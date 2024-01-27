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    Anlık Bildirim

    Samsung ve OpenAI yapay zekâ çipleri üretmek için anlaşabilir: Sam Altman Güney Kore’ye gidiyor

    Dünyanın en başarılı ve en popüler yapay zekâ şirketi OpenAI yakında çip sektörüne girebilir. İddialara göre firmanın CEO’su Altman, Samsung ve SK Hynix ile görüşmeye hazırlanıyor.
    Sam Altman ve Yoon Suk Yeol Tam Boyutta Gör
    Küresel anlamdaki en başarılı yapay zekâ projesi olan ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI, yakında donanım sektörüne girebilir. Firmanın bir süredir planları arasında olan donanım projesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. İddialara göre OpenAI’ın CEO’suSam Altman, Samsung ve SK Hynix ile görüşmek için Güney Kore’ye gidiyor.

    Samsung ve OpenAI ortaklığı

    Reuters tarafından gelen bilgilere göre OpenAI kurucularından olan ve firmada CEO makamında olan Sam Altman, Güney Kore’yi ziyaret edecek. Altman’ın bu seyahati sırasında Samsung ve SK Hynix ile görüşeceği de gelen bilgiler arasında. Eğer iddialar doğruysa OpenAI, yapay zekâ işleri için özelleştirilmiş çip üretimi için bir ortaklık arayışında ve bu ortaklığın potansiyel partnerlerinden biri ise Samsung. Samsung ve SK Hynix, ürettikleri yüksek bant genişliğine sahip bellekleri sayesinde yapay zekâ arenasında çoktan kullanılan isimler ancak görünüşe göre iki firma da yakında daha özelleştirilmiş bileşenler üretmeye başlayabilir.

    Samsung ve OpenAI birlikte yapay zeka çipleri üretebilir Tam Boyutta Gör
    İddialara göre Sam Altman, seyahati sırasında Samsung Semiconductor, Samsung Foundry, Samsung Memory ve Samsung LSI yöneticileri ile görüşecek. OpenAI’ın Samsung ile nasıl bir ortaklık incelediği henüz belli değil ancak firma, Samsung ve SK Hynix ile birlikte yeni çipler ve bellekler tasarlayabilir. OpenAI’ın kendi çiplerini üretmek istediği bir süredir biliniyordu, bakalım Samsung ve SK Hynix bu proje içerisinde yer alacak mı?
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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