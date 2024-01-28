ABD, gelişmiş çipler için milyarlarca dolarlık sübvansiyon açıklayacak

Milyarlarca dolarlık sübvansiyon hazırlanıyor
Wall Street Journal'ın haberine göre bazı duyuruların Biden'ın 7 Mart'taki Ulusa Sesleniş konuşmasından önce yapılmasını bekliyor. Sübvansiyonların muhtemel alıcıları arasında Intel'in Arizona, Ohio, New Mexico ve Oregon'da devam eden ve 43,5 milyar dolardan fazla maliyeti projeleri de olacak. Bir diğer muhtemel alıcı olan TSMC ise 40 milyar dolar yatırımlar ülkede inşası devam eden 2 fabrika kuruyor. Samsung Electronics'in de yine yeni bir tesis için 17.3 milyar dolarlık bir projesi bulunuyor.
Geçen yıl Aralık ayında ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, önümüzdeki yıl içinde yarı iletken çipler için ABD çip üretimini büyük ölçüde yeniden şekillendirebilecek milyarlarca dolarlık duyurular da dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine finansman ödülü vereceğini söylemişti. ABD zaten CHIPS yasası ile ciddi miktarda yatırımı kendisine çekmişti. Bu gelecek sübvansiyonlar ile de sürecin ilerletilmesi hedeflenecek gibi duruyor. ABD’ye gelen yatırımlara aynı zamanda Çin’in elinden alınmış yatırımlar olarak da bakmak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.