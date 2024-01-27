Samsung ve OpenAI yapay zekâ çipleri üretmek için anlaşabilir: Sam Altman Güney Kore’ye gidiyor

Tam Boyutta Gör Küresel anlamdaki en başarılı yapay zekâ projesi olan ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI, yakında donanım sektörüne girebilir. Firmanın bir süredir planları arasında olan donanım projesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. İddialara göre OpenAI’ın CEO’suSam Altman, Samsung ve SK Hynix ile görüşmek için Güney Kore’ye gidiyor.

Bill Gates, genel maksatlı insansı robotları destekliyor 1 gün önce eklendi

Samsung ve OpenAI ortaklığı

Reuters tarafından gelen bilgilere göre OpenAI kurucularından olan ve firmada CEO makamında olan Sam Altman, Güney Kore’yi ziyaret edecek. Altman’ın bu seyahati sırasında Samsung ve SK Hynix ile görüşeceği de gelen bilgiler arasında. Eğer iddialar doğruysa OpenAI, yapay zekâ işleri için özelleştirilmiş çip üretimi için bir ortaklık arayışında ve bu ortaklığın potansiyel partnerlerinden biri ise Samsung. Samsung ve SK Hynix, ürettikleri yüksek bant genişliğine sahip bellekleri sayesinde yapay zekâ arenasında çoktan kullanılan isimler ancak görünüşe göre iki firma da yakında daha özelleştirilmiş bileşenler üretmeye başlayabilir.

Tam Boyutta Gör İddialara göre Sam Altman, seyahati sırasında Samsung Semiconductor, Samsung Foundry, Samsung Memory ve Samsung LSI yöneticileri ile görüşecek. OpenAI’ın Samsung ile nasıl bir ortaklık incelediği henüz belli değil ancak firma, Samsung ve SK Hynix ile birlikte yeni çipler ve bellekler tasarlayabilir. OpenAI’ın kendi çiplerini üretmek istediği bir süredir biliniyordu, bakalım Samsung ve SK Hynix bu proje içerisinde yer alacak mı?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Samsung ve OpenAI birlikte yapay zeka çipleri üretebilir