bir terim olan “bağlantılı araçlara” odaklanacak. Bu araçlar, kameralar, sensörler ve yerleşik bilgisayarlar gibi teknolojiler araç içinden ve araç dışından veriler toplayabiliyor. ABD, araçların hassas verileri Çin için toplayıp toplamadığını sorgulayacak.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, “ABD yollarında Çin tarafından anında devre dışı bırakılabilecek binlerce Çin aracı olduğunu düşünün. Çin gibi yabancı bir düşmanın bu tür bilgilere geniş ölçekte erişiminin ulusal güvenlik ve ABD vatandaşlarının mahremiyeti için nasıl ciddi bir risk oluşturabileceğini anlamak için çok fazla düşünmeye gerek yok.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden da benzer türde açıklamalar yaparak “Çin, Amerikan otomobillerine ve Çin'de faaliyet gösteren diğer yabancı otomobillere kısıtlamalar uygularken Çin'den gelen bağlantılı araçların ülkemizde güvenceler olmadan çalışmalarına neden izin verilsin?” dedi.

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Şimdilik ABD tarafından alınmış bir karar yok ve soruşturma ülke genelinde devam ediyor. Ancak yetkililer soruşturmanın belirli araç parçalarının ABD'de kullanılmasını kısıtlayabilecek veya yasaklayabilecek yeni düzenlemelere yol açabileceğini söylüyor. Bu arada Tesla da ABD için casusluk yapma endişesiyle Çin’de benzer bir incelemeyle karşı karşıya. Ek olarak Avrupa Birliği de Çinli otomobil üreticilerini ticaret kurallarını ihlal edecek şekilde Çin hükümetinden sübvansiyonlar aldığına yönelik bir soruşturma yürütüyor.

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ABD, Çinli otomobillerdeki güvenlik tehditlerini araştırıyor