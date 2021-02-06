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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı

    Huawei, akıllı telefonların kilidini açmanın yeni yollarını arıyor. Şirket yapay zeka teknolojisine dayanan, sesle kilit açma işlevini patentledi.
    06 Şubat 2021, 18:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı
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    Huawei, yapay zeka teknolojilerine dayalı yeni bir biyometrik kimlik doğrulama teknolojisinin patentini aldı. Cihazın kilidini açmak için kullanıcının telefonu yüzüne götürmesi veya parmak izi kullanması gerekmeyecek. Zira erişim sesli doğrulama ile mümkün olacak.

    Ayrıca Bkz. "En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil"

    Ses analizi yapacak

    Huawei ilgili teknolojinin patenti için Temmuz 2019'da başvurmuş ve patent 29 Ocak 2021'de resmi olarak tescil edilere yayınlanmış. Patentin içeriğinde, kullanıcıyı tanımak için sesleri analiz eden bir metodoloji yer alıyor. Çinli şirketin temsilcileri, sesli "parmak izleri" kullanan bu yeni tanımlama yönteminin yalnızca güvenli değil, aynı zamanda gerçekten kullanışlı olacağını belirtiyorlar.

    Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı
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    Ses tanımlamaları, biyometrik imzalar kullanılarak gerçekleştirilecek ve yapay zeka, kullanıcının kimliğini önceden kaydedilmiş bir örnekle karşılaştırarak, doğrulama için sesin benzersiz fonetik özelliklerini analiz edecek. Cihazın kilidini açmanın yanı sıra, bu teknolojinin belirli işlevleri kontrol etmek için de kullanabileeği belirtiliyor. Patent açıklamasına göre, gelecekteki Huawei akıllı telefonlarında bu yeni biyometrik kimlik doğrulama türü yer alabilir.



    https://gizchina.it/2021/02/huawei-sblocco-smartphone-impronta-vocale-brevetto/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böyle şeylerin patentinin olmasını saçma buluyorum. Çok genel bir şey yani. Asansörün patentini alıyorum demek gibi.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ses kaydı ile açılamaz mı?
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