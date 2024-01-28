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    ABD, gelişmiş çipler için milyarlarca dolarlık sübvansiyon açıklayacak

    ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşının en önemli ayağı gelişmiş çipler üzerine kurulu. ABD, bu alanda daha da güçlenmek için gelişmiş çiplere yönelik milyarlarca dolarlık sübvansiyon açıklayacak.
    ABD, çipler için milyarlarca dolarlık sübvansiyon açıklayacak Tam Boyutta Gör
    ABD basınına göre Başkan Joe Biden yönetiminin önümüzdeki haftalarda Intel ve TSMC dahil olmak üzere önde gelen yarı iletken şirketlerine ABD'de yeni fabrikalar kurmalarına yardımcı olmak üzere milyarlarca dolar sübvansiyon vermesi bekleniyor. Belirtilenlere göre hazırlanan plan, akıllı telefonlara, yapay zekaya ve silah sistemlerine güç veren gelişmiş yarı iletkenlerin üretimini başlatmayı amaçlıyor.

    Milyarlarca dolarlık sübvansiyon hazırlanıyor

    Wall Street Journal'ın haberine göre bazı duyuruların Biden'ın 7 Mart'taki Ulusa Sesleniş konuşmasından önce yapılmasını bekliyor. Sübvansiyonların muhtemel alıcıları arasında Intel'in Arizona, Ohio, New Mexico ve Oregon'da devam eden ve 43,5 milyar dolardan fazla maliyeti projeleri de olacak. Bir diğer muhtemel alıcı olan TSMC ise 40 milyar dolar yatırımlar ülkede inşası devam eden 2 fabrika kuruyor. Samsung Electronics'in de yine yeni bir tesis için 17.3 milyar dolarlık bir projesi bulunuyor.

    Geçen yıl Aralık ayında ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, önümüzdeki yıl içinde yarı iletken çipler için ABD çip üretimini büyük ölçüde yeniden şekillendirebilecek milyarlarca dolarlık duyurular da dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine finansman ödülü vereceğini söylemişti. ABD zaten CHIPS yasası ile ciddi miktarda yatırımı kendisine çekmişti. Bu gelecek sübvansiyonlar ile de sürecin ilerletilmesi hedeflenecek gibi duruyor. ABD’ye gelen yatırımlara aynı zamanda Çin’in elinden alınmış yatırımlar olarak da bakmak gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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