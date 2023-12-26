ABD, Apple’ı kurtarmadı: Apple Watch satışı resmen yasaklandı!

Apple’ın patent ihlali kesinleşti
Nihayetinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararı 26 Aralık'ta (bugün) yürürlüğe girecek ve kan-oksijen seviyelerini okumak için patent ihlali yapan teknolojiyi kullanan Apple Watch'ların ithalatını ve satışını yasaklayacak. Bu karar ABD için geçerli olacak. Apple, 2020 yılında Series 6 modelinden başlayarak akıllı saatlerine nabız oksimetresi özelliğini dahil etmişti.
Son gelişmeler neticesinde ITC'nin kararı 26 Aralık'ta kesinleşmiş olurken Apple, yasağı ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nde temyize götürme seçeneği bulunuyor. Şirket geçtiğimiz haftadan bu yana Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerinin ABD'deki satışlarını durdurmuştu. Yasak, satılmaya devam edecek olan daha ucuz bir model olan Apple Watch SE'yi etkilemiyor. Daha önce satılan saatler de yasaktan etkilenmeyecek. Masimo, Apple'ı çalışanlarını işe almak, nabız oksimetre teknolojisini çalmak ve popüler Apple Watch'a dahil etmekle suçlamıştı.
ABD bu sefer Apple’ı kurtarmadı
Bununla birlikte geçmiş yıllarda ABD yönetimi Apple’ı benzer bir durumdan kurtarmıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde Apple ile Samsung arasındaki patent anlaşmazlığında Apple'ın iPhone ve iPad'lerine yönelik ithalat yasağı kaldırılmıştı. 2013 yılından bu yana ise hiçbir ABD başkanlık yönetimi ITC kararını veto etmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.