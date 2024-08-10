ABD'de, 55 katlı dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni inşa edilecek

Açık farkla dünyanın en yüksek ahşap binası olacak
Kuzey Amerika'da modern büyük ahşap binaların popülerleşmesinde büyük rol oynayan Michael Green Architecture (MGA) tarafından tasarlanan ahşap gökdelen projesi hayata geçerse, yine Milwaukee'de bulunan ve 25 kattan oluşan dünyanın şu anki en yüksek ahşap binası Ascent'i açık fakla geride bırakacak.
Kısmi olarak yeşillikle kaplı olacak ve birden fazla teras alanını içerecek olan bina, çok sayıda binada oluşan ve 700 milyon dolar değere sahip büyük bir proje kapsamında inşa edilecek. Birkaç aşamada planlanan projenin, 750'ye kadar konut, 17.600 metrekare ofis alanı, 3.700 metrekare perakende alanı, 300 otel odası, park yerleri ve canlı halka açık meydanlar ve yürüyüş yollarını içermesi planlanıyor.
Birçok kişi, ahşap bir gökdelenin yangın tehlikesi nedeniyle riskli olduğunu düşünüyor. Ancak, modern masif ahşap (glulam ve çapraz lamine ahşap gibi) geleneksel kereste gibi değil. Bunun yerine, fabrikalarda üretilir ve daha güçlü bir ahşap kiriş oluşturmak için birçok ahşap katmanın yapıştırılmasıyla elde edilir. Yangın sırasında tutuşmak yerine kömürleştiği için çelikten bile daha iyi performans gösterebiliyor
Rekor kıran ahşap gökdelenin inşasının gerçekleşmesi için bu tür endişelerin üstesinden gelinmesi gerekecek. Bu bağlamda planların şehir yetkililerine sunulduğu belirtiliyor.Kaynakça https://milwaukeerecord.com/city-life/developer-proposes-tallest-mass-timber-building-in-world-tallest-building-in-wisconsin-for-iconic-snow-pile-site/ https://newatlas.com/architecture/mga-timber-tower-milwaukee/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.