Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı

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Huawei, yapay zeka teknolojilerine dayalı yeni bir biyometrik kimlik doğrulama teknolojisinin patentini aldı. Cihazın kilidini açmak için kullanıcının telefonu yüzüne götürmesi veya parmak izi kullanması gerekmeyecek. Zira erişim sesli doğrulama ile mümkün olacak.

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Ses analizi yapacak

Huawei ilgili teknolojinin patenti için Temmuz 2019'da başvurmuş ve patent 29 Ocak 2021'de resmi olarak tescil edilere yayınlanmış. Patentin içeriğinde, kullanıcıyı tanımak için sesleri analiz eden bir metodoloji yer alıyor. Çinli şirketin temsilcileri, sesli "parmak izleri" kullanan bu yeni tanımlama yönteminin yalnızca güvenli değil, aynı zamanda gerçekten kullanışlı olacağını belirtiyorlar.

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Ses tanımlamaları, biyometrik imzalar kullanılarak gerçekleştirilecek ve yapay zeka, kullanıcının kimliğini önceden kaydedilmiş bir örnekle karşılaştırarak, doğrulama için sesin benzersiz fonetik özelliklerini analiz edecek. Cihazın kilidini açmanın yanı sıra, bu teknolojinin belirli işlevleri kontrol etmek için de kullanabileeği belirtiliyor. Patent açıklamasına göre, gelecekteki Huawei akıllı telefonlarında bu yeni biyometrik kimlik doğrulama türü yer alabilir.

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