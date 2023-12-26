ABD, Apple’ı kurtarmadı: Apple Watch satışı resmen yasaklandı!

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Joe Biden, tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo'nun şikayeti üzerine bir hükümet mahkemesinin Apple Watch'ların ithalatını yasaklama kararını veto etmeyi reddetti. Patent ihlalinden sonra Apple’ın ABD’de satışları durdurmasına karar verilmişti ve Biden’ın bu kararı veto etme yetkisi bulunuyordu. Ancak bu bekleyiş gerçekleşmemiş oldu.

Apple’ın patent ihlali kesinleşti

Nihayetinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararı 26 Aralık'ta (bugün) yürürlüğe girecek ve kan-oksijen seviyelerini okumak için patent ihlali yapan teknolojiyi kullanan Apple Watch'ların ithalatını ve satışını yasaklayacak. Bu karar ABD için geçerli olacak. Apple, 2020 yılında Series 6 modelinden başlayarak akıllı saatlerine nabız oksimetresi özelliğini dahil etmişti.

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Son gelişmeler neticesinde ITC'nin kararı 26 Aralık'ta kesinleşmiş olurken Apple, yasağı ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nde temyize götürme seçeneği bulunuyor. Şirket geçtiğimiz haftadan bu yana Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerinin ABD'deki satışlarını durdurmuştu. Yasak, satılmaya devam edecek olan daha ucuz bir model olan Apple Watch SE'yi etkilemiyor. Daha önce satılan saatler de yasaktan etkilenmeyecek. Masimo, Apple'ı çalışanlarını işe almak, nabız oksimetre teknolojisini çalmak ve popüler Apple Watch'a dahil etmekle suçlamıştı.

ABD bu sefer Apple’ı kurtarmadı

Bununla birlikte geçmiş yıllarda ABD yönetimi Apple’ı benzer bir durumdan kurtarmıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde Apple ile Samsung arasındaki patent anlaşmazlığında Apple'ın iPhone ve iPad'lerine yönelik ithalat yasağı kaldırılmıştı. 2013 yılından bu yana ise hiçbir ABD başkanlık yönetimi ITC kararını veto etmedi.

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