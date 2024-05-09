Dünyanın ilk “ahşap” rüzgar türbini kanatları kuruldu

Firmaya göre parçalanması zor ve pahalı bir malzeme olan epoksi reçine ile birbirine bağlanmış fiberglas ve karbon fiberden yapılan endüstri standardı kanatlara göre ahşap kanatların geri dönüşümü çok daha iyi. Voodin aynı zamanda LVL kanatlarını geliştirmek için kağıt ve kağıt hamuru devi Stora Enso ile birlikte çalışıyor. Ortaklık kapsamında Voodin, gelecekte 60 ve80 metrelik kanatlar inşa etmeyi planlıyor. Stora Enso aynı zamanda dünyanın en uzun ahşap kuleli rüzgar türbinini kuran Modvion ile de işbirliği yapıyor.
Ek olarak Voodin’in ahşap kanatlarla öne çıkması mükemmel bir zamanlamaya denk geliyor. Geleneksel rüzgar türbinleri kanatlarının ömrü 20 ila 25 yıl kadar sürüyor. Dolayısıyla erken dönem rüzgar türbinlerindeki kanatların değiştirilme aşamasına geliniyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.