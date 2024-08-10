Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD'de, 55 katlı dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni inşa edilecek

    ABD'nin, Milwaukee şehrinde dünyanın en yüksek ahşap gökdelenini inşa edilmesi planlanıyor. Şuan için kesin bir yükseklik değerinin olmadığı projede, 55 katlı bir binanın inşa edilmesi planlanıyor.
    ABD'de, 55 katlı dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Milwaukee şehrinde, dünyanın en yüksek ahşap gökdeleninin inşa edilmesi planlanıyor. Şuan için kesin bir yükseklik değerinin olmadığı projede, 55 katlı bir binanın inşa edilmesi planlanıyor.

    Açık farkla dünyanın en yüksek ahşap binası olacak

    Kuzey Amerika'da modern büyük ahşap binaların popülerleşmesinde büyük rol oynayan Michael Green Architecture (MGA) tarafından tasarlanan ahşap gökdelen projesi hayata geçerse, yine Milwaukee'de bulunan ve 25 kattan oluşan dünyanın şu anki en yüksek ahşap binası Ascent'i açık fakla geride bırakacak.

    Kısmi olarak yeşillikle kaplı olacak ve birden fazla teras alanını içerecek olan bina, çok sayıda binada oluşan ve 700 milyon dolar değere sahip büyük bir proje kapsamında inşa edilecek. Birkaç aşamada planlanan projenin, 750'ye kadar konut, 17.600 metrekare ofis alanı, 3.700 metrekare perakende alanı, 300 otel odası, park yerleri ve canlı halka açık meydanlar ve yürüyüş yollarını içermesi planlanıyor.

    ABD'de, 55 katlı dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Gökdelenin stabilitesi için bir miktar betonun kullanılıp kullanılmayacağına dair henüz bir açıklama yok, ancak bu yükseklikteki bir binada kullanılması şaşırtıcı olmayacaktır. Dünyanın en yüksek tamamen ahşap binası ise 85,4 m yüksekliğiyle Norveç'teki Mjøstårnet binası.

    Birçok kişi, ahşap bir gökdelenin yangın tehlikesi nedeniyle riskli olduğunu düşünüyor.  Ancak, modern masif ahşap (glulam ve çapraz lamine ahşap gibi) geleneksel kereste gibi değil. Bunun yerine, fabrikalarda üretilir ve daha güçlü bir ahşap kiriş oluşturmak için birçok ahşap katmanın yapıştırılmasıyla elde edilir. Yangın sırasında tutuşmak yerine kömürleştiği için çelikten bile daha iyi performans gösterebiliyor

    Rekor kıran ahşap gökdelenin inşasının gerçekleşmesi için bu tür endişelerin üstesinden gelinmesi gerekecek. Bu bağlamda planların şehir yetkililerine sunulduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://milwaukeerecord.com/city-life/developer-proposes-tallest-mass-timber-building-in-world-tallest-building-in-wisconsin-for-iconic-snow-pile-site/ https://newatlas.com/architecture/mga-timber-tower-milwaukee/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir erkek size hakaret ediyorsa alfa romeo logo anlamı amazon 120 tl indirim yaşından büyük göstermek gazdan ayağı çekince vuruntu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 2023 MacBook Pro
    Apple M3 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız