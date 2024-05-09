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    Dünyanın ilk “ahşap” rüzgar türbini kanatları kuruldu

    Voodin Blade Technology, dünyanın ilk ahşap rüzgar türbini kanatlarının Almanya’da kurulduğunu duyurdu. Bu yeni kanatlar mevcut kanatların çevreye olan etkisini ciddi ölçüde düşürebilir.
    Dünyanın ilk “ahşap” rüzgar türbini kanatları kuruldu Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerjiye her ne kadar “yeşil” desek de durum aslında tam olarak öyle değil. Rüzgardan enerji elde etmek için kurulan türbinler ve bunların üretiminde halen daha çevreye zarar veren bileşenler kullanılıyor. Ancak, Voodin Blade Technology adındaki girişim, Almanya'da ahşap rüzgar türbini kanatlarının dünyada ilk defa kurarak süreci biraz daha “yeşil” hale getirdi.

    Ahşap rüzgar türbini kanadı dönemi başladı

    Dünyanın ilk “ahşap” rüzgar türbini kanatları kuruldu Tam Boyutta Gör
    Voodin tarafından yapılan açıklamada 19.3 metrelik ahşap kanatların Almanya’da mevcut bir türbine monte edildiğini açıkladı. Firma, bunların dünyanın ilk ahşap rüzgar türbini kanatları olduğunu da belirtti. Mevcut raporlara göre türbinlerin yüzde 85-95'i esasında geri dönüştürülebilir ancak tipik olarak kullandıkları reçine türü nedeniyle kanatları geri dönüşümü oldukça zor. Voodin Blade Technology CEO'su Tom Siekmann, kanatların çoğunun yaşam döngülerinin sonunda gömüldüğünü veya yakıldığını söylüyor. Firma, bu ahşap kanatların inşaat sırasında yüzde 78’den daha az CO2 emisyonu ürettiğini ve üretim maliyetlerini de yüzde 20 oranında azalttığını söylüyor.
    Dünyanın ilk “ahşap” rüzgar türbini kanatları kuruldu Tam Boyutta Gör
    CEO’ya göre eğer bu hızda gidilirse 2050 yılına kadar 50 milyon ton kanat malzemesi atığı ile karşı karşıya kalacağız. Bu da kabaca Büyük Gize Piramidi’nin ağırlığın sekiz katı kadar atık anlamına geliyor. Voodin ise bu sorunları ortadan kaldırmak için minimum karbon ayak izi ile yüksek mukavemetli, hafif bileşenler sunabileceğini iddia ettiği bir malzeme olan lamine kaplama keresteden (LVL) yapılmış türbin kanatları üretiyor.

    Firmaya göre parçalanması zor ve pahalı bir malzeme olan epoksi reçine ile birbirine bağlanmış fiberglas ve karbon fiberden yapılan endüstri standardı kanatlara göre ahşap kanatların geri dönüşümü çok daha iyi. Voodin aynı zamanda LVL kanatlarını geliştirmek için kağıt ve kağıt hamuru devi Stora Enso ile birlikte çalışıyor. Ortaklık kapsamında Voodin, gelecekte 60 ve 80 metrelik kanatlar inşa etmeyi planlıyor. Stora Enso aynı zamanda dünyanın en uzun ahşap kuleli rüzgar türbinini kuran Modvion ile de işbirliği yapıyor.

    Ek olarak Voodin’in ahşap kanatlarla öne çıkması mükemmel bir zamanlamaya denk geliyor. Geleneksel rüzgar türbinleri kanatlarının ömrü 20 ila 25 yıl kadar sürüyor. Dolayısıyla erken dönem rüzgar türbinlerindeki kanatların değiştirilme aşamasına geliniyor.

    Kaynakça https://reneweconomy.com.au/worlds-first-wooden-wind-turbine-blades-installed-in-germany/ https://news.cision.com/san-francisco-oy/r/the-world-s-first-wooden-wind-turbine-blades-are-now-installed-in-germany---voodin-blade-technology-,c3971825
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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