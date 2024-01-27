Samsung ve OpenAI yapay zekâ çipleri üretmek için anlaşabilir: Sam Altman Güney Kore’ye gidiyor

Reuters tarafından gelen bilgilere göre OpenAI kurucularından olan ve firmada CEO makamında olan Sam Altman, Güney Kore’yi ziyaret edecek. Altman’ın bu seyahati sırasında Samsung ve SK Hynix ile görüşeceği de gelen bilgiler arasında. Eğer iddialar doğruysa OpenAI, yapay zekâ işleri için özelleştirilmiş çip üretimi için bir ortaklık arayışında ve bu ortaklığın potansiyel partnerlerinden biri ise Samsung. Samsung ve SK Hynix, ürettikleri yüksek bant genişliğine sahip bellekleri sayesinde yapay zekâ arenasında çoktan kullanılan isimler ancak görünüşe göre iki firma da yakında daha özelleştirilmiş bileşenler üretmeye başlayabilir.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.