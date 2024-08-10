ABD'de, 55 katlı dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni inşa edilecek

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Tam Boyutta Gör ABD'nin Milwaukee şehrinde, dünyanın en yüksek ahşap gökdeleninin inşa edilmesi planlanıyor. Şuan için kesin bir yükseklik değerinin olmadığı projede, 55 katlı bir binanın inşa edilmesi planlanıyor.

Açık farkla dünyanın en yüksek ahşap binası olacak

Kuzey Amerika'da modern büyük ahşap binaların popülerleşmesinde büyük rol oynayan Michael Green Architecture (MGA) tarafından tasarlanan ahşap gökdelen projesi hayata geçerse, yine Milwaukee'de bulunan ve 25 kattan oluşan dünyanın şu anki en yüksek ahşap binası Ascent'i açık fakla geride bırakacak.

Kısmi olarak yeşillikle kaplı olacak ve birden fazla teras alanını içerecek olan bina, çok sayıda binada oluşan ve 700 milyon dolar değere sahip büyük bir proje kapsamında inşa edilecek. Birkaç aşamada planlanan projenin, 750'ye kadar konut, 17.600 metrekare ofis alanı, 3.700 metrekare perakende alanı, 300 otel odası, park yerleri ve canlı halka açık meydanlar ve yürüyüş yollarını içermesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Gökdelenin stabilitesi için bir miktar betonun kullanılıp kullanılmayacağına dair henüz bir açıklama yok, ancak bu yükseklikteki bir binada kullanılması şaşırtıcı olmayacaktır. Dünyanın en yüksek tamamen ahşap binası ise 85,4 m yüksekliğiyle Norveç'teki Mjøstårnet binası.

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Birçok kişi, ahşap bir gökdelenin yangın tehlikesi nedeniyle riskli olduğunu düşünüyor. Ancak, modern masif ahşap (glulam ve çapraz lamine ahşap gibi) geleneksel kereste gibi değil. Bunun yerine, fabrikalarda üretilir ve daha güçlü bir ahşap kiriş oluşturmak için birçok ahşap katmanın yapıştırılmasıyla elde edilir. Yangın sırasında tutuşmak yerine kömürleştiği için çelikten bile daha iyi performans gösterebiliyor

Rekor kıran ahşap gökdelenin inşasının gerçekleşmesi için bu tür endişelerin üstesinden gelinmesi gerekecek. Bu bağlamda planların şehir yetkililerine sunulduğu belirtiliyor.

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ABD'de, 55 katlı dünyanın en yüksek ahşap gökdeleni inşa edilecek