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    ABD, Apple’ı kurtarmadı: Apple Watch satışı resmen yasaklandı!

    Apple’ın Masimo’ya ait patenti Watch Series 9 ve Ultra 2 saatlerinde ihlal ettiği ortaya çıkarken ürünler ABD’de yasaklanmıştı. Şimdi ise Biden yönetimi kararı veto etmeyi reddetti.
    ABD, Apple’ı kurtarmadı: Apple Watch satışı resmen yasaklandı! Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Joe Biden, tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo'nun şikayeti üzerine bir hükümet mahkemesinin Apple Watch'ların ithalatını yasaklama kararını veto etmeyi reddetti. Patent ihlalinden sonra Apple’ın ABD’de satışları durdurmasına karar verilmişti ve Biden’ın bu kararı veto etme yetkisi bulunuyordu. Ancak bu bekleyiş gerçekleşmemiş oldu.

    Apple’ın patent ihlali kesinleşti

    Nihayetinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) kararı 26 Aralık'ta (bugün) yürürlüğe girecek ve kan-oksijen seviyelerini okumak için patent ihlali yapan teknolojiyi kullanan Apple Watch'ların ithalatını ve satışını yasaklayacak. Bu karar ABD için geçerli olacak. Apple, 2020 yılında Series 6 modelinden başlayarak akıllı saatlerine nabız oksimetresi özelliğini dahil etmişti.

    Son gelişmeler neticesinde ITC'nin kararı 26 Aralık'ta kesinleşmiş olurken Apple, yasağı ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nde temyize götürme seçeneği bulunuyor. Şirket geçtiğimiz haftadan bu yana Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerinin ABD'deki satışlarını durdurmuştu. Yasak, satılmaya devam edecek olan daha ucuz bir model olan Apple Watch SE'yi etkilemiyor. Daha önce satılan saatler de yasaktan etkilenmeyecek. Masimo, Apple'ı çalışanlarını işe almak, nabız oksimetre teknolojisini çalmak ve popüler Apple Watch'a dahil etmekle suçlamıştı.

    ABD bu sefer Apple’ı kurtarmadı

    Bununla birlikte geçmiş yıllarda ABD yönetimi Apple’ı benzer bir durumdan kurtarmıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde Apple ile Samsung arasındaki patent anlaşmazlığında Apple'ın iPhone ve iPad'lerine yönelik ithalat yasağı kaldırılmıştı. 2013 yılından bu yana ise hiçbir ABD başkanlık yönetimi ITC kararını veto etmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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