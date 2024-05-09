Dünyanın ilk “ahşap” rüzgar türbini kanatları kuruldu

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjiye her ne kadar “yeşil” desek de durum aslında tam olarak öyle değil. Rüzgardan enerji elde etmek için kurulan türbinler ve bunların üretiminde halen daha çevreye zarar veren bileşenler kullanılıyor. Ancak, Voodin Blade Technology adındaki girişim, Almanya'da ahşap rüzgar türbini kanatlarının dünyada ilk defa kurarak süreci biraz daha “yeşil” hale getirdi.

Ahşap rüzgar türbini kanadı dönemi başladı

Tam Boyutta Gör Voodin tarafından yapılan açıklamada 19.3 metrelik ahşap kanatların Almanya’da mevcut bir türbine monte edildiğini açıkladı. Firma, bunların dünyanın ilk ahşap rüzgar türbini kanatları olduğunu da belirtti. Mevcut raporlara göre türbinlerin yüzde 85-95'i esasında geri dönüştürülebilir ancak tipik olarak kullandıkları reçine türü nedeniyle kanatları geri dönüşümü oldukça zor. Voodin Blade Technology CEO'su Tom Siekmann, kanatların çoğunun yaşam döngülerinin sonunda gömüldüğünü veya yakıldığını söylüyor. Firma, bu ahşap kanatların inşaat sırasında yüzde 78’den daha az CO2 emisyonu ürettiğini ve üretim maliyetlerini de yüzde 20 oranında azalttığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör CEO’ya göre eğer bu hızda gidilirse 2050 yılına kadar 50 milyon ton kanat malzemesi atığı ile karşı karşıya kalacağız. Bu da kabaca Büyük Gize Piramidi’nin ağırlığın sekiz katı kadar atık anlamına geliyor. Voodin ise bu sorunları ortadan kaldırmak için minimum karbon ayak izi ile yüksek mukavemetli, hafif bileşenler sunabileceğini iddia ettiği bir malzeme olan lamine kaplama keresteden (LVL) yapılmış türbin kanatları üretiyor.

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Firmaya göre parçalanması zor ve pahalı bir malzeme olan epoksi reçine ile birbirine bağlanmış fiberglas ve karbon fiberden yapılan endüstri standardı kanatlara göre ahşap kanatların geri dönüşümü çok daha iyi. Voodin aynı zamanda LVL kanatlarını geliştirmek için kağıt ve kağıt hamuru devi Stora Enso ile birlikte çalışıyor. Ortaklık kapsamında Voodin, gelecekte 60 ve 80 metrelik kanatlar inşa etmeyi planlıyor. Stora Enso aynı zamanda dünyanın en uzun ahşap kuleli rüzgar türbinini kuran Modvion ile de işbirliği yapıyor.

Ek olarak Voodin’in ahşap kanatlarla öne çıkması mükemmel bir zamanlamaya denk geliyor. Geleneksel rüzgar türbinleri kanatlarının ömrü 20 ila 25 yıl kadar sürüyor. Dolayısıyla erken dönem rüzgar türbinlerindeki kanatların değiştirilme aşamasına geliniyor.

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Dünyanın ilk “ahşap” rüzgar türbini kanatları kuruldu